Еще несколько необычных экскурсий в Керчи

Город с тысячелетней историей Вы увидите все «визитные карточки» города-героя. В программе экскурсии:
Гора Митридат — вы подниметесь на ее смотровую площадку и увидите с высоты современный город 🏙️, Керченский пролив и Крымский мост.
Обелиск Славы — памятник советским воинам-героям, воздвигнутый в годы Великой Отечественной войны после освобождения Керчи.
Аджимушкайские каменоломни — вы посетите подземную крепость, где советские воины сражались с фашистами.
Царский курган — вы увидите античную усыпальницу IV века до нашей эры и узнаете, кому она принадлежала.
Храм Святого Иоанна Предтечи — вы осмотрите православный храм, выполненный в крестово-купольном стиле.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Аджимушкайские каменоломни — 400 рублей взрослые, 85 рублей дети (посещение возможно с семи лет), Царский курган — 130 рублей взрослые, дети бесплатно, экскурсия ⛳ с сотрудником музея — 500 рублей с группы.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталия. Я работаю в туризме со студенческой скамьи, имею профильное образование и аккредитацию и точно знаю, чем удивить гостей города. С радостью раскрою вам историю и современную жизнь Керчи и посоветую интересные и вкусные места.