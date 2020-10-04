2 отзыва оставили туристы

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Две войны Севастополя

Места сражений, судьбы и мифы Крымской и Великой Отечественной войн

5
2 отзыва
Марина
Марина – Гид из Севастополя
Две войны Севастополя — огромная глава в биографии нашего города.

Я увлеченно изучаю ее и люблю раскрывать город 🏙️ через военную историю 📖.

На этой экскурсии 🧭 вы услышите трагические и в то же время интересные сюжеты, развенчаете мифы и узнаете о людях, участниках военных событий.

Посетите 4-ый бастион, погуляете по Графской пристани и побываете на героической Сапун-Горе.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Две войны Севастополя
Две войны Севастополя

Что вас ожидает

Хроники и имена двух войн
«Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни только развалины!» Таким увидел Севастополь Марк Твен в 1867 году, через одиннадцать лет после окончания Крымской войны. В 20 веке кровопролитная Великая Отечественная второй раз стерла Севастополь с лица земли. Я расскажу о трагических днях и героической обороне города в двух войнах, о знаменитых и неизвестных участниках сражений. Например, вы узнаете о Даше Севастопольской и ее английской коллеге Флоренс Найтингейл, военном инженере Тотлебене и матросе Кошке.

Памятные места города
Вы изучите переживший войну 4-ый бастион, описанный Львом Толстым в «Севастопольских рассказах». На Графской пристани и площади Нахимова услышите необычные истории 📖 о памятнике затопленным кораблям и адмирале Нахимове. Из исторического центра мы отправимся на Сапун-Гору и Малахов курган — место героических сражений и в Крымскую, и в Великую Отечественную. Здесь я расскажу и покажу, как на Севастополь шли танки Манштейна, как проходила оборона и случилось освобождение города в 1944 году.

Организационные детали

  • Во время экскурсии 🧭 мы передвигаемся между локациями на индивидуальном транспорте с водителем. По ходу движения я продолжаю рассказ и отвечаю на вопросы. Достопримечательности 🏛️ осматриваем пешком.
  • Посещение экспозиции Панорамы, Диорамы и музея на Малаховом кургане не входит в эту экскурсию
Начало и место завершения
🚩 на площади Суворова
Две войны Севастополя
Две войны Севастополя
Две войны Севастополя
Две войны Севастополя
Две войны Севастополя
Две войны Севастополя
Две войны Севастополя
Две войны Севастополя
Две войны Севастополя
Две войны Севастополя
Две войны Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Несколько поколений моей семьи родились и прожили всю жизнь в Севастополе, становясь прямыми свидетелями важных исторических событий. Я фанатично люблю родной город и Крым, поэтому и стала профессиональным гидом где-то 30 лет назад. На экскурсиях я не только рассказываю историю города, но и показываю Севастополь моей семьи и делюсь малоизвестными фактами.
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2 отзыва оставили туристы

4 октября 2020
Прекрасная экскурсия! Множество информации и очень заинтересованные и влюбленные в свой город экскурсоводы Марина и Юрий! 4 часа пролетели незаметно и крайне интересно! Спасибо!
18 августа 2020
В Крыму я была в первый раз, муж бывал часто и просто влюблён в ЮБК. Поэтому нужно было "убить" двух зайцев: рассказать мне азы и удивить его, бывалого тут много раз. Все получилось, мы оба в восторге. Списались через трипстер с Мариной, договорились о встрече. В назначенное время познакомились с ней и её мужем Юрием, который не просто любит Севастополь, а живет его самой настоящей судьбой: он принимает участие в исторических проектах реконструкции. Интересно, многопланово, системно - так бы я определила основные плюсы экскурсии. Несколько исторических пластов времени, фамилии, детали, даты только позже стали единой картиной. А сначала мы слушали эмоциональный, яркий рассказ просто взахлеб! Ни разу не пожалели, что обратились за экскурсией именно к Марине. На все наши вопросы нам даны были ответы, Севастополь предстал не просто городом, а Героем, исторической крепостью силы духа.. Вернулись в отель на Форос и загрузили фильм "Адмирал Нахимов", дома достали "Севастопольские рассказы" Толстого, а когда выдвигались из Крыма через Севастополь на машине, поклонились Сапун-горе в благодарность воевавшим и взявшим высоту. Все эти точки стали родными и ожили после экскурсии с Мариной и Юрием. Один момент: заранее надо говорить людям, что панорама и весь исторический комплекс «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». находится на реконструкции, так что никуда не пройти, осмотреть невозможно даже территорию. Та же ситуация и с другими комплексами. Но (с другой стороны) реконструкция всего - это же здорово! Поэтому временные неудобства мы переживем. Спасибо, замечательный город! Спасибо, замечательные горожане, его любящие.

Марина проводит ещё 2 экскурсии

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