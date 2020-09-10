1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Ханская мечеть

Вы осмотрите главную мечеть города Хан-Джами, построенную в середине 16 века. Я расскажу об особом статусе этой важнейшей исторической постройки и объясню значение ее названия. Вы узнаете, в чем предназначение ниш в северной стене мечети. И с первого взгляда на мусульманские захоронения сможете определять — был ли погребённый при жизни в Мекке или нет.

Текие дервишей

Вы услышите рассказ о бывшем медресе, а также о старинной Пятничной мечети, сохранившейся в городе наравне с Ханской и Деревянной до наших дней. Кроме того, я расскажу о евпаторийской дервишеской обители, возведённой в 15 веке — таких старинных суфийских храмов в мире осталось всего три!

Гезлевские ворота и турецкие бани

Затем вы отправитесь к воротам дровяного рынка, где мы поговорим о том, почему они назывались именно так. Я продемонстрирую фрагмент оригинальных ворот, сохранившейся со Средних веков. А затем вы прогуляетесь 👣 по узким витиеватым улочкам к старинным турецким баням, возле которых я расскажу о своеобразном «женском клубе» в период Крымского ханства.

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