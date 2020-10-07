19 отзывов оставили туристы

Иван – экскурсионное агентство из Бахчисарая

Крым — это не только море 🌊 и пляж 🏖️.



Но и горы ⛰️, пещеры, реки и долины, добраться до которых часто можно только на внедорожнике.



Вы посетите расположенную в скале средневековую крепость, оцените резиденцию крымских ханов и раскроете тайны каменных сфинксов.



А также услышите, как возник Бахчисарай и что интересного происходило с ним на протяжении веков.

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