Еще несколько необычных экскурсий в Керчи

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Знакомьтесь, Керчь!

История и главные достопримечательности древнейшего города страны на авто-пешеходной экскурсии

Наталия
Наталия – Гид из Керчи
Бескрайние морские просторы, километры песчаных пляжей, руины греческих городищ и героические подвиги солдат — это всё о Керчи.

Вы раскроете ее военные тайны, отыщете следы Античности и погуляете по древней столице Боспорского царства.

Кроме того, посетите подземную крепость и подниметесь на гору Митридат!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Знакомьтесь, Керчь!
Знакомьтесь, Керчь!

Что вас ожидает

Город с тысячелетней историей
Вы увидите все «визитные карточки» города-героя. В программе экскурсии:

  • Гора Митридат — вы подниметесь на ее смотровую площадку и увидите с высоты современный город 🏙️, Керченский пролив и Крымский мост.
  • Обелиск Славы — памятник советским воинам-героям, воздвигнутый в годы Великой Отечественной войны после освобождения Керчи.
  • Аджимушкайские каменоломни — вы посетите подземную крепость, где советские воины сражались с фашистами.
  • Царский курган — вы увидите античную усыпальницу IV века до нашей эры и узнаете, кому она принадлежала.
  • Храм Святого Иоанна Предтечи — вы осмотрите православный храм, выполненный в крестово-купольном стиле.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Аджимушкайские каменоломни — 400 рублей взрослые, 85 рублей дети (посещение возможно с семи лет), Царский курган — 130 рублей взрослые, дети бесплатно, экскурсия ⛳ с сотрудником музея — 500 рублей с группы.

Знакомьтесь, Керчь!
Знакомьтесь, Керчь!
Знакомьтесь, Керчь!
Знакомьтесь, Керчь!
Знакомьтесь, Керчь!
Знакомьтесь, Керчь!
Знакомьтесь, Керчь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталия. Я работаю в туризме со студенческой скамьи, имею профильное образование и аккредитацию и точно знаю, чем удивить гостей города. С радостью раскрою вам историю и современную жизнь Керчи и посоветую интересные и вкусные места.
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