Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Что вас ожидает

Севастополь сквозь века

На легендарной площади Нахимова вы увидите белоснежную Графскую пристань и раскроете символические совпадения в биографии знаменитого полководца. А также погуляете по Нахимовскому проспекту и узнаете, что говорил о Севастопольском рейде адмирал-писатель Сенявин. Далее перенесетесь, словно на машине времени, в конец 18 — начало 19 веков и раскроете, что происходило в городе в это время.

Городские истории 📖 и легенды

Вы узнаете, почему основатель Севастополя был на его земле всего пять дней, действительно ли первые здания закладывал шотландец, кто встречал здесь Екатерину II и какой ялтинский владелец больших земель помогал поддерживать окрестности города. Кроме того, я расскажу о современном Севастополе и поделюсь советами местного жителя: что посетить, где вкусно поесть и какой пляж 🏖️ выбрать.

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