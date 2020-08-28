2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Караимские реликвии

Караимская община существовала в крымском ханстве еще в XIV веке, но официально Евпатория стала духовным центром народа после присоединения полуострова к Российской империи. Я расскажу о строительстве кенас и их архитектуре, Симе Бабовиче, духовной школе и послереволюционной судьбе комплекса. Мы осмотрим дворы с вековыми виноградными лозами и самый большой виноградник города, полюбуемся мраморными фонтанчиками, солнечными часами, витражным портиком, вспомним о приезде императоров Александра I и Николая II и изучим мемориальные доски, рассказывающие о знаковых для общины событиях.

Народный музей

В 1996 году на территории комплекса открылся музей истории и этнографии крымских караимов. Вы увидите богатую экспозицию: предметы быта, одежду, посуду, мебель, элементы ритуалитета, уникальные документы, рукописи и фотографии. Я покажу караимские молитвенники, изданные в Венеции в XVI веке, оригинальные предметы Крымской войны и национальную вышивку. Вы узнаете о религиозных представлениях караимов и осмотрите Пергаментный свиток Сефер-Тора, а после сможете посетить местное кафе и полакомиться традиционной караимской кухней.