19 отзывов оставили туристы

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На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!

Ханский дворец, пещерный город Чуфут-Кале и загадочные сфинксы Каралезской долины за 1 день

5
19 отзывов
Иван
Иван – экскурсионное агентство из Бахчисарая
Крым — это не только море 🌊 и пляж 🏖️.

Но и горы ⛰️, пещеры, реки и долины, добраться до которых часто можно только на внедорожнике.

Вы посетите расположенную в скале средневековую крепость, оцените резиденцию крымских ханов и раскроете тайны каменных сфинксов.

А также услышите, как возник Бахчисарай и что интересного происходило с ним на протяжении веков.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!

Что вас ожидает

Увлекательное приключение и чарующие виды
Вы прокатитесь с ветерком вдоль живописных рек и долин, наслаждаясь южной природой, изящными дворцами и загадочными древними постройками. В программе экскурсии:

  • Бахчисарайские сфинксы — колоссальные каменные глыбы, похожие на могучих истуканов. Вы услышите самые популярные версии происхождения сфинксов и раскроете их неофициальные имена.
  • Пещерный город 🏙️ Чуфут-Кале — родовая крепость известной крымской правительницы Джанике. Вы погуляете по скальным тропам и представите, как местные ханы боролись на этих землях за независимость от Золотой Орды.
  • Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов и единственный в мире образец крымскотатарской архитектуры. Вы погрузитесь в роскошный ханский быт и увидите фонтан ⛲ Слез, которому посвятил стихотворение Пушкин.
  • 4 смотровые площадки — вы насладитесь с высоты видами на исторический центр Бахчисарая и величественные Крымские горы ⛰️.

Организационные детали

  • Экскурсия завершится у Ханского дворца
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Ханский дворец — 300 рублей взрослые, 150 рублей пенсионеры и дети, Чуфут-Кале — 200 рублей взрослые, 100 рублей пенсионеры, дети бесплатно
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша компания работает на туристическом рынке уже более семи лет и специализируется на джип-турах по самым живописным местам горного Крыма. Надеемся на скорую встречу с вами!
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19 отзывов оставили туристы

7 октября 2020
Спасибо большое Александру за интереснейшую экскурсию! Потрясающие виды, отличный сервис, увлекательная беседа! Рекомендую к посещению!
5 октября 2020
Отличная экскурсия, одна из лучших во время нашей поездки по Крыму. Виды потрясающие, мы даже представить себе не могли таких смотровых площадок. Искренне поражены мастерством Александра управлять джипом на скалистых дорогах. Очень понравилась его манера ведения экскурсии, стиль общения. В конце экскурсии Александр подвез нас к замечательному кафе Алия, за что ему отдельное спасибо! Нам очень все понравилось!
4 октября 2020
Александр - профессиональный водитель, интересный рассказчик и просто приятный, веселый человек
2 октября 2020
Впечатления об экскурсии очень яркие. Денису удалось раскрыть для нас Бахчисарай на все 360 градусов -и множество интересных и захватывающих мест, и большое кол-во исторических фактов. Большое спасибо за путешествие!
19 сентября 2020
Были на экскурсии с Александром, получили большое удовольствие. Посмотрели прекрасные виды Бахчисарая. Александр с большим чувством юмора и любовью к своему делу. Рекомендую всем.. Не пожалеете.
16 сентября 2020
Добрый день. Экскурсия потрясающая. Водитель тоже. Спасибо
14 сентября 2020
Отличное знание маршрута, прекрасное вождение по пересечённой местности, искрометный юмор, прекрасные виды, все супер! Единственное, хотелось бы пешую прогулку по Чуфут Кале увеличить до 2 часов, потому как за 1 час все обойти и посмотреть весьма сложно. Но в целом все очень понравилось !!!!
10 сентября 2020
В нашей жизни появились новые неизгладимое впечатления. Великолепные панорамы Бахчисарая и окрестностей! Есть желание вернуться сюда ещё раз.
9 сентября 2020
Экскурсия была потрясающей: незабываемые пейзажи, крутые дороги и интересный рассказчик. Рекомендуем!!!
7 сентября 2020
Прекрасная экскурсия, спасибо Александру.
26 августа 2020
Поездка на джипах очень понравилась. Спасибо нашему суперпрофессиональному водителю и гиду Александру! Очень внимательный, весёлый, с чувством юмора. Было очень интересно, с долей экстрима, но безопасно! Всем советую!
26 августа 2020
Гидом был Александр. Отличная Экскурсия. Живописнейшие виды, небанальная подача информации, с юмором, легко и непринужденно. Отдельное спасибо за в меру экстремальный, но безопасный проезд по горам на внедорожнике. Было весело. Всем рекомендую.
24 августа 2020
Великолепная экскурсия, замечательный гид Александр! Огромное спасибо!
24 августа 2020
Спасибо большое Александру! Интересно и познавательно. Отлично подготовленный авто. Были с двумя детьми, все в восторге! Рекомендуем!
22 августа 2020
Экскурсия очень понравилась!!! Красивые виды, природа!!! Веселый доброжелательный экскурсовод - отличный водитель!!!! Дети в восторге от катания по бездорожью, хотят ещё!!! Машина хорошая. Советуем!!!Спасибо водителю за наше хорошее настроение и впечатления о Бахчисарае!!!!
Ещё 4 отзыва

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