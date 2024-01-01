Оксана проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Живописный мыс Фиолент

Здесь вы познакомитесь с 1000-летней историей 📖 Свято-Георгиевского монастыря. Увидите выразительные скалы Святого Явления, Орест и Пилад. Узнаете, что связывает эти места с Пушкиным и императором Александром I. А также сможете в полной мере оценить, почему окрестности Фиолента так любимы кинематографистами.

Поэтичная и секретная Балаклава

В краях, воспетых Гомером и Куприным, вы прогуляетесь 👣 по набережной, увидите памятники Куприну и Балаклавскому коту, полюбуетесь башнями крепости Чембало. При желании, совершите восхождение к Консульской башне или дойдете до оконечности мыса Георгия, чтобы взглянуть на Балаклаву и вход в Балаклавскую бухту. Я объясню, почему долгое время она была засекречена, а бухта не обозначалась на географических картах. В дополнение, вы сможете совершить морскую прогулку на катере с выходом в открытое море 🌊.

Инкерман: монастыри и вина

Знакомство с севастопольскими окрестностями завершится в городке Инкерман. Вы услышите историю пещерного Свято-Климентовского монастыря, возникшего ещё в период Раннего Средневековья. Побываете на вершине Монастырской горы ⛰️, где сохранились башни крепости Каламита. Возле затопленного карьера поговорим о добыче белого инкерманского камня, ведущей начало с эпохи Античности. А также о местных винных традициях и знаменитом заводе марочных вин Inkerman, который, по вашему желанию, мы также сможет включить в программу.

Организационные детали

Что не включено в стоимость

Если вы не на своем транспорте, я организую аренду машины — 5000-6000 рублей (цены могут меняться, в зависимости от сезона)

Опциональное посещение винного завода: экскурсия ⛳ — 350 руб. /человека; с дегустацией — 750 руб. /человека

Опциональное катание на катере — цена договорная

Другие детали программы