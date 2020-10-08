1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Курорт вчера и сегодня

Мы отправимся гулять 👣 по старейшему парку Крыма, который вырос в пустой соленой степи. Когда-то сюда даже завозили землю, а после нашли артезианские источники — вы попьете нашей целебной воды. Проходя по тенистым аллеям парка, увидите, как выглядел курорт сто и двести лет назад. Для этого я возьму с собой около сотни архивных фото, которые горожане любезно предоставили для составления экскурсии 🧭. Вы представите, как отдыхали в Саках раньше, увидите, где располагались гостиницы, и услышите о лечение сакскими грязями.

Самое увлекательное из истории

Каких только заметок о моем родном городе я не находила! На прогулке вы узнаете:

как лечились 2500 лет назад и в 19 веке;

почему пациенты должны были терять сознание во время процедуры;

как с Саками связан Гоголь и почему местная публика освистала Маяковского;

как известный космонавт мог установить новый мировой рекорд благодаря сакским грязям;

почему в путеводителях писали: собираясь в Саки, револьвер можно оставить дома;

и многое-многое другое.

По желанию в конце экскурсии вы примете грязевую процедуру по древнему греческому способу. Я расскажу, как это сделать.

Организационные детали

Из Евпатории в Саки вы можете добраться на автобусе 🚌, такси 🚕 или электричке. Также есть возможность заказать трансфер за дополнительную плату. Время в пути — 20-40 минут.