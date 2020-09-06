59 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

История Крымской войны и обороны Севастополя

В середине 19 века, когда русская армия противостояла объединенной армии англичан, французов и турок в Крымской войне, о великой обороне Севастополя узнал весь мир. Вы пройдёте по Историческому бульвару, где узнаете о главных событиях той войны и увидите орудийные дворики середины 19 века, настоящие пушки и якоря. Посетите Панораму первой героической обороны Севастополя и побываете на передовой линии бывшего бастиона.

Город-герой

Второй раз Севастополь прославился во время Великой Отечественной войны, задержав у своих стен многотысячную армию врага. Вы увидите места, где шли бои и Мемориал советским воинам, узнаете о событиях того времени и о восстановлении города.

Не только военная база

От Исторического бульвара на городском автобусе мы отправимся в сторону проспекта Нахимова: это центр города и ехать будет интересно. Вы познакомитесь с историей Севастопольского театра и полюбуетесь его величественным зданием. Затем вас встретит набережная имени Корнилова, где среди прочих монументов вы увидите современный символ Севастополя — памятник Затопленным кораблям. А на Приморском бульваре полюбуетесь субтропической растительностью и великолепным фонтаном. Кроме того, вы увидите памятник великому флотоводцу Нахимову и панораму бухты с Графской пристани.