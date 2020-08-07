2 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Архитектурное наследие Евпатории

Рассмотреть самые красивые старинные здания города и услышать связанные с ними истории

5
2 отзыва
Евгений
Евгений – Гид из Евпатории
В конце 19 века Евпатория стала быстро расти, превращаясь в комфортабельный курорт всероссийского уровня.

Это привело к появлению рядом с восточными кварталами новых европейских домов.

Вы увидите сохранившиеся здания того времени и узнаете, для чего они строились, кем проектировались и кому принадлежали.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Архитектурное наследие Евпатории
Архитектурное наследие Евпатории

Что вас ожидает

Новые дома старых жителей
Мы начнем прогулку 👣 у Николаевского собора, ставшего символом новой эпохи в истории 📖 города. Я покажу дом Дувана, выросший прямо на краю средневекового квартала, и расскажу, почему сам Дуван и его семья никогда в нем не жили. На улице Краева вы увидите здание Думы и поймете, зачем в рабочем кабинете городского Головы был балкон. А также узнаете, чьи лица изображены на фасаде отеля «Бо-Риваж» и как Екатерина II связана с первой европейской улицей Евпатории.

Евпатория — «заповедник модерна»
Через проезд Анны Ахматовой вы пройдете на Театральную площадь, где раскроете, на какие хитрости пришлось идти главе города ради появления здесь театра. А на улице Дувановской рассмотрите фешенебельные виллы начала 20 века и поймете, почему Евпаторию называют «заповедником модерна». Завершится экскурсия ⛳ на живописной набережной Горького.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у Николаевского собора
Архитектурное наследие Евпатории
Архитектурное наследие Евпатории
Архитектурное наследие Евпатории
Архитектурное наследие Евпатории
Архитектурное наследие Евпатории
Архитектурное наследие Евпатории
Архитектурное наследие Евпатории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я профессиональный экскурсовод, зарегистрированный Министерством курортов и туризма Республики Крым. Мой опыт работы насчитывает уже 20 лет. По образованию я историк, и мне действительно нравится рассказывать путешественникам о богатейшей истории города и людях, оставивших в ней свой след.
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

7 августа 2020
Мы благодарны Евгению за отличную небанальную экскурсию. Гид квалифицированный и внимательный к пожеланиям туристов.
25 июля 2020
Роскошная экскурсия! Евгений, спасибо. Вложили всю душу— сразу видно, что экскурсия от история, который « глубоко копает», опирается на множество источников и способен ответить на любые вопросы. Профессионал, сразу чувствуется, что человек очень увлечён тем, что делает. Благодарим ещё раз за ваш вклад, получилось совершить просто путешествие во времени и увидеть всю многогранности Евпатории. Мы в восторге!

Евгений проводит ещё 3 экскурсии

Старая Евпатория — «котел» народов
2 600
2.5 часа
Старая Евпатория — «котел» народов
21 отзыв
Посетить храмы разных религий и узнать их историю
Тайны пещерного города Мангуп
5 200
10 часов
Тайны пещерного города Мангуп
1 отзыв
Погулять по живописному горному плато и исследовать руины столицы древнего княжества Феодоро
Древние храмы и крымские ханы
5 200
8 часов
Древние храмы и крымские ханы
Узнать историю Бахчисарая в ханском дворце, посетить пещерный монастырь и уникальный бисерный скит

Еще несколько необычных экскурсий в Евпатории

Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
3 300
2 часа
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
71 отзыв
Разобраться в истории города и погрузиться в атмосферу этнических кварталов Малого Иерусалима
Узнать Евпаторию за 2 часа
3 300
2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
55 отзывов
Узнать и понять Евпаторию, научиться ориентироваться в ее архитектуре и культуре, кухне и традициях
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
2 600
2.5 часа
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
34 отзыва
Получить красочные снимки на память о степном Крыме и встретить стаю белых лебедей
Евпатория — от Средневековья до XX века
3 000
2.5 часа
Евпатория — от Средневековья до XX века
23 отзыва
Увлекательная прогулка от этнического Гёзлёва до советских курортных улочек
Прогулка по вечерней Евпатории
650
2 часа
Прогулка по вечерней Евпатории
22 отзыва
Пройти по улочкам Старого города и услышать интересные рассказы о храмах разных религий
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
6 500
5 часов
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
14 отзывов
Город 25 веков, «дом» белоснежных лебедей, солёное розовое озеро и грязевой Сакъ