Игорь проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Современная Евпатория

Я провезу вас по новым кварталам и улицам, где вы познакомитесь с молодыми, по меркам 25-векового города, достопримечательностями 🏛️. Я немного расскажу о военном периоде возле мемориала «Красная горка» — здесь же вы откроете прекрасную смотровую площадку. Покажу столетние театр и библиотеку — украшения Евпатории начала 20 века. Также вы прикоснетесь к атмосфере бальнеологического курорта — увидите городской бювет, морской порт и яхтенную стоянку. И, конечно, не обойдем вниманием церковь ⛪ пророка Илии в греко-византийском стиле — одну из архитектурных доминант города.

Старый город 🏙️ — Малый Иерусалим

У Текие дервишей вы узнаете, можно ли было доверять информации, которую слышали дервиши, закружившись до состояния транса.

Откроете малоизвестные интересные факты о суфиях, поймёте, что у них общего с мусульманами-ортодоксами, а что рознит их.

Поговорим об особенностях армянской православной церкви и непростой истории 📖 храма Сурб-Никогайос.

У мечети вы услышите о муэдзинах и михрабах, а также об обрядовых особенностях инаугурации крымских ханов в средневековой Евпатории.

А возле синагоги посмотрите видеоматериалы, отображающие традиции, связанные с иудейскими праздниками, и увидите местную Стену плача.

Организационные детали

Женщинам необходимо взять с собой головные уборы для поседения собора и церкви пророка Илии. Посещение по желанию.