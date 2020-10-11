8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Невероятный Фиолент

Вы проедете вдоль побережья Фиолента и насладитесь захватывающими дух видами на море 🌊 и скалы. Рассмотрите с высоты пляж 🏖️ Баунти с бирюзовой водой и словно парящими над ней кораблями, отыщете грот Дианы и по желанию спуститесь по крутой лестнице к пляжу Каравелла. А также услышите трогательный древнегреческий миф о скалах Пилад, Орест и Ифигения, увидите Яшмовый пляж, мыс Айя и старинный Свято-Георгиевский монастырь.

Тайны пещерного монастыря Качи-Кальон

Зарядившись энергией моря, мы поедем в горы! Вы узнаете историю 📖 возникновения и упадка средневекового пещерного города Качи-Кальон в долине реки Кача. Исследуете одноименный монастырь, Бисерный храм и церковь ⛪ Святой Софии, возведенную прямо в куске скалы, погуляете по гротам и пещерам и впечатлитесь потрясающими горными ⛰️ видами.

Организационные детали