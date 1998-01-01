Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

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Евпатория: познакомиться + очароваться природой

Прогулка по древнему городу и путешествие на розовое озеро Сасык-Сиваш — поездка из Севастополя

Екатерина
Екатерина – Гид из Севастополя
«Неужели 2500 лет? Это же целая вечность», — петляя по вымощенным улицам Евпатории, трудно осознать её реальный возраст, но факт остаётся фактом.

Я увлеку вас рассказом об её длинной жизни и проведу по местам, где до мурашек ощущается след времени.

А ещё мы отправимся на 2 озера — на первом покормим лебедей, а на втором устроим короткую фотосессию 📷 на фоне его сказочного цвета вод!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой

Что вас ожидает

Чудеса Евпатории и окрестностей
За время существования Евпатория впитала в себя большое количество религий и культур — я построила такой маршрут, чтобы вы своими глазами увидели наслоение цивилизаций. Кроме того, на улицах города вы ощутите его неподдельный дух, для этого у меня тоже припасены особые места :-) Итак, в вашей программе:

  • позавтракать как настоящий крымчанин — я отведу вас в кафе с летней верандой, где мы насладимся таким приятным началом нашей встречи
  • пройти через Гезлевские ворота и узнать, о чём они служат напоминанием
  • затеряться в старинных улочках еврейского квартала
  • впечатлиться фрагментами турецких бань и воссоздать в воображении их прежний вид
  • послушать, кем был Дуван, и осмотреть его дом
  • отправиться на набережную Терешковой, а по пути встретить легендарный трамвайчик (в других городах Крыма трамваев нет)
  • рассмотреть архитектуру с любопытной историей 📖 — заброшенный санаторий, памятник трамваю, Дом фотографии 📸, заброшенную дачу «Альпийская роза» и многое другое
  • поехать на озеро кормить с рук лебедей, а затем и к жемчужине Евпатории — на розовое озеро Сасык-Сиваш, где на фоне природной красоты у вас будет мини-фотосессия.

История и колорит старой Евпатории переплетутся с впечатляющей красотой озёр — а я постараюсь сделать для вас встречу информативной и одновременно дружеской и лёгкой.

Организационные детали

  • На розовом озере вас ждёт мини-фотосессия — выбирайте подходящую одежду
  • Обед и завтрак не входят в стоимость экскурсии
  • По вашему желанию мы можем посетить музеи 🖼 на выбор
Начало и место завершения
🚩 — Севастополь, Большая Морская, дом 3
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
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