Оксана проводит ещё 4 экскурсии

Живописный мыс Фиолент
Здесь вы познакомитесь с 1000-летней историей 📖 Свято-Георгиевского монастыря. Увидите выразительные скалы Святого Явления, Орест и Пилад. Узнаете, что связывает эти места с Пушкиным и императором Александром I. А также сможете в полной мере оценить, почему окрестности Фиолента так любимы кинематографистами.
Поэтичная и секретная Балаклава
В краях, воспетых Гомером и Куприным, вы прогуляетесь 👣 по набережной, увидите памятники Куприну и Балаклавскому коту, полюбуетесь башнями крепости Чембало. При желании, совершите восхождение к Консульской башне или дойдете до оконечности мыса Георгия, чтобы взглянуть на Балаклаву и вход в Балаклавскую бухту. Я объясню, почему долгое время она была засекречена, а бухта не обозначалась на географических картах. В дополнение, вы сможете совершить морскую прогулку на катере с выходом в открытое море 🌊.
Инкерман: монастыри и вина
Знакомство с севастопольскими окрестностями завершится в городке Инкерман. Вы услышите историю пещерного Свято-Климентовского монастыря, возникшего ещё в период Раннего Средневековья. Побываете на вершине Монастырской горы ⛰️, где сохранились башни крепости Каламита. Возле затопленного карьера поговорим о добыче белого инкерманского камня, ведущей начало с эпохи Античности. А также о местных винных традициях и знаменитом заводе марочных вин Inkerman, который, по вашему желанию, мы также сможет включить в программу.
Что не включено в стоимость
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