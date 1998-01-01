Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Чудеса Евпатории и окрестностей За время существования Евпатория впитала в себя большое количество религий и культур — я построила такой маршрут, чтобы вы своими глазами увидели наслоение цивилизаций. Кроме того, на улицах города вы ощутите его неподдельный дух, для этого у меня тоже припасены особые места :-) Итак, в вашей программе:
позавтракать как настоящий крымчанин — я отведу вас в кафе с летней верандой, где мы насладимся таким приятным началом нашей встречи
пройти через Гезлевские ворота и узнать, о чём они служат напоминанием
затеряться в старинных улочках еврейского квартала
впечатлиться фрагментами турецких бань и воссоздать в воображении их прежний вид
послушать, кем был Дуван, и осмотреть его дом
отправиться на набережную Терешковой, а по пути встретить легендарный трамвайчик (в других городах Крыма трамваев нет)
рассмотреть архитектуру с любопытной историей 📖 — заброшенный санаторий, памятник трамваю, Дом фотографии 📸, заброшенную дачу «Альпийская роза» и многое другое
поехать на озеро кормить с рук лебедей, а затем и к жемчужине Евпатории — на розовое озеро Сасык-Сиваш, где на фоне природной красоты у вас будет мини-фотосессия.
История и колорит старой Евпатории переплетутся с впечатляющей красотой озёр — а я постараюсь сделать для вас встречу информативной и одновременно дружеской и лёгкой.
Организационные детали
На розовом озере вас ждёт мини-фотосессия — выбирайте подходящую одежду
Обед и завтрак не входят в стоимость экскурсии
По вашему желанию мы можем посетить музеи 🖼 на выбор
Начало и место завершения
🚩 — Севастополь, Большая Морская, дом 3
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.