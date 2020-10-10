4 отзыва оставили туристы

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Тарханкут — на край крымской земли!

Вдохновляющая природа и легенды края в путешествии к западной точке полуострова, мысу Кара-Мрун

5
4 отзыва
Оксана
Оксана – Гид из Евпатории
Вы откроете почти не тронутые человеком земли и увидите Крым таким, каким он был знаком античным грекам и кочевникам.

Проследите историю 📖 образования природных ландшафтов, оцените их красоту и обнаружите причудливые изваяния с «тибетской» энергетикой.

А также узнаете о старинных рыбацких традициях, услышите легенды Чаши Любви и искупаетесь в красивых 🤩 бухтах.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!

Что вас ожидает

Дикая природа Тарханкута
Тарханкут — это степи, обрывающиеся в море 🌊, глубокие овраги, мелкие солёные озёра и причудливо изрезанная береговая линия. К побережью вы проедете мимо цветных полей: в начале лета это будут красные маки и лиловый дельфиниум, в середине — созревающая золотистая пшеница, а в конце сезона — солнечно-жёлтые поля подсолнуха. Кое-где увидите холмы-курганы, оставшиеся со времён скифов и сарматов. А я расскажу о природных и исторических изменениях, происходивших на Тарханкуте. И помогу разобраться, почему же этот край стал таким сухим и жарким, и кто виновник этого — люди или природа?

Таинственное побережье
Далее вы посетите Джангульское оползневое побережье — некоторые считают, что энергетика этих мест сравнима с Тибетом. Вы увидите причудливые каменные изваяния, живописные обрывы, прекрасные гавани и безлюдные галечные пляжи, а также сможете искупаться в чистом море.

Большой и Малый Атлеш
По пути к следующему пункту я покажу старейший из крымских маяков. Прибыв на место, вы увидите визитную карточку полуострова — арку Большого Атлеша. Понаблюдаете за «парковкой» рыбацких лодок и катеров, познакомитесь с многовековыми традициями рыбной ловли. И взглянете на побережье и море с прекрасных ракурсов. А завершится путешествие на Малом Атлеше, где вы осмотрите сквозной грот и знаменитую Чашу Любви. Я расскажу, откуда появилось это название, зачем влюблённые туда прыгают и что связывает эти места с Ихтиандром. По желанию и вы сможете нырнуть в природный бассейн или просто искупаться в море в одной из ближайших бухточек.

Программу можно дополнить морской прогулкой на катере вдоль побережья или погружением с аквалангом.

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, я организую аренду машины — 5000-6000 рублей (цены могут меняться в зависимости от сезона)
  • Также дополнительно оплачивается морская прогулка 👣 — 500 руб. /человека и дайвинг — 2000-2500 руб. /человека
  • Пешеходная часть экскурсии 🧭 пройдёт по грунтовым дорогам и каменистым тропам
Начало и место завершения
🚩 в Евпатории
Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!
Тарханкут — на край крымской земли!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я профессиональный экскурсовод, аттестованный Министерством курортов и туризма Крыма. В Евпатории живу уже 15 лет. Я хочу, чтобы туристы, приезжающие в Евпаторию, видели в ней не только курорт, но и узнавали богатое и интересное прошлое города. Если же сама Евпатория вам уже знакома, я помогу организовать экскурсии в другие города Крыма или в красивые природные уголки полуострова.
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4 отзыва оставили туристы

10 октября 2020
Замечательно отдохнули, прогулялись, пообщались. Впечатлений масса! Спасибо Вам, Оксана!!!
17 сентября 2020
Экскурсия отличная, места очень красивые. Узнали много нового. Спасибо гиду Оксане.
12 августа 2020
Сегодня провели день на Тарханкуте компанией из 6 человек. Нам очень повезло, что у Оксаны было свободное место. Тарханкут прекрасен, бескрайние степи и нетронутые пляжи дали возможность почувствовать величие природы. Все это не было бы возможно без Оксаны, нашего проводника :) Интересный рассказ, четкая организация с учетом наших пожеланий. Это не просто экскурсия, это прогулка с прекрасным человеком, знающим и любящим свое дело. Мы в восторге :)
10 августа 2020
Мы путешествовали из Евпатории в Оленевку. Решили совместить приятное с полезным и воспользоваться услугами профессионального гида, ни секунды не пожалели об этом. Оксана провела с нами целый день. Мыс Тарханкут интереснейшее место в Крыму, Оксана рассказала и показала нам его со всех сторон. Дорога сюда нелегкая, без машины здесь делать нечего. Тарханкут это чистое море, дикая и нетронутая природа, необычные и удивительные скалы. Мыс условно делится на два участка – юго-восточный Атлеш и северо-восточный Джангуль. Мы побывали везде, полазили по скалам, искупались в море и насладились природой, Хочется сказать Оксане большое спасибо за терпение и интересный рассказ, мы не самые подготовленные туристы, но мы старались. Экскурсия познавательная и походная. Нам понравилось. мы с удовольствием приедем на мыс Тарханкут еще раз. и в этом немалая заслуга нашего гида Оксаны!

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