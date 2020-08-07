2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Новые дома старых жителей

Мы начнем прогулку 👣 у Николаевского собора, ставшего символом новой эпохи в истории 📖 города. Я покажу дом Дувана, выросший прямо на краю средневекового квартала, и расскажу, почему сам Дуван и его семья никогда в нем не жили. На улице Краева вы увидите здание Думы и поймете, зачем в рабочем кабинете городского Головы был балкон. А также узнаете, чьи лица изображены на фасаде отеля «Бо-Риваж» и как Екатерина II связана с первой европейской улицей Евпатории.

Евпатория — «заповедник модерна»

Через проезд Анны Ахматовой вы пройдете на Театральную площадь, где раскроете, на какие хитрости пришлось идти главе города ради появления здесь театра. А на улице Дувановской рассмотрите фешенебельные виллы начала 20 века и поймете, почему Евпаторию называют «заповедником модерна». Завершится экскурсия ⛳ на живописной набережной Горького.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.