Еще несколько необычных экскурсий в Евпатории

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Авторская прогулка «Магия кино-Евпатории»

Понять роль города и Крыма в отечественном кинематографе и услышать любопытные факты о съемках

Елена
Елена – Гид из Евпатории
Я очень люблю кино 🎥 и с радостью расскажу о крымских страницах истории 📖 советского и российского киноискусства, ведь у нас сняли больше 30 фильмов, и некоторые из них стали легендами! Вы пройдете по старинным местам, где Евпатория была королевой эпизода, прокатитесь на узкоколейном трамвайчике, оцените приморские пейзажи и поймете, почему именно здесь создавали добрые картины для семейного просмотра.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Авторская прогулка «Магия кино-Евпатории»
Авторская прогулка «Магия кино-Евпатории»

Что вас ожидает

Кинематографичная атмосфера города
Вы прогуляетесь 👣 по главной улице Фрунзе, прокатитесь на историческом трамвайчике по узкоколейке и дойдете до набережной им. Горького с ротондами, фонтанчиками и историческими зданиями. Проведу по одной из красивейших улиц Евпатории — Дувановской, где я расскажу об интересном месте, где запечатлены отрывки из фильмов, снимавшихся в городе. И постараюсь сделать так, чтобы вы почувствовали неповторимую приморскую атмосферу, в которой хорошо дышится и легко думается.

Киноистория Евпатории
«Мы с вами где-то встречались», «Вольница», «Берег юности», «Плохой хороший человек», «Хождение по мукам», «Десять негритят» — далеко не полный список картин, связанных судьбой с прекрасной Евпаторией. На улочках Старого города, где находились съемочные площадки известных фильмов, попробуем погрузиться в магию съемочного процесса. Вы узнаете, как тесно переплелись история 📖 Крыма и кино 🎥. Какое отношение имел император Николай II к российскому кинематографу. И каким же должен был стать советский Голливуд.

🥘 🍷 Не обойдем вниманием и особенности национальной кухни 🥧 или дегустации крымских вин. Я подскажу замечательные заведения, где можно попробовать Евпаторию на вкус.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у железнодорожного вокзала в Евпатории
  • Экскурсия пешеходная, с небольшим переездом на трамвае
  • Дополнительные расходы — обед в одном из национальных кафе или дегустация крымских вин в Музее вина
Авторская прогулка «Магия кино-Евпатории»
Авторская прогулка «Магия кино-Евпатории»
Авторская прогулка «Магия кино-Евпатории»
Авторская прогулка «Магия кино-Евпатории»
Авторская прогулка «Магия кино-Евпатории»
Авторская прогулка «Магия кино-Евпатории»
Авторская прогулка «Магия кино-Евпатории»
Авторская прогулка «Магия кино-Евпатории»
Авторская прогулка «Магия кино-Евпатории»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте, меня зовут Елена, я коренная крымчанка. Окончила филологический факультет Симферопольского государственного университета, там же получила второе образование гида-экскурсовода, аттестована Министерством культуры и туризма Республики Крым. Провожу индивидуальные экскурсии для тех, кто не перестал удивляться и хочет познавать новое. Очень люблю свой край и хочу, чтобы Крым стал ближе всем, кто сюда приезжает. Хочу показать путешественникам то, что чаще всего остаётся «за кадром», ведь Крым можно и нужно открывать бесконечно...
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