Игорь проводит ещё 6 экскурсий

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Старая и Новая Евпатория за час

Получить общее представление об исторических, архитектурных и религиозных символах города

Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Вы проедете по самым ярким кварталам города и поймете, как сформировался самобытный дух 2500-летней Евпатории.

Увидите памятники прошлого века и атмосферные курортные места.

А на витиеватых улочках Малого Иерусалима услышите занимательные факты о танце дервишей, муэдзинах и михрабах, истории 📖 армянской церкви и иудейских традициях.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Старая и Новая Евпатория за час
Старая и Новая Евпатория за час

Что вас ожидает

Современная Евпатория
Я провезу вас по новым кварталам и улицам, где вы познакомитесь с молодыми, по меркам 25-векового города, достопримечательностями 🏛️. Я немного расскажу о военном периоде возле мемориала «Красная горка» — здесь же вы откроете прекрасную смотровую площадку. Покажу столетние театр и библиотеку — украшения Евпатории начала 20 века. Также вы прикоснетесь к атмосфере бальнеологического курорта — увидите городской бювет, морской порт и яхтенную стоянку. И, конечно, не обойдем вниманием церковь ⛪ пророка Илии в греко-византийском стиле — одну из архитектурных доминант города.

Старый город 🏙️ — Малый Иерусалим

  • У Текие дервишей вы узнаете, можно ли было доверять информации, которую слышали дервиши, закружившись до состояния транса.
  • Откроете малоизвестные интересные факты о суфиях, поймёте, что у них общего с мусульманами-ортодоксами, а что рознит их.
  • Поговорим об особенностях армянской православной церкви и непростой истории 📖 храма Сурб-Никогайос.
  • У мечети вы услышите о муэдзинах и михрабах, а также об обрядовых особенностях инаугурации крымских ханов в средневековой Евпатории.
  • А возле синагоги посмотрите видеоматериалы, отображающие традиции, связанные с иудейскими праздниками, и увидите местную Стену плача.

Организационные детали

Женщинам необходимо взять с собой головные уборы для поседения собора и церкви пророка Илии. Посещение по желанию.

Начало и место завершения
🚩 у собора св. Николая
Старая и Новая Евпатория за час
Старая и Новая Евпатория за час
Старая и Новая Евпатория за час
Старая и Новая Евпатория за час
Старая и Новая Евпатория за час
Старая и Новая Евпатория за час
Старая и Новая Евпатория за час

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь и в Евпатории я живу практически с рождения. Я люблю рассказывать людям о родном городе и его достопримечательностях. Позвольте рассказать и вам о том, что интересно мне самому!
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Игорь проводит ещё 6 экскурсий

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