Еще несколько необычных экскурсий в Бахчисарае

  1. Экскурсии

Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах

Исследовать византийские памятники полуострова и ощутить дух исторического авантюризма

Катерина
Катерина – Гид из Бахчисарая
Вы познакомитесь с одной из наиболее сохранившихся крепостей византийского периода.

Осмотрите древнюю винодельню, высеченную в скале, и посетите действующий пещерный монастырь Челтер-Коба, где поговорим о непростой судьбе обители 6 века.

Я расскажу, какой вклад внесла империя в историю 📖 полуострова и влюблю в мир крымского Средневековья!
Задать вопросОбычно отвечает за 32 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах

Что вас ожидает

Крым времен Византии
На прогулке 👣 я расскажу о жизни Крыма после распада Римской Империи, который оказался на самой окраине ее бывшей восточной части — Византии. Поговорим об огромном вкладе империи в развитие полуострова: цепочках возводимых фортификаций для защиты от кочевников, храмах, где стали проводить богослужения по византийскому церковному обряду, и множестве передовых достижений общества. Так, вы сможете лучше представить времена, когда в Крыму началось Средневековье, и период с 6 по 13 век, прошедший в крымских горах ⛰️ под знаком Византии.

Тарапаны — древняя винодельня
Мы отправимся в самый крупный винодельческий комплекс в окрестностях Сюйреньской крепости, по всей видимости, принадлежавший близлежащему монастырю. Вы осмотрите остатки средневековой винодельни, высеченной в скале, и узнаете, как много веков назад из винограда давили сок и разливали его по емкостям для дальнейшего брожения.

Челтер-Коба — действующий пещерный монастырь
В старинной обители вы прикоснетесь к простой и тихой атмосфере монастыря, увидите жилые пещеры и полноценный храм, устроенный в скальном гроте — неизменно впечатляющее зрелище! Я расскажу об истории 📖 возникновения сооружения, уходящей в 6-8 века, о разорении монастыря турками-османами в 15 веке и недавнем восстановлении богослужения. Неподалеку находится святой источник Феодора Стратилата, где вы сможете набрать воды и окунуться.

«Да это же настоящий итальянский борго!»
Так я воскликнула, подробно изучив историю Сюйрени — средневекового города-крепости, имеющего важное стратегическое значение. К сожалению, Сюйреньская крепость не может похвастаться старинными мощеными улочками и средневековыми каменными домами. Но вы сможете осмотреть оставшуюся башню и части оборонительных стен, где мы поговорим о завоевании Крыма в 15 веке и ценном византийском памятнике с чертами, сложившимися на перекрестке культур.

Организационные детали

  • Перепад высот по маршруту составит ~ 252 метров, а общая протяженность пути ~ 6 км по лесным тропинкам и просёлочным дорогам.
  • Это прогулка с нагрузкой выше среднего. По 10-бальной шкале подъём на Сюйреньскую крепость тянет на хорошие 6 баллов, местами даже на 7.
  • Подойдет тем, кто любит гулять и не боится высоты.
Начало и место завершения
🚩 пос. Большое Садовое, Бахчисарайский р-н
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах
Сюйреньская крепость и Челтер-Коба: Средние века в крымских горах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Катерина
Катерина
Живу и восхищаюсь красотой Бельбекской долины уже 5 лет. Считаю, что хорошая экскурсия — это отдых для вдохновения. По первому образованию я психолог, к тому же много лет проработала в гостиничном и ресторанном бизнесе. Я прекрасно понимаю, что комфортное общение — основа хорошей экскурсии. Почему я решила проводить экскурсии? Я искренне считаю, что знания улучшают нашу жизнь: расширяют наши возможности и делают каждый наш день интереснее. Будучи студенткой, я три года подряд участвовала в летних археологических экспедициях в южноуральских степях, уже там я поняла, насколько интересна может быть история, если рассказывать о ней доступно и понятно. Именно это я взяла за основу при подготовке своих экскурсий: научная информация в доступной форме. Удивительно, как много можно для себя открыть, стоит только начать интересоваться!
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Бахчисарае

На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
5 000
4 часа
На джипах по живописным окрестностям Бахчисарая!
19 отзывов
Ханский дворец, пещерный город Чуфут-Кале и загадочные сфинксы Каралезской долины за 1 день
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
1 960
3.5 часа
Мастер-класс общения и дружбы с лошадьми
17 отзывов
Нечто большее, чем верховая езда... Выйти на иной уровень понимания и чувствования животных
Древние сокровища горного Крыма
4 000
7 часов
Древние сокровища горного Крыма
15 отзывов
Пещерный город Тепе-Кермен, Свято-Успенский монастырь, усыпальница Балта Тиймез и колодец Тик-Кую
Пещерный город Качи Кальон
4 000
5 часов
Пещерный город Качи Кальон
13 отзывов
Монастырь среди скал, рисунки древнего человека и восхождение на гору с панорамой Качинской долины
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
скидка15%
5000
4 250
4 часа
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
12 отзывов
Поразиться истории региона и полюбить меланхоличную задумчивость бывшей столицы Крымского ханства
Треккинг по тропам Большого каньона
4 000
5 часов
Треккинг по тропам Большого каньона
3 отзыва
Пройти по одному из самых зрелищных маршрутов Крымского полуострова в компании опытного проводника