Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Узнать Евпаторию за 2 часа

Узнать и понять Евпаторию, научиться ориентироваться в ее архитектуре и культуре, кухне и традициях

Ольга
Ольга – Гид из Саков
Чтобы понять Евпаторию, нужно ненадолго погрузиться в ее пеструю культуру.

Вместе со мной вы побываете в татарском, греческом, еврейском и караимском кварталах.

Разберетесь в тонкостях традиций и кухни 🥧 народов, населявших Евпаторию в разное время.

Попробуете бузу и форшмак, спотыкач, пахлаву и чир-чир.

Я расскажу, как короновали крымских ханов, с какой легендой связано приготовление пахлавы и почему пельмени караимских женщин продевали сквозь перстень.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа

Что вас ожидает

Старый город
Мы с вами начнем экскурсию ⛳ в старой части Евпатории. Здесь расположился еврейский, армянский, татарский, греческий, караимский кварталы. Во время прогулки я расскажу об особенностях средневековой застройки и архитектуре 19 века. О традициях, обрядах, приметах и кухнях разных народов. А кое-что вы сможете даже попробовать! Я расскажу:

  • Что такое чир-чир и янтыкъ и с чем их едят
  • Какой халвой караимы угощают всех гостей, а какую вы никогда не сможете купить
  • Когда крымско-татарская невеста может просить у своего жениха все, о чем мечтает
  • Что получали в подарок караимские девушки по окончании ремесленного училища
  • Кому караимы завещали состояние, а кому дом
  • Какие дороги в Евпатории были платными и для кого
  • Какой ширины должно было быть крыльцо дома по городскому стандарту.
  • Как попасть в Рай и остаться в нем подольше

После экскурсии 🧭 вы будете знать все о музеях 🖼 города и сами сможете составить план дальнейшего отдыха. А если вы в Евпатории проездом на один день, я помогу вам увидеть все самое интересное в городе!

Организационные детали

  • В Евпаторию из Саки можно добраться на автобусе 🚌 или электричке. Время в пути: 30 минут.
  • На маршруте, по вашему желанию, мы можем посетить Караимские кенасы. Со мной вам нужно будет просто купить входной билет 🎫, а я проведу экскурсию. Стоимость входного билета – 250 руб. /взрослый, 150 руб. /детский. Может понадобиться шарф или парео для посещения храмов. В рамах есть и юбки и косынки, но лучше захватить с собой. Внимание! Караимская кенасы и синагога не работают в субботу.
  • Сладости и кофе – по вашему желанию:
    — Караимская халва — 200 рублей (6 конфет)
    — Кофе Гёзлёвских воротах — 150 рублей (чашка)
  • Удобная обувь и головные уборы от солнца — обязательны
  • Если с вами путешествуют дети или родители пожилого возраста – сообщите мне об этом. И я построю маршрут самым удобным образом!
Начало и место завершения
🚩 Ул. Тучина 2
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Провожу экскурсии по Евпатории и Сакам. Я расскажу о городе, улицах, домах и людях, которые здесь жили, любили, зарабатывали состояния. И через мой рассказ каждый из вас может вписать свою страницу в историю наших крымских городов.
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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