5 отзывов оставили туристы

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Керчь от древности до наших дней

Погружение в историю города, положившего начало современной цивилизации на полуострове

5
5 отзывов
Андрей
Андрей – Гид из Керчи
Керчь — один из старейших городов мира и ценный археологический заповедник, где хранится память о 26 веках насыщенной жизни! Вы узнаете о древних народах, населявших эти земли, познакомитесь с историей 📖 античных и средневековых памятников, византийских церквей и таинственных крепостей, а также откроете прекрасные виды на Крымский мост и окрестности.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 9 100 ₽ за экскурсию

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Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней

Что вас ожидает

По волнам керченских эпох
Путешествие начнется на месте Пантикапея, в 7 веке до н. э. положившего начало цивилизации на полуострове. В первом городе на побережье Черного моря 🌊 вы узнаете о периодах Боспорского и позднескифского царств, византийского и тмутараканского господства, генуэзских колоний и османских завоеваний. Услышите легенду о римском враге — царе Митридате, а с горы ⛰️, названной в его честь, откроете чудесный вид на Керченский пролив и Крымский мост. Возле церкви Иоанна Предтечи — памятника византийского зодчества 8-9 вв. — я расскажу предание об апостоле Андрее Первозванном. А у визитной карточки города, Митридатской лестницы, поговорим о ее символичной связи между древним Пантикапеем и современной Керчью.

Старинные крепости и усыпальницы
Возле турецкой цитадели Ени-Кале вы услышите историю 📖 ее строительства и узнаете, какую роль играло мощное и впечатляющее фортификационное сооружение в далеком 16 веке. Также вы посетите самый укрепленный и секретный объект в обороне Крыма, окутанный ореолом таинственности — крепость «Керчь», где поговорим о ее важнейшем значении для Российской империи. А в завершение я отвезу вас к Царскому кургану, где расскажу об усыпальнице одного из боспорских царей, построенной в 4 веке до нашей эры.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость

  • Крепость «Керчь» — 300 руб. /взрослого за 1 час, 600 руб. за 2, 5 часа
  • Царский курган — 120 руб. /взрослого, дети до 16 лет — бесплатно
  • Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен (опционально) — 400 руб. /человека

Другие детали экскурсии

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 с кондиционером
  • В крепость «Керчь» не допускаются дети до 7 лет, в Музей 🖼 истории обороны — до 6 лет
Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней
Керчь от древности до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Я родился и живу в Феодосии, интересуюсь ее историей. В туризме с 2002 года — с тех пор получаю удовольствие от проделанной работы и общения с гостями. Свою любовь к путешествиям, Феодосии и Крыму я не смогу уместить здесь, в нескольких строчках, поэтому приглашаю всех на экскурсии!
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5 отзывов оставили туристы

23 сентября 2020
Посетили экскурсию "Керчь от древности до наших дней" с экскурсоводом Андреем в сентябре 2020 г. Андрей очень нам понравился и как экскурсовод, и как человек. Было реально интересно и взрослым, и детям (дети 6 лет, 11, 5 лет, 13 лет). Экскурсия длинная, но было так интересно, что время пролетело незаметно. По ходу экскурсии Андрей рассказывал много интересного как на объектах, так и во время поездок, с легкостью отвечал на все вопросы. Так что можно было обсудить различные точки зрения и мнения на исторические события - получились увлекательные дискуссии! Автомобиль комфортный, удобный. На всех объектах действуют льготы - так что берите документы (если есть). И маски обязательны (пока)! Рекомендую экскурсию и для взрослых, и для детей!
13 сентября 2020
Большое спасибо Андрею за экскурсию. Андрей историк, поэтому обладает глубокими знаниями от древности до наших дней. Экскурсия не по заученным текстам, как у большинства гидов, а абсолютный экспромт на любую тему и период истории. Кроме того, Андрей имеет разносторонние увлечения, поэтому его рассказы обогащены знаниями по спелеологии, туризму, археологи и пр.
10 сентября 2020
Благодарим Андрея за прекрасные экскурсии по Феодосии 1 сентября и по Керчи. 9 сент. Он не только глубоко поген в тему и блестяще подает материал, но и дарит нам, его слушателям, дивное ощущение того, что мы являемся его желанными гостями и, в его лице - гостями Крыма. Такое не так часто встретишь у гидов. Творческое начало и особая такт ичность делают экскурсии Андрея незабываемыми! Успеха ему и вдохно- вения!! Елена Михайловнв и Анна. Историки искусства. Спнкт-Петербург.
10 августа 2020
Очень понравился Андрей, влюблен в свой край, знает кадый уголок, досконально всю историю, рассказывает с упоением, очень интересно. Всегда готов выручить-дал одеяла и куртки в каменоломни. Выберите этого гида в Керчь или Феодосию-ни разу не пожалеете!!!
23 июля 2020
Керчь невозможно уложить в один день. Это несколько эпох, каждая из которых интересна и увлекательна. Сегодня мы за 9 часов, вместо заявленных 6, 5 прошлись только по древней истории Керчи и Крыма, посмотрели столько древних построек, увидели столько древних экспонатов в музеях... Андрею огромное спасибо за гибкость в работе. С первых минут экскурсии он оценил наши пожелания и перестроил экскурсию под нас. Кстати, с Андреем экскурсия по Керчи плавно перетекла в экскурсию по Крыму. Крым мы посещали практически весь, исключая Керчь, до сегодняшнего дня, и запад Евпаторию. Как оказалось, начинали мы не с того. Историю Крыма нужно изучать, начиная с Керчи, или с гида, который разложит всё по полочкам, по датам. Прошу прощения за длинный отзыв, впечатлений очень много.

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