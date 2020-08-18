1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Севастополь сквозь века

Вы обойдете центральную площадь Нахимова, «заглянете» в прошлое и услышите, с чего начиналась история города. Я покажу знаковые места площади: памятник адмиралу Нахимову и мемориал героической обороне Севастополя 1941-1942 годов. Далее мы отправимся на Приморский бульвар, откуда открывается вид на живописную бухту и сохранившиеся крепости XIX века на другом берегу. Я расскажу, как дважды за свою двухвековую историю Севастополь подтвердил предназначение морской крепости, и покажу памятники затопленным кораблям и воинам, освобождавшим город весной 1944 года.

По тихим улицам пройдете не спеша…

Вы увидите две контрастные по колориту набережные, отражающие разные вехи истории города. Набережная Корнилова — образец здравого смысла послевоенной застройки, где все подчинено единому архитектурному ансамблю. Чего не скажешь о набережной Клокачева на противоположном берегу Артиллерийской бухты, где все создавалось «без царя в голове» в 2000-е годы. В финальной части экскурсии вы свернете в подлинно историческую часть Севастополя и увидите здания, пережившие две обороны города. Отдохнете от шума и суеты, погуляете по тихим, живописным улочкам центрального холма и услышите их историю.