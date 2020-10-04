2 отзыва оставили туристы

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Балаклава и ее живописные окрестности

Погрузиться в богатую историю города и насладиться его фантастическими пейзажами

5
2 отзыва
Ilya
Ilya – Гид из Севастополя
Балаклаве более 2500 лет, и за это время она видела многое.

Вы подниметесь на генуэзскую крепость Чембало, посетите бывшие секретные объекты, насладитесь шикарными морскими видами и увидите озеро в виде сердца.

А также узнаете, как Балаклава связана с Куприным и Одиссеем и какую роль она сыграла в Крымской войне.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности

Что вас ожидает

День в окружении невероятных пейзажей
По пути к Балаклаве вы заедете на голубое озеро в виде сердца — одно из самых фотогеничных мест Крыма. Далее посетите некогда закрытый военный городок на Караньском плато, раскроете историю 📖 его фортификационных сооружений и насладитесь видами на мыс Фиолент и акваторию. В живописной Балаклаве погуляете по уютной набережной, отыщете места из книги Куприна «Листригоны» и, словно средневековые рыцари, подниметесь на итальянскую крепость Чембало.

Форты, траншеи и казематы
Вы посетите Южный форт на горе Аскети, построенный еще до Первой мировой войны. Пройдете по траншеям и казематам, оцените их отличную акустику и полюбуетесь потрясающим видом на мыс Айя и Балаклаву. А если останутся силы и время, также заглянете на заброшенный ракетно-зенитный комплекс «Утес» и исследуете подземные туннели и шахты периода Холодной войны.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у торгового центра Seа Mall
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности
Балаклава и ее живописные окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ilya
Ilya
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Илья. Я увлекаюсь историей Крыма и Севастополя с детства. С удовольствием расскажу о богатом прошлом полуострова и покажу его прекрасные виды.
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2 отзыва оставили туристы

4 октября 2020
Экскурсия очень понравилась, Илья интересный рассказчик - я узнала много нового о Крымской войне. Прибавьте к этому великолепные панорамы и интересные места для фотосъёмок. Советую всем:)
3 октября 2020
Экскурсия очень понравилась. Особенно возможность коррелировать просмотр и посещение тех или иных объектов на маршруте. Прекрасные виды Балаклавы не оставили меня равнодушной, в совокупности с рассказом Ильи так это просто находка для людей, которые хотят насладиться природой Севастополя и его окрестностей и узнать об истории этих мест. Если Вам все это интересно, то очень рекомендую!

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