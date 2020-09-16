23 отзыва оставили туристы

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Евпатория — от Средневековья до XX века

Увлекательная прогулка от этнического Гёзлёва до советских курортных улочек

4.9
23 отзыва
Оксана
Оксана – Гид из Евпатории
За несколько веков Евпатория прошла путь от «ворот Крымского ханства» до ухоженного семейного курорта, что нашло отражение и в архитектуре города, и в его пестром колорите.

Я проведу вас по средневековому Старому городу с его аутентичными кафе и восточными сооружениями, расскажу о культуре караимов и соседстве нескольких религий в стенах древнего Гёзлёва.

А после мы отправимся в современный центр города, чтобы полюбоваться особняками начала 20 века в стиле модерн.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века

Что вас ожидает

Этнические уголки Старого города
Сначала я проведу вас улочками средневекового Гёзлёва — так называлась Евпатория во времена Крымского ханства. Вы увидите ворота Одун-базар-капусы, сможете выпить 🍹 здесь ароматный кофе в этно-кофейне и по желанию посетить музей 🖼 ворот с макетом Гёзлёва. Прогуливаясь по Старому городу с одноэтажными строениями в восточном стиле, мы поговорим о специфике жизни средневекового Крымского ханства и побываем в культовых сооружениях разных народов, которые веками жили бок о бок в Гёзлёве: встретим православный храм, мусульманскую мечеть, еврейскую синагогу, а также комплекс караимских кенасс с ажурными воротами, где поговорим о самобытной культуре караимов. А для более глубокого знакомства с удивительным колоритом Евпатории я посоветую вам караимское и еврейское кафе с блюдами национальной кухни 🥧.

Курортная Евпатория эпохи модерна
Из Старого города мы отправимся в его современную часть, чтобы познакомиться с историей 📖 и архитектурой Евпатории начала 20 века. Я расскажу, как за несколько лет маленький татарский городок превратился в знаменитый семейный курорт. Мы дойдём (или доедем на трамвае) до Театральной площади и улицы Дувановской, которые вместе образуют своеобразный «заповедник модерна» с красивыми 🤩 особняками и живописными закоулками. А завершится прогулка 👣 на недавно реконструированной набережной им. Горького, которая сегодня считается главной визитной карточкой города.

Организационные детали

Дополнительные расходы (все опции — по желанию): входные билеты 🎫 в музей Одун-базар-капусы — 150 рублей с человека (экскурсия по музею для групп от 5 человек); вход в кенассы караимов — 250 руб. с человека, проезд на трамвае от Старого города до современного центра.

Начало и место завершения
🚩 Гёзлёвские ворота
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я профессиональный экскурсовод, аттестованный Министерством курортов и туризма Крыма. В Евпатории живу уже 15 лет. Я хочу, чтобы туристы, приезжающие в Евпаторию, видели в ней не только курорт, но и узнавали богатое и интересное прошлое города. Если же сама Евпатория вам уже знакома, я помогу организовать экскурсии в другие города Крыма или в красивые природные уголки полуострова.
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23 отзыва оставили туристы

16 сентября 2020
Оксана порадовала отличным маршрутом по старому и более современному городу, знаниями его истории и общей эрудицией.
29 августа 2020
Отличная, очень познавательная экскурсия
7 августа 2020
Экскурсия подойдет тем, кто интересуется историей. Подробно рассказано об истории старого города. Действительно окунаешься в мир Средневекового города. Спасибо
21 июля 2020
В Евпатории первый раз, гида слушали с удовольствием, информация преподнесена доступно и интересно и взрослым, и подростку. Оксана приятный и доброжелательный человек и хороший рассказчик.
12 августа 2019
Невероятная экскурсия! Оксана- профессионал, эрудит и просто замечательный собеседник! Программа была насыщенной- сам маршрут, новые знания о городе, но несмотря на это- время пролетело очень быстро! Оксана настолько заинтересовывает повествованием, что по окончании прогулки хочется зайти в интернет и восполнить пробелы. Оксана подаёт информацию живым и доступным языком, переплетая историю и современность! Знала что будет отлично и теперь горячо рекомендуем каждому гостю Евпатории побывать на прогулке с Оксаной. Спасибо, Оксана!
25 июля 2019
Здесь оставляю не отзыв, а слова большой благодарности гиду Оксане. Очень хотелось пройти именно по ее маршруту, выходящему за рамки старого города, получилось- прокатиться в машине времени: рассказ Оксаны такой живой, улицы Евпатории такие самобытные и вот, стоит обернуться- вырастает древний город, кипит торговля, пахнет пряностями, торговцы, темпераментно торгуясь продают свежайшие морепродукты и диковинные штучки. Почувствовали ? Гезлев на вкус.. это не моя бурная фантазия- это тёплые впечатления от общения с гидом, она динамичная, с очень красивым русским языком и глубокими знаниями- из которых вы получите самое вкусное, о городе повествует с большой любовью, коренные жители Евпатории (в нашей компании) тоже под впечатлением, узнали много интересных фактов о городе, казалось бы Евпатория вся на виду... Пока вы наблюдаете, у нас проучилось окунуться. Спасибо Оксана!
Наталья
15 июля 2019
Оксана удивительный гид. Явно влюблена в свою профессию! Доброжелательная, общительная, обладает обширными знаниями по истории Евпатории и в целом всего Крымского полуострова. Нет такого вопроса, на который она не сможет дать развернутый ответ. Хоть мы в городе уже далеко не первый раз и специально для родственников организовали эту прогулку по старому городу- были приятно удивлены тому, сколько нового мы всего узнали и увидели. Оксана провела нас тайными тропами и рассказала о вещах и событиях, о существовании которых мы даже не подозревали. Большое спасибо за это! Экскурсия нам очень понравилась и сама Оксана тоже. Вернемся к ней еще не раз,
11 июля 2019
Оксана отличный рассказчик и интересный собеседник! Экскурсия прошла на одном дыхании, сами мы бы столько точно не посмотрели! Экскурсия была интересна даже детям младшего школьного возраста. Кроме того были места в которых они могли отвлечься и не мешать взрослым слушать.
2 декабря 2018
Экскурсия нам понравилась! Т. к. мы были с детьми на колясках, то все было адаптировано для нас: и маршрут и продолжительность экскурсии. Экскурсовод во всем помогала нам. Спасибо!
22 октября 2018
Экскурсия с Оксаной была запланирована у нас в конце нашего пребывания в Евпатории. К этому времени мы посетили все экскурсии по маршруту «Малый Иерусалим». Шли на встречу с гидом, надеясь, что она нас чем-нибудь удивит, и не ошиблись. Легкая, изящная, стремительная Оксана провела нас по улицам старого города, а затем по Евпатории 19 и начала 20 века, поведала интересные истории. Оксана отлично владеет материалом, рассказывает очень живо и убедительно.
20 сентября 2018
Спасибо большое за увлекательный рассказ о прекрасной Евпатории. Маршрут тщательно продуман, время пролетело незаметно. Замечательный гид помог окунуться в атмосферу города с древнейших времён до современности.
15 сентября 2018
Экскурсия понравилась. За два часа с небольшим узнали очень много и не успели устать). Оксана - хороший собеседник и знающий экскурсовод. Рекомендуем всем!
2 сентября 2018
Всё отлично, для любой аудитории, даже с детьми!
2 сентября 2018
Хочется рассказать всем-всем о том, что нового узнали о Евпатории. Эмоции и информация переполняют. Оксана очень интересный, обаятельный рассказчик. Маршрут составлен очень оптимально. Сколько всего интересного мы узнали! Нисколько не пожалела, что заказала экскурсию. Всем рекомендую!
22 августа 2018
Спасибо огромное за экскурсию, было очень интересно и познавательно. Особенно старый город !!!
Ещё 8 отзывов

Оксана проводит ещё 4 экскурсии

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