Наташа проводит ещё 1 экскурсию

  1. Экскурсии

Легенды Алимовой балки

Погулять по живописному ущелью и отыскать дольмены, родник с живой водой и пещеру разбойника

Наташа
Наташа – представитель из Бахчисарая
Алимова балка — место легендарное и мистическое.

Вы узнаете, как жили здесь люди в середине 19 века и почему на въезде в урочище стоит памятник мужчине на коне.

А также: кто такой Алим и почему ему приходилось скрывать свои сокровища и прятаться от властей.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Легенды Алимовой балки
Легенды Алимовой балки

Что вас ожидает

Истории о благородном разбойнике
Алимова балка — это другая вселенная, таинственная и чарующая. Вы погрузитесь в ее богатую историю 📖, услышите о жизни наших предков и поймете, почему первые поселения в Крыму сложились именно в Бахчисарайском районе. А еще узнаете интересные факты о местном Робин Гуде, который воровал у богатых, раздавал награбленное бедным и вершил честный суд над обижавшими простой народ купцами и стражниками.

Чарующие панорамы и артефакты прошлого
Гуляя по Алимовой балке, вы отыщете таврские ящики и камень с древними символами «тамгами», увидите вход в старинную пещеру, отдохнете в Алимовом навесе и посидите у источника с живой водой. Кроме того, услышите старинные и современные легенды о балке и поймете, почему люди часто приходят сюда медитировать. В завершение подниметесь на смотровую площадку и насладитесь фантастическими видами на долину реки Кача.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на автостанции Бахчисарая
Легенды Алимовой балки
Легенды Алимовой балки
Легенды Алимовой балки
Легенды Алимовой балки
Легенды Алимовой балки
Легенды Алимовой балки
Легенды Алимовой балки
Легенды Алимовой балки
Легенды Алимовой балки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
Напишите мне

Наташа проводит ещё 1 экскурсию

Трекинг по местам силы Качинской долины
7 800
6 часов
Трекинг по местам силы Качинской долины
Отыскать мистические уголки в окрестностях Бахчисарая и насладиться пейзажами крымских гор

Еще несколько необычных экскурсий в Бахчисарае

На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
5 000
4 часа
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
19 отзывов
Ханский дворец, пещерный город Чуфут-Кале и загадочные сфинксы Каралезской долины за 1 день
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
1 960
3.5 часа
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
17 отзывов
Нечто большее, чем верховая езда... Выйти на иной уровень понимания и чувствования животных
Древние сокровища горного Крыма
4 000
7 часов
Древние сокровища горного Крыма
15 отзывов
Пещерный город Тепе-Кермен, Свято-Успенский монастырь, усыпальница Балта Тиймез и колодец Тик-Кую
Пещерный город Качи Кальон
4 000
5 часов
Пещерный город Качи Кальон
13 отзывов
Монастырь среди скал, рисунки древнего человека и восхождение на гору с панорамой Качинской долины
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
скидка15%
5000
4 250
4 часа
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
12 отзывов
Поразиться истории региона и полюбить меланхоличную задумчивость бывшей столицы Крымского ханства
Треккинг по тропам Большого каньона
4 000
5 часов
Треккинг по тропам Большого каньона
3 отзыва
Пройти по одному из самых зрелищных маршрутов Крымского полуострова в компании опытного проводника