Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Старый город Мы с вами начнем экскурсию ⛳ в старой части Евпатории. Здесь расположился еврейский, армянский, татарский, греческий, караимский кварталы. Во время прогулки я расскажу об особенностях средневековой застройки и архитектуре 19 века. О традициях, обрядах, приметах и кухнях разных народов. А кое-что вы сможете даже попробовать! Я расскажу:
Что такое чир-чир и янтыкъ и с чем их едят
Какой халвой караимы угощают всех гостей, а какую вы никогда не сможете купить
Когда крымско-татарская невеста может просить у своего жениха все, о чем мечтает
Что получали в подарок караимские девушки по окончании ремесленного училища
Кому караимы завещали состояние, а кому дом
Какие дороги в Евпатории были платными и для кого
Какой ширины должно было быть крыльцо дома по городскому стандарту.
Как попасть в Рай и остаться в нем подольше
После экскурсии 🧭 вы будете знать все о музеях 🖼 города и сами сможете составить план дальнейшего отдыха. А если вы в Евпатории проездом на один день, я помогу вам увидеть все самое интересное в городе!
Организационные детали
В Евпаторию из Саки можно добраться на автобусе 🚌 или электричке. Время в пути: 30 минут.
На маршруте, по вашему желанию, мы можем посетить Караимские кенасы. Со мной вам нужно будет просто купить входной билет 🎫, а я проведу экскурсию. Стоимость входного билета – 250 руб. /взрослый, 150 руб. /детский. Может понадобиться шарф или парео для посещения храмов. В рамах есть и юбки и косынки, но лучше захватить с собой. Внимание! Караимская кенасы и синагога не работают в субботу.
Сладости и кофе – по вашему желанию: — Караимская халва — 200 рублей (6 конфет) — Кофе Гёзлёвских воротах — 150 рублей (чашка)
Удобная обувь и головные уборы от солнца — обязательны
Если с вами путешествуют дети или родители пожилого возраста – сообщите мне об этом. И я построю маршрут самым удобным образом!
Начало и место завершения
🚩 Ул. Тучина 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Провожу экскурсии по Евпатории и Сакам. Я расскажу о городе, улицах, домах и людях, которые здесь жили, любили, зарабатывали состояния. И через мой рассказ каждый из вас может вписать свою страницу в историю наших крымских городов.