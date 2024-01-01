Игорь проводит ещё 5 экскурсий

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Новый взгляд на Евпаторию

Необычная обзорная экскурсия с визуализацией фото- и видеоматериалов на стены Старого города

Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Приглашаю оценить нестандартный, суперсовременный формат прогулки по Евпатории! Вы не только увидите знаковые места исторического центра и услышите занимательные рассказы, но и рассмотрите связанные с ними архивные и современные фото и фрагменты фильмов и интервью.

И все это — на большом «экране», которым станут сами стены Старого города.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию

Что вас ожидает

Магия вечерней Евпатории
С наступлением сумерек вы отправитесь на прогулку 👣 по Старой Евпатории, погружаясь с помощью моих рассказов и современной видеотехники в ее прошлое и настоящее. В программе экскурсии:

  • Собор Святого Николая — вы узнаете, как он выглядел сто лет назад, и увидите архивные видеокадры визита в него императора в 1916 году. А также по желанию оцените внутреннее убранство храма, рассмотрите лики святых и провидцев и раскроете, где стоят певчие во время богослужения.
  • Текие дервишей — вы увидите видеофрагменты дервишского кружения и узнаете о об удивительных способностях средневековых странников-философов и о современном суфизме в Евпатории.
  • Ворота дровяного рынка — я покажу, как они выглядели изначально, и помогу сравнить оригинал с современной копией.
  • Синагога — вы проникнетесь атмосферой еврейской веселости, узнаете, что такое миква и чем она отличается от созвучной мицвы. А также увидите, как проходят танцы 💃 с Торой.

Организационные детали

Экскурсия проходит в вечернее время, с использованием портативного видеопроектора.

Начало и место завершения
🚩 у собора Святого Николая
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь и в Евпатории я живу практически с рождения. Я люблю рассказывать людям о родном городе и его достопримечательностях. Позвольте рассказать и вам о том, что интересно мне самому!
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Игорь проводит ещё 5 экскурсий

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