Еще несколько необычных экскурсий в Керчи

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Из Анапы в древнюю Керчь

Получить общее представление об одном из старейших городов мира и увидеть панорамы Крымского моста

Галина
Галина – Гид из Керчи
Вы проследите эпохи города от античного Пантикапея до современной Керчи, посетите древние развалины и место, с которого царь Митридат любовался Черным морем.

Познакомитесь с историей 📖 Боспорского царства, византийского храма и османской цитадели.

А в Музее десанта и Аджимушкайских каменоломнях услышите о подвигах советских солдат в Великой Отечественной войне.
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь

Что вас ожидает

Античная Керчь
По дороге из Анапы в Керчь вы познакомитесь с историей 📖 строительства Крымского моста и рассмотрите с разных ракурсов окружающие его пейзажи. Прибыв на место, начнете исследование города с древнейших времен — 7 века до н. э., когда и основали древнее поселение. О ранних эпохах поговорим у античных руин, в самом центре Боспорского царства, на раскопках городищ Пантикапей и Нимфей и возле находок в Лапидарии. А на легендарной горе Митридат, с которой открываются захватывающие дух панорамы, я помогу представить, как бесконечные набеги, войны и завоевания меняли керченские эпохи и формировали современную цивилизацию на полуострове.

Средневековые и современные памятники
Далее в программе — яркие достопримечательности 🏛️ более поздних веков. Вы посетите развалины средневековой крепости Ени-Кале и узнаете историю впечатляющего османского сооружения. Побываете в старинном храме Иоанна Предтечи, где поговорим о византийском наследии Керчи. В Музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен — о подземном сопротивлении советских солдат в Великой Отечественной войне. Возле места высадки Эльтигенского десанта вы узнаете о начале освобождения Крыма в 1943 году. А в завершение увидите место слияния двух морей — Черного и Азовского: зрелище, которым может похвастать далеко не каждый город 🏙️.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты 🎫 в Музей 🖼 истории обороны Аджимушкайских каменоломен — 400 руб. /человека
  • Посещение Музея Эльтигенского десанта — по предварительной договоренности
  • По желанию можно совершить прогулку 👣 на яхте/катере к опорам Крымского моста, стоимость составит 350-600 руб. /человека
  • Экскурсия подойдет для детей старше 8 лет
Начало и место завершения
🚩 на улице Ленина
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь
Из Анапы в древнюю Керчь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Приветствую вас, дорогие путешественники! Мне 37 лет, и моя основная деятельность связана с туризмом. Частными экскурсиями по городу и близлежащим районам занимаюсь уже 3 года — как пешеходными, так автомобильными. Имею сертификат экскурсовода и высшее образование в сфере туризма. Легко подстраиваюсь под ситуацию, владею английским. Мне нравится рассказывать интересные факты и открывать гостям новые места, погружая в самобытную атмосферу и необыкновенную красоту края, в котором я живу!
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