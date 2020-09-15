3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Балаклава сквозь время

Как в этой черноморской бухте возник город 🏙️ и как тут замешана «Одиссея» Гомера? Понятно и увлеченно я расскажу об истории 📖 Балаклавы, открою тайну корабля «Черный принц» и исчезнувшей железной дороги. Вы узнаете, что здесь делали англичане и французы в середине 19 века, как они пережили зиму на побережье, как в нашем гардеробе появились кардиган и балаклава.

Вы погрузитесь и в военное прошлое города. На 19 батарее представите себя бойцами во время Великой Отечественной войны. С местной смотровой площадки откроется дивный вид на город и музей 🖼 подводных лодок — мы поговорим об этом выдающемся сооружении и его роли в жизни Крыма сегодня.

Хроники и виды шаг за шагом

Мы поговорим о цели оборонительных башен, поднявшись на одну из них, и буквально прикоснемся к истории. Гуляя по атмосферной набережной, найдем бронзового кота с барабулей (пора загадать желание!). Пройдем по улочкам по следам Куприна и обсудим, что он хотел сделать с Балаклавой. А закончить путешествие предлагаю в одном из двух мест на выбор: у знаменитого голубого озера, самого инстаграмного уголка Балаклавы, или в шампанерии «Золотая балка».

Организационные детали