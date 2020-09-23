13 отзывов оставили туристы

Благодарим Сергея за великолепнейшую экскурсию! Всем, кто желает своими глазами окунуться в мир древних наскальных надписей, оставленных далекими предками, придумать свою историю событий минувших лет, прикоснуться к руинам древних монастырей и храмов, глубоко хранящих свои тайны, испить чистейшей воды из горных источников и проникнуться красотой уникального бисерного храма, кто готов взглянуть на мир с высоты птичьего полета - рекомендуем. Экскурсия составлена и продумана очень грамотно. Сначала мы посетили древний грот, где сохранились наскальные рисунки древнего человека. Для нас это было погружение в мир прошлого. Попытка расшифровать знаки и символы, оставленные древней рукой, местами едва читаемые, создала увлекательную историю о жизни и верованиях древних людей. Мы придумали свою. Ясно было одно: человек всегда стремится оставить о себе след и в прошлом и в настоящем. В гротах пещерного монастыря также были надписи, датированные 1942 годом. Подумалось: возможно, что девушка, которая их оставила, могла быть в составе боевого отряда Великой Отечественной Войны. Поразило величие и грандиозность древних пещерных храмов и возможность пройти теми же тропами, которыми ходили люди средневековья. Местами в скалах прорисовывались остатки святынь, рядом с которыми хотелось остановиться и с благоговением почить память этих святых мест. На всем протяжении пути встретилось несколько оборудованных источников родниковой воды, которая была холодная и необыкновенно вкусная. Завершалась экскурсия выходом на огромное плато, расположенное над гротами этого монастыря. Невозможно описать восторг и ощущение свободы, красоты и величия окружающей природы, которые испытали все участники экспедиции, когда преодолев довольно крутой подъем, мы оказались на вершине. Мне показалось, что это путешествие немного изменило всех нас, т. к. с плато спустились совершенно другие люди - которым повезло прикоснуться к чему - то великому и прекрасному. Экскурсию рекомендую всем, кто готов взглянуть на мир другими глазами.