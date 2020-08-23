41 отзыв оставили туристы

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Бахчисарай – сердце Крымского ханства

Прикоснуться к атмосфере Востока и познакомиться с историей крымских татар

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 6.5 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

3380 за экскурсию

У этой экскурсии41 отзыв
4.9
Надежда
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Надежда – Гид в Севастополе
Мы отправимся в старую часть Бахчисарая, чтобы прикоснуться к истории 📖 крымских татар, понять их традиции и интереснейшую культуру.

Вы рассмотрите древние образцы восточной архитектуры, научитесь варить кофе по-татарски и узнаете легенды Ханского дворца, одна из которых легла в основу поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан».
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
Бахчисарай – сердце Крымского ханства

Что вас ожидает

Пещерный город Чуфут-Кале
По пути к Бахчисараю вам откроются замечательные виды на утопающие в зелени Бельбекскую и Качинскую долины, горные гряды и пещерные города. Затем мы сделаем остановку и посетим древний пещерный город-крепость Чуфут-Кале, который сохранил непередаваемую атмосферу средневековой эпохи. Вы узнаете историю крепости и основавших её караимов, пройдете по хорошо сохранившимся улочкам, жилым домам и вырубленным в пещерах хозяйственным помещениям.

История Ханского дворца
На прогулке по исторической части Бахчисарая вы узнаете о культуре, традициях и обычаях крымских татар, которые ведут свою историю от великого Чингисхана. Вы посетите легендарный Ханский дворец – уникальный памятник восточной архитектуры 16 века. Увидите Соколиную башню, Ханскую мечеть, усыпальницы, «Фонтан слёз» и многое другое. Узнаете, как жили крымские ханы и их наложницы, где в Бахчисарае ночевал А.С. Пушкин, каким увидела город императрица Екатерина и зачем татары строили балкончики с решетками из темного дерева.

Кофейная церемония
После прогулки мы отдохнем в одном из аутентичных кафе старого Бахчисарая, где вы научитесь варить в турках кофе по татарскому рецепту, попробуете этот чудесный напиток, а также продегустируете восточные сладости и узнаете, по какому поводу едят каждую из этих сладостей.

Организационные детали

  • Мы можем отправиться в Бахчисарай на вашей машине или на автомобиле с водителем (4000 рублей)
  • Вместо крепости Чуфут-Кале вы можете посетить Бахчисарайский парк миниатюр. Также на территории парка есть мини-зоопарк с экзотическими животными. Этот вариант вам подойдет, если вы путешествуете с детьми.

Дополнительные расходы

  • трансфер (4000 рублей)
  • вход в Ханский дворец (взрослые — 300 руб., дети — 50 руб., студенты и пенсионеры по возрасту — 150 руб.);
  • кофейная церемония и дегустация (взрослые — 200 руб., дети — 150 руб.);
  • экскурсия по крепости Чуфут-Кале (взрослые — 300 руб., дети — 200 руб.) или посещение парка миниатюр (взрослые — 300 руб., дети — 200 руб.)
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
Бахчисарай – сердце Крымского ханства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я живу в Севастополе и уже 7 лет работаю экскурсоводом. Люблю показывать туристам красоту южнобережной природы, посвящать в тайны исторических событий и человеческих судеб. Каждая моя экскурсия уникальна. Она пробуждает интерес к дальнейшему познанию этого волшебного уголка Земли - Крыма.
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41 отзыв оставили туристы

23 августа 2020
Давно планировали посмотреть семьей Бахчисарай и окрестности со знающим человеком, который мог бы заинтересовать, увлечь историей и Надежде это удалось. Очень познавательно, живо, тактично, информация давалась в меру и к месту. По рекомендации Надежды посетили небольшой дом-музей быта татарской семьи, расположенный прямо напротив Ханского дворца, и это дополнительное удовольствие погрузиться в тему, прикасаться к вещам того времени.
14 августа 2020
Отличная экскурсия! Рекомендуем! Быть в Крыму и не быть в Бахчисарае, это великое упущение. История крымского ханства, караимов - интереснейшая страница. И обязательно, с Надеждой! Вы услышите истории буквально о каждом камушке, о каждом закоулке, посмотрите те тропы, куда не ездят и не ходят организованные туристы. А кофейная церемония станет той самой вишенкой на торте. День с Надеждой в Бахчисарае позволит вам окунуться в мир иной культуры, со своими обычаями, характером и особенностями. Нам повезло, так сложилось, что мы пошли на Чуфут-Кале в 8. 30 утра и это было самое верное решение. Не жарко и мало людей, есть время посидеть посмотреть на красивейшие скалы наверху. Очень рекомендуем!
13 августа 2020
Отличная экскурсия! Узнали очень много интересного и о жизни и обычаях караимов, и о Свято-Успенском монастыре, и о крымских татарах. Надежда - прекрасный рассказчик, сочетание профессионализма, доброжелательности с любовью к местам, о которых она рассказывает, создает необычайное настроение. Хорошо составленный маршрут, который корректировался с учетом наших пожеланий. Надежда знает все уголки Бахчисарая, не было никаких проблем с тем, где поесть, поставить машину и т. п., все очень продуманно. Надежда, большое спасибо за экскурсию, хотим вернуться в Крым и путешествовать с Вами снова!
13 августа 2020
Были на экскурсии у Надежды 9 августа, сначала посетили Успенский монастырь, потом поднялись в пещерный город Чуфут-Кале, далее Ханский дворец и кофейная церемония. Впечатлений море! Особенно понравился Успенский монастырь, необыкновенное место по атмосфере и красоте, такого точно больше нигде нет))) подъем в пещерный город на мыс Бурунчак по каменистой дороге занимает около часа, возьмите удобную обувь!)) С горы открывается потрясающий вид на окрестности, оно того стОит)). Надежда очень разносторонний и подготовленный гид, рассказала много всего интересного, однозначно рекомендуем!) Маленький совет - после кофейной церемонии в магазинчике при кафе продаются очень крутые сувениры, особенно красивейшай расписная керамика. Такая же керамика продается в аэропорту в 5 раз дороже. Я пожалела, что не купила там побольше сувениров.
Александр
12 августа 2020
Мы были на двух экскурсиях Надежды - жемчужины Южного побережья Крыма и Бахчисарай сердце Крымского ханства. Надежда очень профессиональный гид! Отличный рассказ, глубокий знания и отличная организация - это все про экскурсии Надежды. С удовольствием провели в ее компании два дня! Надеюсь, это взаимно! Спасибо!:)))
1 августа 2020
Экскурсия замечательная! Были на ней 31 июля 2020. Посетили древний город караимов Чуфут-кале, Свято-Успенский монастырь и Бахчисарайский дворец. Узнали много нового, придумали даже вопрос для "что?где?когда"!!! Всю экскурсию слушали внимательно и затаив дыхание)) Надежда - отличный экскурсовод, спасибо огромное!
31 июля 2020
Надежда - профессионал своего дела!!! Чётко продуманный маршрут, время остановок для рассказа на об, ектах маршрута. Подача материала лёгкая, запоминающаяся. Человек любящий свой край, умеющий его представить гостям. Огромная благодарность за великолепный день.
25 июля 2020
Здравствуйте! Экскурсия по Бахчисараю с гидом Надеждой ПОТРЯСАЮЩАЯ!!! Я, мой муж, и главное, мой 16-летний сын в восторге. Надежда рассказывает так, как будто плетёт кружева -аккуратно, воздушно, с любовью. Мы с помощью Надежды окунулись, как то не заметно для себя в другую культуру. Экскурсия построена так, что каждая новое историческое событие вытекает из предыдущего. Мы поднялись на гору, где расположен город Чуфут-Кале. Не отказывайтесь туда сходить, хоть и находится это на высоте около 500 метров. Забираться не сложно, но вы не почувствуете всей атмосферы жизни крымских татар. Мы поднимались к городу крепости по склону, который был покрыт горными травами, день был солнечный и от трав поднимался такой чудесный аромат, чирикали какие-то пичужки. И это тоже придавала определённый шарм экскурсии. А какие виды, какой обзор. Не отказывайтесь подниматься, это и красиво и вызывает восхищение трудягами людьми, которые всё там строили. Потом мы пообедали в очаровательном кафе, где готовят очень вкусно восточную еду. Мы все остались очень довольны и специально выбрали разные блюда. И они все были на высоте. Обед в этом кафе ещё добавил колорита в экскурсию. Затем мы посетили Бахчисарайский дворец. Другая архитектура, другая роспись, другой уклад, одежды, обычаи. Бахчисарайский дворец надо посетить обязательно. И лучше не просто отдельно, а как предлагает гид Надежда и сам город, и крепость Чуфут-Кале, и кафе и конечно дворец. И в конце, когда мы довольные, но немного уставшие, зашли к кафе, где нам заварили кофе по турецки, угостили крымскими сладостями, показали церемонию заваривания кофе. Это получился отличный десерт после потрясающей экскурсии. Вся наша семья очень рекомендуем эту экскурсию с гидом Надеждой. Если хотите, чтобы экскурсия долго вспоминалась, то вам с гидом Надеждой!!!!
13 января 2020
Огромное спасибо Надежде за экскурсию! После ее рассказа я влюбилась в Крым и Бахчисарай. Интересный маршрут, красивейшие места.
11 октября 2019
Спасибо Надежде, отличная экскурсия, очень познавательная и в то же время не перегруженная информацией для нас, профанов в истории)) главное, нам удалось вдохнуть дух истории Крыма с восточными ароматом, при этом без перегибов в сторону восточной тематики. В общем, от экскурсии получили большое удовольствие.
Ещё 31 отзыв

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