Игорь проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Магия вечерней Евпатории

С наступлением сумерек вы отправитесь на прогулку 👣 по Старой Евпатории, погружаясь с помощью моих рассказов и современной видеотехники в ее прошлое и настоящее. В программе экскурсии:

Собор Святого Николая — вы узнаете, как он выглядел сто лет назад, и увидите архивные видеокадры визита в него императора в 1916 году. А также по желанию оцените внутреннее убранство храма, рассмотрите лики святых и провидцев и раскроете, где стоят певчие во время богослужения.

Текие дервишей — вы увидите видеофрагменты дервишского кружения и узнаете о об удивительных способностях средневековых странников-философов и о современном суфизме в Евпатории.

Ворота дровяного рынка — я покажу, как они выглядели изначально, и помогу сравнить оригинал с современной копией.

Синагога — вы проникнетесь атмосферой еврейской веселости, узнаете, что такое миква и чем она отличается от созвучной мицвы. А также увидите, как проходят танцы 💃 с Торой.

Организационные детали

Экскурсия проходит в вечернее время, с использованием портативного видеопроектора.