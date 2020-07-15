9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Природа и истории Бельбекской долины

По дороге к каньону вы полюбуетесь степями и предгорьями Крыма и осмотрите величественные гряды Крымских гор. Проезжая по заповедной Бельбекской долине, мы поговорим о том, кем были первые жители этих мест и менялся облик Крымского полуострова на протяжении миллионов лет. Вы встретите причудливые горы Крокодил и Черепаха, увидите Сюреньскую башню и охотничий домик князей Юсуповых. А еще я расскажу, откуда взялись необычные названия сел долины — Аромат и Голубой глаз.

Живописные тропы Большого каньона

Вступив на горную тропу, мы пройдем через буковый лес к панорамной площадке, откуда вам откроется вид на цель нашего путешествия — грандиозный Большой каньон, одно из красивейших мест горного Крыма. Не спеша мы спустимся к Яблоневому броду, где вы узнаете, что такое крымские чаиры. Затем дорога выведет нас к самому каньону: вы прогуляетесь вдоль русла реки Аузун-Узень, выпьете чистейшей родниковой воды из источника Пания и увидите, как «вода камень точит».

Искупаться в Ванне молодости

Еще одной интереснейшей точкой маршрута станет легендарная Ванна молодости. Я расскажу вам историю об этом месте и человеческой жадности. Самые отважные смогут нырнуть в прохладные воды Ванны, которые даже в летний зной не прогреваются выше 8-11 градусов. А наш обратный путь к цивилизации скрасят живописное Голубое озеро, каскады небольших водопадов и реликтовые растения.