Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

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Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие

Заворожиться панорамами, открыть истории Воронцовского дворца и сфотографировать Ласточкино гнездо

Наталья
Наталья – представитель из Севастополя
Гора Ай-Петри заслуженно попадает во все списки «Посмотреть в Крыму»: у ее зубцов вам откроются виды с высоты 1234 м, а у подножия вас ждет Воронцовский дворец в духе Востока.

Вы насладитесь дорогами Южного берега, познакомитесь с географией и флорой полуострова, представите дни, когда здесь отдыхали Романовы.

Увезете фото-воспоминания и точно полюбите Крым!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 10 500 ₽ за экскурсию

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Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие

Что вас ожидает

По Южному берегу Крыма — комфортно и интересно
За 6, 5 часов мы провезем вас через Ласпинский перевал по живописным крымским дорогам и знаковым местам, а по пути увлечем рассказами об удивительном полуострове. Вы услышите сюжеты о семье Романовых, узнаете о географии, флоре и лучших санаториях Крыма, откроете местные легенды и разберетесь в топонимах. Вас ждут и остановки: со смотровых площадок вы полюбуетесь каменным Храмом Солнца (скалами Тышлар), горой Куш-Кая, панорамой Симеиза и Фороса с горы ⛰️ Кошка.

Гора Ай-Петри, или взлет на 1234 м
Яркий вагончик канатной дороги поднимет нас на плато, с которого открываются чарующие виды на Большую Ялту и Ливадию. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться 👣 к зубцам Ай-Петри по тропинкам меж корней и камней, вкусно пообедать и отдохнуть. Кроме того, если вы выберете спуск с Ай-Петри на джипе, то серпантин приведет вас к водопаду Учан-Су и Серебряной беседке на краю горы.

Дворец и замок
Еще до подъема на гору Ай-Петри вы побываете в Воронцовском дворце у её подножия. Сначала я проведу вас по дивному парку: покажу Лебяжьи озера и Львиные террасы с видом на Черное море 🌊, расскажу об экзотических растениях. Затем вы по желанию изучите дворец внутри — в стоимость билета включена групповая экскурсия ⛳ с гидом.

После спуска с Ай-Петри отправимся к мысу Ай-Тодор, на котором возвышается изящный замок 🏰 Ласточкино гнездо. Со смотровой площадки вы сделаете отличные фотографии!

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Вас сопровождают гид и водитель 🚗.
  • Если вы на своей машине, в которой будет место для гида, то стоимость экскурсии 🧭 1200 руб. с человека
  • Экскурсию можно провести и для большей группы (4-6 человек, стоимость — 13500 руб. )

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога туда-обратно или канатная дорога туда и джип обратно — 800 руб. с человека
  • Входные билеты 🎫 в Воронцовский дворец: взрослые — 450 руб., школьники и пенсионеры — 250 руб.
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 на площади Ушакова или по договоренности
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие
Гора Ай-Петри и дворцы. Большое крымское путешествие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Мы команда профессионалов, которые любят Крым. Покажем любой маршрут в любое время года — подскажем, на какой стоит идти, а куда лучше отправиться в другой раз. В походах и турах мы всегда наблюдаем за участниками и тем, как вам дается маршрут, всегда внимательно относимся к маленьким и начинающим путешественникам. В нашем коллективе потрясающая, дружеская атмосфера. Выбрав нас — вы гарантировано получите хорошее настроение, новые знания и захватывающие дух пейзажи.
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