Наташа проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Истории о благородном разбойнике

Алимова балка — это другая вселенная, таинственная и чарующая. Вы погрузитесь в ее богатую историю 📖, услышите о жизни наших предков и поймете, почему первые поселения в Крыму сложились именно в Бахчисарайском районе. А еще узнаете интересные факты о местном Робин Гуде, который воровал у богатых, раздавал награбленное бедным и вершил честный суд над обижавшими простой народ купцами и стражниками.

Чарующие панорамы и артефакты прошлого

Гуляя по Алимовой балке, вы отыщете таврские ящики и камень с древними символами «тамгами», увидите вход в старинную пещеру, отдохнете в Алимовом навесе и посидите у источника с живой водой. Кроме того, услышите старинные и современные легенды о балке и поймете, почему люди часто приходят сюда медитировать. В завершение подниметесь на смотровую площадку и насладитесь фантастическими видами на долину реки Кача.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.