1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Крым в миниатюре

Вы погуляете по живописной территории бывшего советского дендропарка и увидите 43 достопримечательности 🏛️ Крыма в миниатюре. Среди них: Александро-Невский собор, Ливадийский и Воронцовский дворцы, Ласточкино гнездо и Караимская кенасса. А еще познакомитесь с героями мультфильмов и погладите в контактном зоопарке оленей, пони и даже дикобраза.

Занимательные истории 📖 и легенды

Не загружая вас сухой исторической информацией, я раскрою действительно интересные факты о Крыме: кто такие караимы и какие еще народности живут здесь по сей день, какие известные люди посещали наши края и какой памятник стал «эмблемой» всего полуострова. А также расскажу о знаменитых зодчих разных эпох и помогу отыскать на фасадах мини-зданий необычные детали.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в парк 🌳 не включены в стоимость — 700 рублей взрослые, 500 рублей дети (с 3 до 13 лет), дети до 3 лет бесплатно.