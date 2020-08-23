41 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Пещерный город Чуфут-Кале

По пути к Бахчисараю вам откроются замечательные виды на утопающие в зелени Бельбекскую и Качинскую долины, горные гряды и пещерные города. Затем мы сделаем остановку и посетим древний пещерный город-крепость Чуфут-Кале, который сохранил непередаваемую атмосферу средневековой эпохи. Вы узнаете историю крепости и основавших её караимов, пройдете по хорошо сохранившимся улочкам, жилым домам и вырубленным в пещерах хозяйственным помещениям.

История Ханского дворца

На прогулке по исторической части Бахчисарая вы узнаете о культуре, традициях и обычаях крымских татар, которые ведут свою историю от великого Чингисхана. Вы посетите легендарный Ханский дворец – уникальный памятник восточной архитектуры 16 века. Увидите Соколиную башню, Ханскую мечеть, усыпальницы, «Фонтан слёз» и многое другое. Узнаете, как жили крымские ханы и их наложницы, где в Бахчисарае ночевал А.С. Пушкин, каким увидела город императрица Екатерина и зачем татары строили балкончики с решетками из темного дерева.

Кофейная церемония

После прогулки мы отдохнем в одном из аутентичных кафе старого Бахчисарая, где вы научитесь варить в турках кофе по татарскому рецепту, попробуете этот чудесный напиток, а также продегустируете восточные сладости и узнаете, по какому поводу едят каждую из этих сладостей.