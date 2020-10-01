34 отзыва оставили туристы

Неземные пейзажи Я хорошо владею навыком репортажной съемки поэтому не беспокойтесь, что вам придется замирать в вымученных позах. Ваша задача — наслаждаться красотой и красками соленого озера. Днем при ярком солнце ☀️ оно приобретает насыщенный оттенок, вечером цвета совсем нежные, пастельные. А отраженное в воде пасмурное небо стирает грани горизонта и реальности.
Вы рассмотрите фактуру засоленных деревянных столбиков, удивитесь соляным берегам — а я в это время буду искать лучшие ракурсы для снимков. Попутно объясню, почему озеро приобрело такой оттенок, и вкратце расскажу, как растет соль и когда собирают соляной урожай. После мы проедем на соседнее озеро, ставшее домом для белых лебедей — эти благородные птицы также станут украшением фотосессии.
Организационные детали
Трансфер проходит на машине марки Рено Сандеро Степвей и входит в стоимость.
Как проходит фотосессия
Эта поездка может проходить и как фотосессия 📷, и как тур для профессиональных фотографов со своей техникой, если вы находитесь в поисках новых локаций для съемки
Я снимаю на зеркальный фотоаппарат Canon; после поездки я вышлю вам 15-20 фото в базовой цветокоррекции. Я могу дублировать съемку на свой айфон и выслать вам все удачные фотографии 📸 и видео.
Обратите внимание: цвет озера зависит от погоды и освещения. Уточните интенсивность оттенка в переписке.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я родилась и живу в городе Евпатория. Увлекаюсь фотографией и восхищаюсь природой Крыма, фотографирую не первый год. Я хочу, чтобы у вас остались приятные фото-воспоминания о нашем крае — поехали со мной на фото-прогулку!
Была недавно на экскурсии «50 оттенков розового». Очень понравилась гид Анна, прогулка прошла легко и непринужденно, столько приятных эмоций и впечатлений за такой промежуток времени-это дорогого стоит. Анна, спасибо Вам большое за позитив, за атмосферу, которую создаёте на прогулке, за фотографии, которые остаются приятным воспоминанием об этом ярком моменте.
Ольга
27 сентября 2020
Благодарю Анну за замечательную экскурсию и приятную компанию! 26 сентября мы были вдвоем с мамой. Анна встретила нас на машине у гостиницы (как договаривались). Показала чудесные места. Подстроилась под наше непростое расписание. В следующий раз обязательно обращусь к Анне!
Александр
26 сентября 2020
Изумительная экскурсия! Анна большой молодец - знающая, внимательна и фотографии прекрасные! Огромное спасибо от всей нашей семьи! Обязательно посмотрим это удовольствие ещё раз!
Татьяна
25 сентября 2020
Нам очень понравилась эта поездка! При заказе экскурсии мы выбрали не удачное время (конец сезона и вечером не будет видно розового цвета озера), Анна написала мне и предложила пренести. В итоге мы были очень рады этому мы успели провести прекрасную фотосессию с Анной, прогуляться по красотам соляных озер, послушать их историю и покормить лебедей с рук! Анна очень приятная девушка, общительная, веселая - слушать её одно удовольствие! И как фотограф Анна подсказывала нам позы для красивых фотографий! Мы от дыхали в поселке, вдалеке от Евратории и на экскурсию ехали на автобусе. Анна нас встретила на автовокзале а после экскурсии посоветовала посмотреть старый город и объяснила, как вернуться на автовокзал. Очень рекомендуем данную экскурсию! Огромное спасибо Анне!
Андрей
23 сентября 2020
Шикарно)))
Лариса
19 сентября 2020
Благодарны Анне за возможность увидеть Сасык-Сиваш во всей красе. Мы из Саки, встречались в Прибрежном на повороте с трассы к озеру, на обратном пути расстались на въезде в Евпаторию. Все три точки маршрута достойны посещения. Анна знает где и когда можно сделать красные фото. Великолепно ловит момент. Фотосессия прошла суперудачно. Фотографий много:, все себе очень понравились. Анна при этом очень приятный в общении человек, приятно было провести вместе время. Рады, что воспользовались этим предложением. Рекомендуем всем.
Алена
19 сентября 2020
Необыкновенное место, спасибо большое Анне за чудесные снимки, мы неспешно прогулялись, сделали массу красивейших фотографий. Анна очень приятный человек и собеседник, рассказала историю этого места, ответила на все вопросы, было очень комфортно с ней. Рекомендую такую фото-прогулку!
Елена
18 сентября 2020
Всем добрый день! Были на экскурсии 08. 09. 2020 вчетвером. Нам всё очень понравилось. Шикарные пейзажи, отличные, профессиональные фотографии. Анна очень контактный, открытый к общению человек. Интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Атмосфера камерности, все было только для нас. Завозила нас в такие места, где не было других людей. Отличный фото-тур, два в одном: экскурсия и профессиональная фото-сессия. Всем рекомендую!!!
Елена
13 сентября 2020
Всё очень понравилось! И экскурсия, и отличные фотографии! Очень живые, яркие и интересные! Спасибо большое!
Светлана
12 сентября 2020
Экскурсия супер, всем советую. Анна вы большая молодец!!! Спасибо за экскурсию. Всё очень понравилось, очень положительные впечатления у нас от экскурсии.
Дина
7 сентября 2020
Спасибо большое. Фото шикарные
Валентина
6 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась и даже превзошла ожидания от увиденной красоты. Озеро действительно розовое, фотографии получились яркими. Анна замечательный гид и хороший фотограф.
Алёна
3 сентября 2020
Спасибо огромное Анне за экскурсию. Приехала за нами в отель, отвезла и к лебедя, и к розовому озеру, и к соледобыче. Везде локации очень удачные для фото. Красота невероятная!!!! Огромное спасибо за совет по времени, мы увидели максимально яркий цвет!!!
Алеся
31 августа 2020
Очень грамотная, приятная, легкая в общении девушка!!!! Спасибо Анне огромное, за терпение, помощь в фотосессии и желании сделать красивые фото!!!! Очень все классно !
Светлана
28 августа 2020
Наша экскурсия началась в 16. 00. Анна приехала чуть раньше. Машина с кондиционером, чистая и вместительная. Нас было 4 человека. Очень приветливая и приятная девушка. По дороге на розовое озеро рассказывала про город, отвечала на наши вопросы. Когда подъехали не поверили своим глазам. Красота необыкновенная, как в сказке. Народ толпился в одном месте, Анна провела нас в другое, где не было совсем людей, а кадры ничуть не хуже. Терпеливо фотографировала всех нас, подсказывала, как стать, чтобы фото получилось лучше. После этого поехали на соляной карьер. При солнечном свете казалось, что это бесконечный снежный покров, по которому мы ходим босиком. Фотографии получались просто необыкноаенные. Мы также проехали в место, где не было людей и нам никто не мешал фотографироваться. Затем мы поехали в место, где можно покормить с рук лебедей. Там их огромное количество и они ручные. Очень интересно и необычно. Всю дорогу мы слышали рассказы об интересных местах в Евпатории, о необычных кафешках, историческую информацию. Нас было 4 человека на экскурсии, довольны все. Всем все понравилось. С нетерпением ждём фотографий.