Ilya проводит ещё 1 экскурсию

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Джип-тур к пещерным городам и монастырям

Проникнуться историей средневекового Крыма и полюбоваться живописными долинами и ущельями

Ilya
Ilya – Гид из Севастополя
Мы отправимся покорять самые загадочные уголки региона! Вы рассмотрите наскальные рисунки древних людей и раскроете тайны причудливых каменных изваяний, похожих на сфинксов.

Посетите пещерный монастырь Челтер-Коба, погуляете по руинам города-крепости Эски-Кермен и узнаете, как жили здесь люди много веков назад.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Джип-тур к пещерным городам и монастырям
Джип-тур к пещерным городам и монастырям

Что вас ожидает

Пещерный монастырь и захватывающие дух виды
По живописной горной тропе ущелья мы поднимемся на просторном внедорожнике к обрывам мыса Ай-Тодор. Посетим пещерный монастырь XIII века Челтер-Коба, погуляем по руинам византийского замка и средневековой крепости Сюрень и насладимся шикарными видами на долину. Я раскрою историю 📖 этих мест и расскажу о драматических османских нашествиях. Покажу фигуру древнего «космонавта», поделюсь таинственными легендами и помогу расшифровать наскальные рисунки пещерных людей.

Эски-Кермен: путешествие в Средневековье
Вы оцените знаменитых Каралезских сфинксов, после чего отправитесь исследовать пещерный город 🏙️ Эски-Кермен, уютно притаившийся среди горных отрогов. Пройдете по его древним улицам, посетите дома и хозяйственные постройки, откроете главные ворота и храмовый комплекс и заглянете в осадный колодец. А я поделюсь историями о местных жителях: вы узнаете, как они воевали, во что верили и свидетелями каких событий им довелось стать.

Организационные детали

  • Чай и вода в дороге включены в стоимость
  • Билеты в Эски-Кермен оплачиваются отдельно: 100 рублей взрослые, 50 рублей пенсионеры, дети до 14 лет бесплатно
Начало и место завершения
🚩 у входа в т/ц Sea Mall
Джип-тур к пещерным городам и монастырям
Джип-тур к пещерным городам и монастырям
Джип-тур к пещерным городам и монастырям
Джип-тур к пещерным городам и монастырям
Джип-тур к пещерным городам и монастырям
Джип-тур к пещерным городам и монастырям
Джип-тур к пещерным городам и монастырям
Джип-тур к пещерным городам и монастырям
Джип-тур к пещерным городам и монастырям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ilya
Ilya
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Илья. Я увлекаюсь историей Крыма и Севастополя с детства. С удовольствием расскажу о богатом прошлом полуострова и покажу его прекрасные виды.
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Ilya проводит ещё 1 экскурсию

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