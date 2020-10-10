4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Дикая природа Тарханкута

Тарханкут — это степи, обрывающиеся в море 🌊, глубокие овраги, мелкие солёные озёра и причудливо изрезанная береговая линия. К побережью вы проедете мимо цветных полей: в начале лета это будут красные маки и лиловый дельфиниум, в середине — созревающая золотистая пшеница, а в конце сезона — солнечно-жёлтые поля подсолнуха. Кое-где увидите холмы-курганы, оставшиеся со времён скифов и сарматов. А я расскажу о природных и исторических изменениях, происходивших на Тарханкуте. И помогу разобраться, почему же этот край стал таким сухим и жарким, и кто виновник этого — люди или природа?

Таинственное побережье

Далее вы посетите Джангульское оползневое побережье — некоторые считают, что энергетика этих мест сравнима с Тибетом. Вы увидите причудливые каменные изваяния, живописные обрывы, прекрасные гавани и безлюдные галечные пляжи, а также сможете искупаться в чистом море.

Большой и Малый Атлеш

По пути к следующему пункту я покажу старейший из крымских маяков. Прибыв на место, вы увидите визитную карточку полуострова — арку Большого Атлеша. Понаблюдаете за «парковкой» рыбацких лодок и катеров, познакомитесь с многовековыми традициями рыбной ловли. И взглянете на побережье и море с прекрасных ракурсов. А завершится путешествие на Малом Атлеше, где вы осмотрите сквозной грот и знаменитую Чашу Любви. Я расскажу, откуда появилось это название, зачем влюблённые туда прыгают и что связывает эти места с Ихтиандром. По желанию и вы сможете нырнуть в природный бассейн или просто искупаться в море в одной из ближайших бухточек.

Программу можно дополнить морской прогулкой на катере вдоль побережья или погружением с аквалангом.

Организационные детали