Эльмира проводит ещё 1 экскурсию

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Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом

Раскрыть секрет меловых гигантов, узнать о быте крымских татар и рассмотреть символы города

Эльмира
Эльмира – представитель из Бахчисарая
Наша прогулка 👣 по самым живописным окрестностям Бахчисарая позволит охватить весь город-сад одним взглядом! Мы доберемся до загадочных меловых Сфинксов и реликтовой можжевеловой рощи, погрузимся в историю 📖 и колоритные предания этих мест, доберемся до сути крымскотатарской архитектуры и полюбуемся панорамой старого Бахчисарая.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом

Что вас ожидает

Прогулка по Сфинксам: Бахчисарай с высоты
Наш путь лежит за пределы Бахчисарая, к Сфинксам долины реки Чурук-су — мягким меловым возвышенностям, которым время и ветер придали причудливые и фантастические формы. Мы исследуем мистические природные феномены, поговорим об их свойствах. И, конечно, рассмотрим историческую часть Бахчисарая с высоты 150 метров над уровнем моря: как на ладони, перед вами раскинется колоритный Бахчисарай с его шедеврами крымскотатарской архитектуры, минаретами мечетей и узкими средневековыми улочками.

Легенды и предания Тавриды
Прогуливаясь между меловых скал на фоне колоритных панорам Бахчисарая, вы услышите историю 📖 создания города и его главных символов: я расскажу о Ханском дворце и Успенском монастыре, пещерной крепости Чуфут-Кале и древних дюрбе (мавзолеях) Эски-юрта. Мы поговорим о древностях аутентичного квартала Салачик, особенностях крымскотатарских построек и устройстве бахчисарайских фонтанов чемше. А на тропах реликтовой можжевеловой рощи я расскажу о традициях и быте крымских татар и покажу вам отличные ракурсы для фотографий.

Организационные детали

  • С мая по август экскурсия ⛳ проводится с 7:00 до 11:00 утра или после 16:00 (из-за жаркого солнца). В другие месяцы экскурсию можно начать и в середине дня.
  • Закончится экскурсия в Староселье, откуда можно вернуться в Бахчисарай на маршрутном такси 🚕 (его стоимость 15 руб. )
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
Начало и место завершения
🚩 у Парка Миниатюр
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом
Сфинксы Бахчисарая: прогулка над городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эльмира
Эльмира
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Эльмира. Я работаю библиотекарем в селе Соколиное более 25 лет, занимаюсь краеведческой работой. С удовольствием познакомлю вас с историей нашего села и покажу его живописные окрестности!
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Эльмира проводит ещё 1 экскурсию

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