Еще несколько необычных экскурсий в Евпатории

Что вас ожидает

Кинематографичная атмосфера города

Вы прогуляетесь 👣 по главной улице Фрунзе, прокатитесь на историческом трамвайчике по узкоколейке и дойдете до набережной им. Горького с ротондами, фонтанчиками и историческими зданиями. Проведу по одной из красивейших улиц Евпатории — Дувановской, где я расскажу об интересном месте, где запечатлены отрывки из фильмов, снимавшихся в городе. И постараюсь сделать так, чтобы вы почувствовали неповторимую приморскую атмосферу, в которой хорошо дышится и легко думается.

Киноистория Евпатории

«Мы с вами где-то встречались», «Вольница», «Берег юности», «Плохой хороший человек», «Хождение по мукам», «Десять негритят» — далеко не полный список картин, связанных судьбой с прекрасной Евпаторией. На улочках Старого города, где находились съемочные площадки известных фильмов, попробуем погрузиться в магию съемочного процесса. Вы узнаете, как тесно переплелись история 📖 Крыма и кино 🎥. Какое отношение имел император Николай II к российскому кинематографу. И каким же должен был стать советский Голливуд.

🥘 🍷 Не обойдем вниманием и особенности национальной кухни 🥧 или дегустации крымских вин. Я подскажу замечательные заведения, где можно попробовать Евпаторию на вкус.

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