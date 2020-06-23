1 отзыв оставили туристы

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Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории

Горы, море, храм-маяк и водопад: влюбиться в красоты Алуштинского региона Крыма

5
1 отзыв
Оксана
Оксана – Гид из Евпатории
Мы обогнем «сердце Крыма» и отправимся к выразительным скалам и ландшафтам южного побережья.

Здесь вас встретят мифы Долины привидений и горы ⛰️ Демерджи, древняя крепость Фуна и храм-маяк с чудесной морской панорамой, шумный водопад Джур-Джур с природным лагунами и секретная инста-точка Крыма — скрытая от любопытных глаз Сырная скала.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории

Что вас ожидает

Крепость Фуна и Долина привидений
Преодолев Ангарский перевал, мы очутимся в окутанной легендами и живописной Долине привидений. Разгадав секреты причудливых скал, отправимся к восточному форпосту княжества Феодоро — крепости Фуна. А по дороге отыщем на склоне горы ⛰️ Демерджи «Маленького Мука», «Сфинкса», «Голову Екатерины», пройдем через «расколотое сердце» и полюбуемся Никулинским орехом.

Видовая площадка у храма-маяка
Теперь наш путь лежит в приморский посёлок Малореченское: на его восточной окраине вы увидите уникальный храм-маяк во имя Св. Николая Чудотворца, самый высокий на полуострове. Со смотровой площадки храма вам откроется впечатляющая панорама побережья — от мыса Меганом на востоке до горы Аю-Даг на западе.

Фотогеничная Сырная скала
У западной окраины Малореченского вы познакомитесь с местной природной достопримечательностью 🏛️ — скалой Тузлух, которую жители и гости Крыма знают под названием «Сырная скала». Почему так — вы поймёте, когда увидите её лично! И, конечно, отсюда просто невозможно уехать без оригинальных и эффектных фотографий.

Деревянная тропинка к водопаду Джур-Джур
Попрощавшись с побережьем, мы поедем в сторону гор, к селу Генеральское. Затем пешком или на внедорожнике мы доберемся до оборудованной тропы и направимся в ущелье Хапхал. Здесь перед вами предстанет самый полноводный водопад Крыма — Джур-Джур, который не пересыхает даже засушливым летом. Выше по течению реки образовались несколько живописный природных ванн, в которых вы сможете освежиться после знойного побережья.

Организационные детали

Обязательно позаботьтесь об удобной обуви, поскольку нам предстоит ходить по тропам, возьмите с собой головной убор и питьевую воду — летом в Крыму это предметы первой необходимости. Можно взять с собой перекус или пообедать в кафе.

Дополнительные расходы

  • Экскурсия авто-пешехоная, проводится на автомобиле 🚘 путешественников или арендованном транспорте с водителем. Ориентировочная стоимость аренды: 5000 — 7000 руб.
  • Аренда УФЗа для путешествия в Долину привидений — ориентировочно 1500 руб. за машину на 6 пассажиров
  • Входные билеты 🎫 в крепость Фуна: взрослый 100 руб., дети до 16 лет — бесплатно. Билеты с экскурсионным сопровождением: взрослый 150 руб., детский 75 руб.
  • Аренда внедорожника в Генеральском: 200 руб. с человека (при условии, что в машину садятся 6 человек) или договорная
Начало и место завершения
🚩 Трамвайное кольцо
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я профессиональный экскурсовод, аттестованный Министерством курортов и туризма Крыма. В Евпатории живу уже 15 лет. Я хочу, чтобы туристы, приезжающие в Евпаторию, видели в ней не только курорт, но и узнавали богатое и интересное прошлое города. Если же сама Евпатория вам уже знакома, я помогу организовать экскурсии в другие города Крыма или в красивые природные уголки полуострова.
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1 отзыв оставили туристы

23 июня 2020
Сегодня мы семьёй и ещё с ребёнком 5 лет провели чудесный экскурсионный день. Незабываемое путешествие. Замки, водопады, скалы, храм все было интересно. Гид Оксана прекрасно провела экскурсию, человек ч огромной отдачей и с огромным багажом знаний, любящий то чем занимается.

Оксана проводит ещё 4 экскурсии

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