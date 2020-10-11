5 отзывов оставили туристы

Невероятный Фиолент Вы проедете вдоль побережья Фиолента и насладитесь захватывающими дух видами на море 🌊 и скалы. Рассмотрите с высоты пляж 🏖️ Баунти с бирюзовой водой и словно парящими над ней кораблями, отыщете грот Дианы и по желанию спуститесь по крутой лестнице к пляжу Каравелла. А также услышите трогательный древнегреческий миф о скалах Пилад, Орест и Ифигения, увидите Яшмовый пляж и старинный Свято-Георгиевский монастырь, насчитывающий более 1100 лет.
Героическая Балаклава По пути к Балаклаве мы заедем на Кадыковский карьер, где вы увидите «звезду» инстаграма — озеро в виде сердца. Затем проедем по самой Балаклаве, поднимемся на смотровую площадку, откуда вы полюбуетесь городом с его уютной набережной с одной стороны и мысом Айя с другой. А также услышите историю 📖 Балаклавы со времен Гомера до визита Черчилля, увидите генуэзскую крепость Чембало и по желанию подниметесь на нависающую над обрывом «Бочку смерти».
Организационные детали
Экскурсия проходит на внедорожнике с климат-контролем
Чай, вода и легкий перекус в дороге включены в стоимость. Обед оплачивается дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Василий. Однажды приехав в Крым, я понял, что это лучшее место на Земле. Экскурсии для меня — это образ жизни и возможность увидеть, казалось бы, знакомые места по-новому. Я не буду загружать вас лишней информацией и сухими историческими фактами, но сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали душевность и красоту наших мест!
Красивейшие места, прекрасные виды. Обязательно вернёмся ещё раз, чтобы увидеть мыс Фиолент на рассвете или закате. Гид Василий интересный рассказчик, галантный и отзывчивый на любые просьбы туристов, очень мобильный. Рекомендуем к посещению!
Екатерина
6 октября 2020
Мы в восторге от путешествия. Василий замечательный гид. Очень комфортно и невероятно красиво! Пожалуй это лучшее, что с нами случилось в Крыму.
Маргарита
5 октября 2020
Великолепная экскурсия! Подойдёт людям любого возраста. Мы туристы 65+, но Василий так все устроил, чтобы мы увидели максимум при минимуме физической нагрузки. А пикник, что мы провели с видом на Балаклавскую бухту, останется в памяти навсегда!
Гульнара
26 сентября 2020
Побывали сегодня на экскурсии. В полном восторге! Василий очень интересный рассказчик, провез нас по красивейшим местам, подсказывал и помогал, если нам что-то требовалось; транспортное средство удобное и чистое. День пролетел быстро и замечательно. Будем советовать друзьям! =)
Ирина
25 сентября 2020
Крым великолепен, виды шикарные, и только на такой Экскурсии можно увидеть Фиолент и Балаклаву во всей красе, с самых лучших смотровых площадок. День прошёл очень насыщенно и запомнится нам надолго. Василий очень заботливый и предусмотрительный гид, интересный собеседник. Спасибо Василию за этот прекрасный индивидуальный тур!