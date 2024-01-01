Евгений проводит ещё 3 экскурсии

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Древние храмы и крымские ханы

Узнать историю Бахчисарая в ханском дворце, посетить пещерный монастырь и уникальный бисерный скит

Евгений
Евгений – Гид из Евпатории
Средневековые пещерные храмы и удивительной красоты мечети, персидские сады и богатые покои дворцов — в Бахчисарае будто и ныне правят Крымские ханы.

Мы осмотрим главные памятники города и окрестностей и поговорим об истории 📖 края и его жителях, вспомним старинные легенды и подивимся местной архитектуре.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы

Что вас ожидает

Средневековый монастырь
В Бахчисарае христианство и ислам мирно соседствуют уже многие века. Вы прогуляетесь 👣 меж высеченных в скалах пещер и гротов заброшенного монастыря Качи-Кальон, наслаждаясь тишиной и гармонией. Далее мы навестим необычный Бисерный скит св. Анастасии Узорешительницы. Потолок скита украшают бисерные Вифлеемская звезда и византийский крест, здесь находятся вышитые бисером десять Заповедей и 65 лампад с бисерными подвесками, среди которых ни одной одинаковой! Я перескажу фрагменты бытия великомученицы и вспомню старинную легенду о появлении святого источника. В завершение вас ждет живописный вид на всю Качинскую долину с лучшей смотровой площадки Качи-Кальон.

Ханский дворец
В Бахчисарае мы зайдем в гости к хану. Вы осмотрите изящные парадные и жилые залы, заглянете в гаремные покои и познакомитесь с бытом и культурой крымских татар, а после прогуляетесь по душистому Персидскому саду. Я проведу вас к знаменитому «Фонтану слез», воспетому Пушкиным, покажу портал Алевиза и другие достопримечательности 🏛️.

Старый город
Староселье — исчезнувшее село, откуда прежде начинался Бахчисарай. Вы услышите об истории 📖 города от основания до настоящего времени, посетите действущий Успенский пещерный монастырь и зайдете в «Зинджирлы медресе», первое мусульманское учебное заведение в Крыму. После насыщенной прогулки пообедаем в лучшем кафе Восточной кухни 🥧 в Бахчисарае, где вы оцените колорит крымско-татарских блюд.

Организационные детали

  • Экскурсия может проходить на вашем автомобиле 🚘 или арендованном автотранспорте (оплачивается отдельно)
  • Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 оплачиваются отдельно:
    — Бахчисарайский дворец – 300 руб. /чел.
    — «Зинджирлы медресе» – 100 руб. /чел.
    — Качи-кальон – 100 руб. /чел.
  • Мы будем посещать христианские святыни, учтите это при выборе одежды для экскурсии
Начало и место завершения
🚩 у трамвайного кольца
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы
Древние храмы и крымские ханы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я профессиональный экскурсовод, зарегистрированный Министерством курортов и туризма Республики Крым. Мой опыт работы насчитывает уже 20 лет. По образованию я историк, и мне действительно нравится рассказывать путешественникам о богатейшей истории города и людях, оставивших в ней свой след.
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Евгений проводит ещё 3 экскурсии

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