13 отзывов оставили туристы

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Пещерный город Качи Кальон

Монастырь среди скал, рисунки древнего человека и восхождение на гору с панорамой Качинской долины

5
13 отзывов
Сергей
Сергей – Гид из Бахчисарая
Окрестности Бахчисарая прячут множество древностей: наскальные рисунки первобытного человека, крипты пещерного монастыря и, конечно, предания и легенды.

Вы пройдёте безопасным маршрутом по крымским горам, чтобы обнаружить в них следы раннехристианской истории 📖, и, оказавшись на мысе Кизил Бурун, насладитесь головокружительным видом на Качинскую долину.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон

Что вас ожидает

Вы откроете для себя особую красоту горного Крыма, прекрасного в любой сезон, и побываете в самых живописных и интересных местах бахчисарайского района.

  • Урочище Таш-Аир, где сохранились наскальные рисунки наших дальних предков. Это будет первое удивительное место, в которое вы заглянете в ходе экскурсии 🧭.
  • Бисерный храм — центр действующего мужского монастыря и уникальный по своему оформлению храм в ранневизантийском стиле. Он расположился в живописном месте — возле древнего пещерного города.
  • Пещерный город 🏙️ Качи Кальон. Здесь вы увидите и исследуете самые разные крипты — «комнатки», служившие жилищами, погребами, кельями, винодавильнями и загонами для мелкого домашнего скота. А в одном из гротов услышите красивую легенду про источник святой Анастасии.
  • Алимова Балка — здесь, в тени буков и вековых тисов, вы обнаружите следы стоянки древнего человека эпохи мезолита и попробуете холодную и чистую воду из татарского родника Качедже.
  • Скала Кизил Бурун. Эта скала станет финальной точкой нашего горного путешествия, где вы почувствуете прилив сил и особенной любви к своеобразной красоте некурортного, дикого Крыма.

Организационные детали

Дополнительные расходы: посещение Качи Кальона (100 рублей с человека) и трансфер (50 рублей с человека).

Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Бахчисарая
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон
Пещерный город Качи Кальон

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Зовут меня Сергей, мне 39 лет. Я инструктор-проводник горного туризма. Живу в Крыму. Увлекаюсь не только туризмом, но и спелеологией, музыкой, фотосъёмкой. 20 лет своей жизни посвятил горным походам — сейчас это мой стиль жизни. Во время походов я многому научился: прежде всего, любить и беречь природу, ценить её хрупкую красоту. Всех желающих приглашаю в увлекательный мир природы и путешествий!
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13 отзывов оставили туристы

23 сентября 2020
Потрясающие впечатления от экскурсии! За 5 часов мы познакомились с историей и природой этого места, побывали в пещерном городе и вырубленных в скале храмах, видели рукотворные и природные гроты, поднялись на плато Качи Кальон, сделали много красивых фото, во время рассказа Сергей показывал старые фотографии этих мест. Для меня и мужа подъем в горы - это непривычное и не слишком легкое занятие из-за возраста и здоровья, но этот поход прошел на едином дыхании, Сергей предложил тот темп, который был для нас удобен, за что ему отдельное спасибо! В целом остались яркие впечатления! Очень благодарны гиду!
17 ноября 2019
Экскурсия прошла на отлично. Прекрасный гид.
8 июля 2019
Благодарим Сергея за великолепнейшую экскурсию! Всем, кто желает своими глазами окунуться в мир древних наскальных надписей, оставленных далекими предками, придумать свою историю событий минувших лет, прикоснуться к руинам древних монастырей и храмов, глубоко хранящих свои тайны, испить чистейшей воды из горных источников и проникнуться красотой уникального бисерного храма, кто готов взглянуть на мир с высоты птичьего полета - рекомендуем. Экскурсия составлена и продумана очень грамотно. Сначала мы посетили древний грот, где сохранились наскальные рисунки древнего человека. Для нас это было погружение в мир прошлого. Попытка расшифровать знаки и символы, оставленные древней рукой, местами едва читаемые, создала увлекательную историю о жизни и верованиях древних людей. Мы придумали свою. Ясно было одно: человек всегда стремится оставить о себе след и в прошлом и в настоящем. В гротах пещерного монастыря также были надписи, датированные 1942 годом. Подумалось: возможно, что девушка, которая их оставила, могла быть в составе боевого отряда Великой Отечественной Войны. Поразило величие и грандиозность древних пещерных храмов и возможность пройти теми же тропами, которыми ходили люди средневековья. Местами в скалах прорисовывались остатки святынь, рядом с которыми хотелось остановиться и с благоговением почить память этих святых мест. На всем протяжении пути встретилось несколько оборудованных источников родниковой воды, которая была холодная и необыкновенно вкусная. Завершалась экскурсия выходом на огромное плато, расположенное над гротами этого монастыря. Невозможно описать восторг и ощущение свободы, красоты и величия окружающей природы, которые испытали все участники экспедиции, когда преодолев довольно крутой подъем, мы оказались на вершине. Мне показалось, что это путешествие немного изменило всех нас, т. к. с плато спустились совершенно другие люди - которым повезло прикоснуться к чему - то великому и прекрасному. Экскурсию рекомендую всем, кто готов взглянуть на мир другими глазами.
23 июня 2019
Нам с мужем экскурсия очень понравилась! Красота, от которой захватывает дух. Стоя на плато высотой 345 метров, ощущаешь все величие природы. Эмоции, которые останутся в памяти навсегда. Как и прекрасные фотографии. Самостоятельно вряд ли туда доберешься, так как тропа не для массового туризма. А какой потрясающий воздух - густой, насыщенный! Цветущие горные растения, можжевельник, кусты скумпий, похожие на розовые облака... P. S. Обязательно берите с собой правильную обувь, с хорошим протектором, так как тропинки крутые, и скользить по ним не доставит вам радости. Ну и конечно же, нужно идти с позитивным настроем. И тогда перед вами откроется новая дверь - в волшебный мир горного Крыма...
21 июня 2019
Очень интересная экскурсия. Мы ходили семьей: я с мужем и четверо детей (14 лет, 8 лет, 6 лет и 4 года). Дети были в восторге)) Даже младший дошёл до самого конца, а экскурсия оказалась очень активной. Но превосходный квас в Бисерной церкви вернул нам силы)) спасибо большое Сергею за интересные факты, отличную компанию и терпение к нашим сорванцам!
14 июня 2019
Были на обеих экскурсиях в Бахчисарае с Сергеем. Наша группа: мама, бабушка + двое мальчишек 12 и 15 лет. Основной интерес для нас заключался в посещении Пещерных городов. Оценка и экскурсии и проводника - самая наивысшая. Пещерные города фантастические, фото получились просто сногсшибательные, и все это только благодаря нашему проводнику Сергею (без него мы бы в две трети красоты просто не долезли бы ни за что... и так никогда бы и не увидели бы. Это факт! Сергей показал нам красивейшие локации, подсказывал наиболее удачный ракурс для фоток, не торопил по пути, очень внимательный, чуткий, спокойный, добрый человек, который много знает про свой край, умеет найти общий язык с подростками, заинтересовать мальчишек (а это очень дорогого стоит!!!). И, что не менее важно - как проводник он настоящий профессионал, за плечами огромный опыт походов! Сергей охотно делился с ребятами всевозможными походными хитростями, тонкостями и важностями... Т. е помимо гигабайтов снимков, массы впечатлений и удовольствия, мы увезли еще и вагончик знаний :) Экскурсии классные! Всем рекомендуем и места к обязательному посещению, и, конечно же, Сергея !!!
19 апреля 2019
Экскурсия была замечательная. Получили только положительные эмоции. Спасибо Сергею!!
5 ноября 2018
Я хочу выразить благодарность, что мне предоставилась возможность побывать на этой экскурсии!!! Интересно, неординарно, комфортно и просто « вкусно»! Я искренне желаю Сергею ещё больше маршрутов, чтобы у нас, любопытствующих, была возможность общаться с этим умнейшим человеком и узнавать много нового! Не сомневайтесь в том, что вам понравится этот маршрут! Бонус: вы получите отличного фотографа в лице гида!
11 октября 2018
Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводом была Надежда вместо Цейгер Сергея. До скита Святой Анастасии доехали на машине. Подъемы дались легко и благодаря умелому опытному ведению даже опасные места прошли без затруднения. Опасные переходы были. Учитывая, что в группе было 2 ребёнка 6 и 10 лет и мы с мужем уже за 60, для людей среднего возраста экскурсия может считаться нетрудной. А когда смотришь с высоты вниз и удивляешься, неужели я смогла и сумела подняться. так высоко, то немного гордишься собой
24 сентября 2018
Благодарим Сергея за экскурсию, которая прошла в непринужденной обстановке, с учетом нашей физической подготовки. Маршрут распланирован грамотно. Оцениваем на "отлично". Желаем успехов с другими группами.
10 сентября 2018
Экскурсия понравилась. Было ощущение, что Сергей опытный гид, который действительно знает и понимает принцип путешествий по горной местности. Маршрут достаточно насыщен, с остановками для фотосессий в самых живописных местах. Двое детей 5, 5 и 8 лет вполне с ним справились.
12 августа 2018
Великолепные и незабываемые виды во время экскурсии. Спасибо Сергею! Всем рекомендуем!
17 апреля 2018
По общему мнению всех участников похода день с Сергеем в Качи Кальон и Алимову балку - самый яркий день во всей поездке! Сейчас рассматривая фотографии, я нахожусь в лёгком недоумении. Я там была?? Так высоко?? И там тоже? Этого не может быть. И при этом сам поход был достаточно лёгким. Не как в городе по аллее, конечно, но и не таким, чтобы остановиться на полпути и сказать: "Я дальше не пройду". С Сергеем очень комфортно идти рядом, он подстраивается под темп группы, учитывает возможности, желания и капризы. А ведь мы совсем неопытные и не молодые туристы. Экскурсия длительная, мы не обратили внимание на то, что необходимо взять перекус с собой. Голода особого не чувствовалось, питались восхитительными видами и историей :) Но лучше не упустите этот момент! И у Сергея спросите рецепт его волшебного чая. Если доведётся ещё побывать в Крыму, обязательно пойду в другие места с Сергеем!

Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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