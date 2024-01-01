Оксана проводит ещё 4 экскурсии

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Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман

Открыть живописные природные пейзажи, историю древних обителей и тайны балаклавской гавани

Оксана
Оксана – Гид из Евпатории
На фотогеничном мысе Фиолент вы оцените впечатляющие ракурсы Гераклейского полуострова и услышите о знаменитых личностях, связанных с этими местами.

Прогуляетесь 👣 по воспетой поэтами Балаклаве, взглянете на панорамы бухты и узнаете ее секреты.

А также познакомитесь с античными традициями Инкермана, средневековым монастырем и историей 📖 знаменитого винного завода.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман

Что вас ожидает

Живописный мыс Фиолент
Здесь вы познакомитесь с 1000-летней историей 📖 Свято-Георгиевского монастыря. Увидите выразительные скалы Святого Явления, Орест и Пилад. Узнаете, что связывает эти места с Пушкиным и императором Александром I. А также сможете в полной мере оценить, почему окрестности Фиолента так любимы кинематографистами.

Поэтичная и секретная Балаклава
В краях, воспетых Гомером и Куприным, вы прогуляетесь 👣 по набережной, увидите памятники Куприну и Балаклавскому коту, полюбуетесь башнями крепости Чембало. При желании, совершите восхождение к Консульской башне или дойдете до оконечности мыса Георгия, чтобы взглянуть на Балаклаву и вход в Балаклавскую бухту. Я объясню, почему долгое время она была засекречена, а бухта не обозначалась на географических картах. В дополнение, вы сможете совершить морскую прогулку на катере с выходом в открытое море 🌊.

Инкерман: монастыри и вина
Знакомство с севастопольскими окрестностями завершится в городке Инкерман. Вы услышите историю пещерного Свято-Климентовского монастыря, возникшего ещё в период Раннего Средневековья. Побываете на вершине Монастырской горы ⛰️, где сохранились башни крепости Каламита. Возле затопленного карьера поговорим о добыче белого инкерманского камня, ведущей начало с эпохи Античности. А также о местных винных традициях и знаменитом заводе марочных вин Inkerman, который, по вашему желанию, мы также сможет включить в программу.

Организационные детали

Что не включено в стоимость

  • Если вы не на своем транспорте, я организую аренду машины — 5000-6000 рублей (цены могут меняться, в зависимости от сезона)
  • Опциональное посещение винного завода: экскурсия ⛳ — 350 руб. /человека; с дегустацией — 750 руб. /человека
  • Опциональное катание на катере — цена договорная

Другие детали программы

  • Если вы захотите экскурсию на винном заводе, предупредите об этом заранее для согласования с расписанием работы предприятия
  • На дегустацию не допускаются дети младше 18 лет
  • Последовательность посещения объектов можно изменить или дополнить по вашему желанию
Начало и место завершения
🚩 в Евпатории
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман
Севастопольские окрестности: Фиолент, Балаклава, Инкерман

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я профессиональный экскурсовод, аттестованный Министерством курортов и туризма Крыма. В Евпатории живу уже 15 лет. Я хочу, чтобы туристы, приезжающие в Евпаторию, видели в ней не только курорт, но и узнавали богатое и интересное прошлое города. Если же сама Евпатория вам уже знакома, я помогу организовать экскурсии в другие города Крыма или в красивые природные уголки полуострова.
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