20 отзывов оставили туристы

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Старая Евпатория — «котел» народов

Посетить храмы разных религий и узнать их историю

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Текие дервишей
  • Заказать экскурсию

2600 за экскурсию

У этой экскурсии20 отзывов
4.9
Евгений
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Евгений – Гид в Евпатории
Евпатория — многонациональный город 🏙️, в котором веками уживались народы разных вероисповеданий.

Я покажу места религиозного поклонения русских, татар, евреев, караимов, армян и греков — мечеть Хан Джами, караимские кенасы, Свято-Никольский собор, церковь ⛪ Ильи Пророка и центр армянской слободы.

Вы узнаете их историю 📖, особенности архитектуры и самые интересные факты о жизни и занятиях прихожан.
Старая Евпатория — «котел» народов
Старая Евпатория — «котел» народов

Что вас ожидает

Текие дервишей, армянская церковь и караимские кенасы
Наше путешествие начнется с Текие дервишей — уникального монастыря бродячих мусульманских монахов, сохранившемся практически в первозданном виде со времен Средневековья. Я расскажу, кто такие «кружащиеся дервиши» и в чем особенности их жизни и культуры. Следом мы посетим армянскую церковь Сурб Никогайос, построенную в начале XIX века. Вы узнаете, почему именно она стала духовным центром армянской слободы средневекового Гезлева, ныне известного как Евпатория. Узенькими улочками, планировка которых не менялась веками, мы выйдем к караимским кенасам. Вы услышите интересные факты о небольшом, но очень интересном народе — караимах. При желании, посетите кафе местной кухни — «Караман».

Синагога, мечеть и «греческая» церковь
От караимских кенас мы пройдем к ныне действующей синагоге Егие капай. Вы увидите местную «стену плача» и узнаете о жизни и истории еврейской общины Евпатории. Через средневековые турецкие бани мы направимся к мечети Хан Джами — крупнейшей из сохранившихся средневековых мечетей Крыма. Я расскажу о ее создании и роли в жизни Крымского ханства. Буквально в паре сотен метров от мечети возвышается величественный Свято-Никольский собор. Вы услышите историю его строительства и впечатлитесь изящным внутренним убранством. Экскурсия завершится у стен церкви Ильи Пророка, расположенной на берегу моря. Я расскажу о бурных событиях прошлого века, оставивших следы на ее стенах, и поясню, почему среди старшего поколения евпаторийцев она известна как «греческая» церковь.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): Текие дервишей — 150 рублей взрослый, 100 рублей детский, комплекс караимских кенас — 250 рублей взрослый, 150 рублей детский. В мечети Хан-Джами фиксированной платы нет, действует система добровольного пожертвования.
  • Еда и напитки не включены в стоимость — по желанию можно зайти в кафе караимской кухни «Караман» или еврейской «Йоськин кот»
Старая Евпатория — «котел» народов
Старая Евпатория — «котел» народов
Старая Евпатория — «котел» народов
Старая Евпатория — «котел» народов
Старая Евпатория — «котел» народов
Старая Евпатория — «котел» народов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Текие дервишей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я профессиональный экскурсовод, зарегистрированный Министерством курортов и туризма Республики Крым. Мой опыт работы насчитывает уже 20 лет. По образованию я историк, и мне действительно нравится рассказывать путешественникам о богатейшей истории города и людях, оставивших в ней свой след.
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20 отзывов оставили туристы

30 августа 2020
Экскурсия понравилась. Интересно, увлекательно, небанально. Маршрут составлен грамотно. Посмотрели Евпаторию глазами человека, знающего историю этого древнего города. Прошли сквозь века узкими улочками. Много новой информации. Спасибо Евгению. Профессионал с большой буквы.
29 августа 2020
Евгений профессионал! Мы остались довольны экскурсией. Евгений на все наши вопросы отвечал с удовольствием.
17 августа 2020
Шикарная экскурсия и шикарный экскурсовод! Получили огромное удовольствие! Узнали много нового! Рекомендую однозначно!
7 августа 2020
Добрый день! В общем и целом - вполне неплохо. Евгений обладает действительно глубокими знаниями и по истории края, и по истории вообще, этнографии, религии и археологии, очень приятно видеть искреннюю увлеченность и патриотизм/любовь к своему городу.
29 июля 2020
Очень познавательная прогулка! Мы заглянули в тайные уголки Евпатории, куда не попасть на авто. Узнали о традициях и обычаях народов, когда-либо живших в городе с богатой историей. Не пожалели о выборе гида: Евгений Андронов — человек-энциклопедия. С его помощью мы словно прокатились на машине времени от самого основания древней Керкинитиды до наших дней. Захватывающий рассказ Евгения открыл перед нами удивительный мир Евпатрии, объединяющий разные культуры на сравнительно небольшой территории.
8 января 2020
Экскурсия была очень увлекательной, не банальной. С Евгением время пролетело незаметно, и мы увлеченно слушали, не глядя на часы. Евгений -гид с энциклопедическими знаниями, но рассказывает о Евпатории не академично, интересно, иллюстрируя факты яркими историями из своей жизни и городскими легендами. Евгений - неравнодушный человек, который любит свой город, и эта любовь чувствуется в его экскурсии. Нам очень понравилось. Рекомендуем!
20 октября 2019
Бывала в Евпатории много раз до этого, но именно благодаря Евгению познакомилась по-настоящему с этим чудесным городом: старинным, колоритным, многогранным. У Евгения профессиональное глубокое знание истории, и большая любовь к родному краю. Искренне рекомендую прогулку!
7 сентября 2019
Замечательный вечер с Евгением и Старым городом. Экскурсия понравилась всем участникам: интересно, познавательно и очень красиво.
29 августа 2019
Экскурсовод Евгений - отличный мастер своего дела, искренне увлечён историей, в нашем случае - Евпатории, умеет заразить этим слушателей. Мы полностью удовлетворены экскурсией. Евгению огромное спасибо! Виталий, Татьяна - Москва, Василий, Светлана - Симферополь.
Михаил
27 августа 2019
Спасибо Евгению за экскурсию. Без его рассказа понять Евпаторию и сполна ощутить ее дух невозможно. 2500 лет истории за три часа - это профессионализм гида и глубокие знания историка.
Ещё 10 отзывов

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