Еще несколько необычных экскурсий в Керчи

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталия. Я работаю в туризме со студенческой скамьи, имею профильное образование и аккредитацию и точно знаю, чем удивить гостей города. С радостью раскрою вам историю и современную жизнь Керчи и посоветую интересные и вкусные места.