1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Крепость Фуна и Долина привидений

Преодолев Ангарский перевал, мы очутимся в окутанной легендами и живописной Долине привидений. Разгадав секреты причудливых скал, отправимся к восточному форпосту княжества Феодоро — крепости Фуна. А по дороге отыщем на склоне горы ⛰️ Демерджи «Маленького Мука», «Сфинкса», «Голову Екатерины», пройдем через «расколотое сердце» и полюбуемся Никулинским орехом.

Видовая площадка у храма-маяка

Теперь наш путь лежит в приморский посёлок Малореченское: на его восточной окраине вы увидите уникальный храм-маяк во имя Св. Николая Чудотворца, самый высокий на полуострове. Со смотровой площадки храма вам откроется впечатляющая панорама побережья — от мыса Меганом на востоке до горы Аю-Даг на западе.

Фотогеничная Сырная скала

У западной окраины Малореченского вы познакомитесь с местной природной достопримечательностью 🏛️ — скалой Тузлух, которую жители и гости Крыма знают под названием «Сырная скала». Почему так — вы поймёте, когда увидите её лично! И, конечно, отсюда просто невозможно уехать без оригинальных и эффектных фотографий.

Деревянная тропинка к водопаду Джур-Джур

Попрощавшись с побережьем, мы поедем в сторону гор, к селу Генеральское. Затем пешком или на внедорожнике мы доберемся до оборудованной тропы и направимся в ущелье Хапхал. Здесь перед вами предстанет самый полноводный водопад Крыма — Джур-Джур, который не пересыхает даже засушливым летом. Выше по течению реки образовались несколько живописный природных ванн, в которых вы сможете освежиться после знойного побережья.

Организационные детали

Обязательно позаботьтесь об удобной обуви, поскольку нам предстоит ходить по тропам, возьмите с собой головной убор и питьевую воду — летом в Крыму это предметы первой необходимости. Можно взять с собой перекус или пообедать в кафе.

Дополнительные расходы