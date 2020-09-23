5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

По волнам керченских эпох

Путешествие начнется на месте Пантикапея, в 7 веке до н. э. положившего начало цивилизации на полуострове. В первом городе на побережье Черного моря 🌊 вы узнаете о периодах Боспорского и позднескифского царств, византийского и тмутараканского господства, генуэзских колоний и османских завоеваний. Услышите легенду о римском враге — царе Митридате, а с горы ⛰️, названной в его честь, откроете чудесный вид на Керченский пролив и Крымский мост. Возле церкви Иоанна Предтечи — памятника византийского зодчества 8-9 вв. — я расскажу предание об апостоле Андрее Первозванном. А у визитной карточки города, Митридатской лестницы, поговорим о ее символичной связи между древним Пантикапеем и современной Керчью.

Старинные крепости и усыпальницы

Возле турецкой цитадели Ени-Кале вы услышите историю 📖 ее строительства и узнаете, какую роль играло мощное и впечатляющее фортификационное сооружение в далеком 16 веке. Также вы посетите самый укрепленный и секретный объект в обороне Крыма, окутанный ореолом таинственности — крепость «Керчь», где поговорим о ее важнейшем значении для Российской империи. А в завершение я отвезу вас к Царскому кургану, где расскажу об усыпальнице одного из боспорских царей, построенной в 4 веке до нашей эры.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость

Крепость «Керчь» — 300 руб. /взрослого за 1 час, 600 руб. за 2, 5 часа

Царский курган — 120 руб. /взрослого, дети до 16 лет — бесплатно

Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен (опционально) — 400 руб. /человека

Другие детали экскурсии