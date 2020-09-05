1 отзыв оставили туристы

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Тайны пещерного города Мангуп

Погулять по живописному горному плато и исследовать руины столицы древнего княжества Феодоро

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договорённости
  • Заказать экскурсию

5200 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Евгений
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Евгений – Гид в Евпатории
Я расскажу историю 📖 средневекового города-крепости Мангуп — последнего осколка некогда огромной Византийской империи, поглощенного турками-османами.

Поделюсь преданиями о мужестве и малодушии, отчаянии и надежде, верности и предательстве и помогу раскрыть все грани этого необыкновенного места.
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп

Что вас ожидает

Пещерные храмы, дворцы и башни
На пути к руинам древнего города вы увидите остатки караимского кладбища и живописное озеро, рассмотрите следы смертельной схватки жителей княжества Феодоро с беспощадными завоевателями. Следом я покажу все важнейшие места средневекового Мангупа: остатки крепостной стены и башен, дворец князя Алексея, руины Базилики, самого крупного христианского храма древнего города, и церкви Константина и Елены. Расскажу, что искали в Мангупе немецкие археологи в годы Великой Отечественной войны, и помогу найти Лагерную балку, где летом стоят палатки Мангупской археологической экспедиции.

Цитадель и шикарные виды на окрестности
На мысе Тешкли-бурун вы осмотрите руины главной башни цитадели Мангупа и оборонительные казематы, вырубленные в толще скалы. А с точки, где когда-то возвышалась сторожевая башня, насладитесь великолепным видом на окрестные горы и долины. Далее вас ждет прогулка по южному склону плато, где я покажу основания домов прямо в скальных массивах, подземные помещения, искусственные пещеры и резервуары для давления винограда. Завершится экскурсия в деревне Ходжа-Сала, где, по желанию, можно пообедать в одном из местных кафе.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии. До Мангупа мы добираемся на вашем автомобиле или на арендованном транспорте. На плато можно подняться пешком или на арендованном у подножия плато внедорожнике. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты в цитадель не включены в стоимость — 100 рублей с человека
  • По желанию мы можем включить в экскурсию посещение действующего Южного пещерного монастыря
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я профессиональный экскурсовод, зарегистрированный Министерством курортов и туризма Республики Крым. Мой опыт работы насчитывает уже 20 лет. По образованию я историк, и мне действительно нравится рассказывать путешественникам о богатейшей истории города и людях, оставивших в ней свой след.
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1 отзыв оставили туристы

5 сентября 2020
Очень интересная, содержательная и познавательная экскурсия. Могу с уверенностью сказать, что от экскурсии получили значительно больше, чем ожидали. Особенно порадовало то, что помимо доступного изложения материала, гид очень подробно отвечал на все вопросы группы. Большое спасибо Евгению за отличные впечатления! Рекомендую данную экскурсию и гида.

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