Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Что вас ожидает

Коллекция смотровых площадок

В этой программе собраны лучшие виды моря 🌊 и береговой линии! Сперва мы посетим Грот Дианы: он всегда отлично выходит на фотографиях. Пока вы любуетесь видом, я раскрою легенду этого места. Далее отправимся к мысу Фиолент: вы услышите о скале Святого Явления и, если захотите, посетите Свято-Георгиевский монастырь или спуститесь к морю по Лестнице здоровья в 800 ступенек! Также при желании мы заедем к Озеру-сердце на Кадыковском карьере — одной из самых «инстаграмных» локаций под Севастополем.

Балаклава — крымская Ницца

Резная бухта Балаклавы также хорошо смотрится с высоты: для первого знакомства мы поднимемся на смотровую площадку и одним взглядом окинем все локации города. Далее вы пройдете по набережной, полюбуетесь элитными яхтами, видом противоположного берега и его красивыми 🤩 домами. Также можете дополнительно посетить с экскурсией на катере базу подводных лодок или же прогуляться 👣 по Центральной набережной и подняться к первой башне Генуэзской крепости — я расскажу ее историю 📖, а также объясню, какой след в жизни города оставили англичане.

На любой вкус

Мы проедем на смотровую и увидим город 🏙️ сверху уже с другого ракурса. Если подняться выше, можно осмотреть заброшенную батарею (я объясню, какие задачи она выполняла в прошлом). Также на ваш выбор мы можем завершить программу тремя вариантами: насладиться вкусом местной рыбы в ресторане на набережной, отправиться в старейшую чебуречную Балаклавы или посетить «Золотую балку» — винодельню с рестораном на крыше, где вас ждет еще один панорамный обзор.

Организационные детали

Обратите внимание: база подводных лодок не работает в понедельник и вторник. Ее посещение оплачивается отдельно (500 рублей).