1 отзыв оставили туристы

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Добро пожаловать в Севастополь!

Познакомиться с главными достопримечательностями и погулять по тихим уютным улочкам вдали от суеты

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Нахимова
  • Заказать экскурсию

2000 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Дмитрий
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Дмитрий – Гид в Севастополе
Я расскажу, как складывалась история 📖 Севастополя и менялся его архитектурный стиль.

Ведь сегодняшний облик города — третий после двух разрушений.

Вы увидите площадь Нахимова, набережные Корнилова и Клокачева, погуляете по Приморскому бульвару и живописным улицам с домами XIX века.
Добро пожаловать в Севастополь!
Добро пожаловать в Севастополь!

Что вас ожидает

Севастополь сквозь века
Вы обойдете центральную площадь Нахимова, «заглянете» в прошлое и услышите, с чего начиналась история города. Я покажу знаковые места площади: памятник адмиралу Нахимову и мемориал героической обороне Севастополя 1941-1942 годов. Далее мы отправимся на Приморский бульвар, откуда открывается вид на живописную бухту и сохранившиеся крепости XIX века на другом берегу. Я расскажу, как дважды за свою двухвековую историю Севастополь подтвердил предназначение морской крепости, и покажу памятники затопленным кораблям и воинам, освобождавшим город весной 1944 года.

По тихим улицам пройдете не спеша…
Вы увидите две контрастные по колориту набережные, отражающие разные вехи истории города. Набережная Корнилова — образец здравого смысла послевоенной застройки, где все подчинено единому архитектурному ансамблю. Чего не скажешь о набережной Клокачева на противоположном берегу Артиллерийской бухты, где все создавалось «без царя в голове» в 2000-е годы. В финальной части экскурсии вы свернете в подлинно историческую часть Севастополя и увидите здания, пережившие две обороны города. Отдохнете от шума и суеты, погуляете по тихим, живописным улочкам центрального холма и услышите их историю.

Добро пожаловать в Севастополь!
Добро пожаловать в Севастополь!
Добро пожаловать в Севастополь!
Добро пожаловать в Севастополь!
Добро пожаловать в Севастополь!
Добро пожаловать в Севастополь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Нахимова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, дорогие друзья! Я квалифицированный экскурсовод, с радостью покажу вам главные, тайные места Севастополя и расскажу о самом важном. До встречи!
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1 отзыв оставили туристы

18 августа 2020
Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию. Без суеты, без спешки, основательно, с огромным багажом знаний и любовью к городу. Не осталось ни одного вопроса, на который мы не получили ответа!!! Экскурсия познавательная и фундаментальная!

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