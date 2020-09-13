1 отзыв оставили туристы

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Парк Миниатюр в Евпатории

Рассмотреть мини-версии главных достопримечательностей Крыма и узнать о них самое интересное

5
1 отзыв
Алексей
Алексей – Гид из Евпатории
Всего за час вы «посетите» семь главных городов полуострова и увидите изящные копии их знаковых мест.

Я покажу руины старинных замков, древние храмы и царские дворцы, раскрою историю 📖 Крыма от античности до наших дней и сделаю все, чтобы наше экспресс-путешествие прошло легко, весело 🥳 и познавательно!
Задать вопросОбычно отвечает за 21 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Парк Миниатюр в Евпатории
Парк Миниатюр в Евпатории

Что вас ожидает

Крым в миниатюре
Вы погуляете по живописной территории бывшего советского дендропарка и увидите 43 достопримечательности 🏛️ Крыма в миниатюре. Среди них: Александро-Невский собор, Ливадийский и Воронцовский дворцы, Ласточкино гнездо и Караимская кенасса. А еще познакомитесь с героями мультфильмов и погладите в контактном зоопарке оленей, пони и даже дикобраза.

Занимательные истории 📖 и легенды
Не загружая вас сухой исторической информацией, я раскрою действительно интересные факты о Крыме: кто такие караимы и какие еще народности живут здесь по сей день, какие известные люди посещали наши края и какой памятник стал «эмблемой» всего полуострова. А также расскажу о знаменитых зодчих разных эпох и помогу отыскать на фасадах мини-зданий необычные детали.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в парк 🌳 не включены в стоимость — 700 рублей взрослые, 500 рублей дети (с 3 до 13 лет), дети до 3 лет бесплатно.

Начало и место завершения
🚩 у парка Миниатюр
Парк Миниатюр в Евпатории
Парк Миниатюр в Евпатории
Парк Миниатюр в Евпатории
Парк Миниатюр в Евпатории
Парк Миниатюр в Евпатории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Добрый день! Меня зовут Алексей, я живу в Крыму более 10 лет, экскурсии по Евпатории провожу 4 года. Обожаю историю и путешествия и очень люблю дарить гостям нашего города новые впечатления.
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1 отзыв оставили туристы

13 сентября 2020
Были в парке миниатюр с Александром. Александр-профессионал, каких не часто встретишь. Однозначно рекомендую к посещению и общению!!!

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