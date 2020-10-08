9 отзывов оставили туристы

Живописным маршрутом по местам с греческой историей За 4 часа мы объедем с десяток достопримечательностей 🏛️ полуострова, отмеченных греческой культурой. В пути вы не заскучаете: завораживающая природа Крыма, истории 📖 и мифы о жизни греков в Крыму — всё это скрасит наши переезды. Что же вы увидите?
Сохранившиеся развалины греческих усадеб. Я расскажу о каждой из них, а так же о быте, языке, отношениях колонистов с местными племенами аборигенов.
Фрагменты Кеми-Обинского захоронения, датированное третьим тысячелетием (!) до нашей эры.
Самые красивые 🤩 места в окрестностях Севастополя: уютные бухты с чистой голубой водой, где можно сделать душевные кадры.
Мыс Фиолент — один из двух потухших крымских вулканов. Вы услышите правдивую историю возникновения Свято-Георгиевского монастыря, узнаете о событиях в нём в разные эпохи, а также поймёте, что на самом деле кроется за мифом о скале Святого Явления.
Место, с которого началась колонизация греками современного Севастополя ещё до возникновения города Херсонес — так называемый Страбонов Херсонес.
Остатки склепов, аналогов которым нет в Европе, а также фрагменты храма Богородицы Влахернской, где в VII веке был похоронен Папа Римский Святой Мартин I Исповедник.
И ещё много интересных объектов, связанных с историей Крыма и Севастополя.
Организационные детали
Я заберу вас на своём автомобиле 🚘 в любом удобном месте в Севастополе
Выбирайте самую удобную обувь, будем передвигаться по пересеченной местности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Виталий, я лицензированный гид и собственник плантации миндаля. А также консультант и участник цикла фильмов об экстремальном туризме в Крыму и радиопрограмм об истории нашего региона. Расскажу вам о важном без штампов, интересно и достоверно!
Спасибо Виталию за прекрасную экскурсию и интересно проведённое время. Узнала много нового:)
Ольга
3 октября 2020
От автомобильной экскурсии с Виталием остались самые хорошие и яркие впечатления. Мы узнали много нового для себя, увидели красивейшие места, услышали неторопливый, обстоятельный рассказ о далекой и современной истории окрестностей Севастополя. Виталий очень эрудированный, увлеченный историей Крыма человек, и его увлеченность передалась и нам. С удовольствием встретимся с Виталием на других экскурсиях!
Ирина
1 октября 2020
Отличная экскурсия! Полное погружение в историю Крыма. Замечательный гид Виталий, с лёгкой руки которого влюбляешься в Крым))
Ольга
27 сентября 2020
Благодарим Виталия за прекрасную экскурсию и хорошую компанию! Виталий встретил нас на Автовокзале Севастополя (как договаривались). Очень много нового и познавательного узнали.
Алла
25 сентября 2020
Огромное спасибо Виталию за увлекательное путешествие во времени. Экскурсия Виталия - это полное погружение в те события, о которых он рассказывает. Идёт ли речь об освоении территории Крыма греками, или о Крымской войне или об обороне и освобождении Севастополя во время Великой Отечественной войны, Виталий так ярко и детально освещает события, что кажется, что мы являемся не слушателями, а зрителями или даже участниками этих действий. Экскурсия с Виталием больше похожа на дружескую прогулку, во время которой он щедро делится своей любовью к этому краю и глубоким интересом к его истории. Ещё раз большое спасибо Виталию за отличную экскурсию и очень доброжелательное отношение.
Ольга
19 сентября 2020
Я много ждала от этой экскурсии, но реальность превзошла в десятки раз мои ожидания. Личность гида, объем и содержание материала, форма подачи - буквально все привело к тому, что время пролетело незаметно. Причём Виталий, как оказалось, уделил нам даже больше времени, чем было оговорено, настолько он сам увлекается темами своего тура, а их надо отметить было много. Коренной севастополец, Виталий, не ограничивается заявленной тематикой, а делает в своих рассказах ответвления от основного русла повествования. Мы столько узнали нового и потрясающе захватывающее воображение материала, что теперь обязательно будем читать и смотреть рекомендованные нашим замечательным гидом статьи и фильмы. Выражаю огромную благодарность Виталию и от всего сердца рекомендую его экскурсии для людей любого возраста и уровня знаний. Уверенна, что вы в результате влюбитесь в Крым.
Александр
16 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась, живая интересная беседа, а только факты и даты. Очень комфортно, рекомендую с детьми, так как они совсем не устали 👍🏼
Мария
7 сентября 2020
Хочу поблагодарить Виталия от лица нашей небольшой компании. Сказать, что экскурсия превзошла все наши ожидания — ничего не сказать! 4 часа пролетели на одном дыхании. Приятная дружеская атмосфера, доступность и высокого качества манера изложения, умение быстро находить общий язык с экскурсантами и быть с ними "на одной волне" сделали нашу встречу незабываемой. Виталий глубоко погружен в тему, его профессионализм и любовь к истории делают экскурсию насыщенной и эмоциональной. Отдельное спасибо за умение "подавать порционно" прекрасные открыточные виды.
Елена
3 августа 2020
Великолепная экскурсия!!! Виталий эрудированный, увлеченный и любит свое дело. Четыре часа пролетели незаметно, было очень интересно детям и взрослым. Спасибо большое, Виталий!