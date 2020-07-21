2 отзыва оставили туристы

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Евпатория и караимы

Посетить храмы разных конфессий и узнать самое интересное о загадочном караимском народе

5
2 отзыва
Татьяна
Татьяна – Гид из Евпатории
В Старой Евпатории живут представители сразу нескольких религий и национальностей, и это придает ей совершенно особый колорит.

Вы заглянете в синагогу, армянскую церковь ⛪, текие дервишей, мечеть и православный храм.

Но особое внимание уделите караимской культуре, ведь Евпатория — столица ⭐️ караимов в Крыму!
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Евпатория и караимы
Евпатория и караимы

Что вас ожидает

Многоликая Евпатория
Вы посетите Армянскую апостольскую церковь ⛪ XIX века и услышите историю 📖 самого красивого православного храма Крыма — собора Святителя Николая Чудотворца. Заглянете в Текие дервишей XV столетия и поймете, какую роль играют дервиши в мусульманской культуре. А еще раскроете, как связаны синагога Егий-капай и стена Плача Малого Иерусалима, и узнаете интересные детали обряда посвящения в сан крымских ханов в мечети Хан-Джами.

Путешествие в мир караимов
Вы услышите, в чем самобытность этого малочисленного загадочного народа. А также узнаете интересные факты о его знаменитых представителях: балерине Анне Павловой, ученом Иосифе Григулевиче, композиторе Самуиле Майкапаре и создателях табачной фабрики Дукат. В завершение посетите караимский храм, экскурсию ⛳ по которому вам проведет настоящий караим, отведаете самые вкусные чебуреки в мире и раскроете секреты караимских хозяек.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): Текие дервишей — 150 рублей, музей 🖼 Гезлевские ворота — 150 рублей, мечеть Хан-Джами — 150 рублей, синагога Егия-капай — 150 рублей, Караимские кенасы — 300 рублей.

Начало и место завершения
🚩 у ворот Гезлева
Евпатория и караимы
Евпатория и караимы
Евпатория и караимы
Евпатория и караимы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я историк, краевед и фанат своего дела. Живу в Евпатории и очень ее люблю. С большим удовольствием поделюсь своими знаниями и эмоциями!
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2 отзыва оставили туристы

21 июля 2020
Сходила на душевную и милую экскурсию по старому городу Евпатории. Очень понравилось, есть представление об этой части города, никакой путеводитель так не расскажет и не покажет такое разнообразие религий, народностей и истории
21 июля 2020
Были на экскурсии 20 июля. Татьяна рассказывает очень увлекательно! Потрясающие места в старом городе, про которые сам никогда не и не узнаешь. Однозначно рекомендую посетить всем гостям Евпатории. Описывать подробности не буду - это нужно увидеть самому. Татьяне огромное спасибо за прекрасный экскурс!

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