Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Что вас ожидает

По Южному берегу Крыма — комфортно и интересно

За 6, 5 часов мы провезем вас через Ласпинский перевал по живописным крымским дорогам и знаковым местам, а по пути увлечем рассказами об удивительном полуострове. Вы услышите сюжеты о семье Романовых, узнаете о географии, флоре и лучших санаториях Крыма, откроете местные легенды и разберетесь в топонимах. Вас ждут и остановки: со смотровых площадок вы полюбуетесь каменным Храмом Солнца (скалами Тышлар), горой Куш-Кая, панорамой Симеиза и Фороса с горы ⛰️ Кошка.

Гора Ай-Петри, или взлет на 1234 м

Яркий вагончик канатной дороги поднимет нас на плато, с которого открываются чарующие виды на Большую Ялту и Ливадию. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться 👣 к зубцам Ай-Петри по тропинкам меж корней и камней, вкусно пообедать и отдохнуть. Кроме того, если вы выберете спуск с Ай-Петри на джипе, то серпантин приведет вас к водопаду Учан-Су и Серебряной беседке на краю горы.

Дворец и замок

Еще до подъема на гору Ай-Петри вы побываете в Воронцовском дворце у её подножия. Сначала я проведу вас по дивному парку: покажу Лебяжьи озера и Львиные террасы с видом на Черное море 🌊, расскажу об экзотических растениях. Затем вы по желанию изучите дворец внутри — в стоимость билета включена групповая экскурсия ⛳ с гидом.

После спуска с Ай-Петри отправимся к мысу Ай-Тодор, на котором возвышается изящный замок 🏰 Ласточкино гнездо. Со смотровой площадки вы сделаете отличные фотографии!

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость. Вас сопровождают гид и водитель 🚗.

Если вы на своей машине, в которой будет место для гида, то стоимость экскурсии 🧭 1200 руб. с человека

Экскурсию можно провести и для большей группы (4-6 человек, стоимость — 13500 руб. )

Дополнительные расходы