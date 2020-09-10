41 отзыв оставили туристы

🏔 Подъем на вершину Ильяс Кая
Первая часть нашего маршрута – подъем к перевалу Ласпи Южный, который займёт около двух часов. Вы пройдете по живописным горным тропам, услышите истории и легенды этих мест, полюбуетесь красотой крымской природы и пополните запасы воды в чистейшем роднике. Минуя перевал, первым делом мы покорим вершину горы Ильяс Кая, где в 10 веке возвышалась христианская церковь Святого Ильи. Отсюда откроется потрясающая горная панорама и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца. А еще на вершине часто можно встретить пасущихся горных коз, которые едят прямо с рук.
🌞 Храм Солнца – место, исполняющее желания
По скалистым ступеням, созданным природой, с Ильяс Кая мы спустимся к самому храму Солнца и взойдём на алтарь — центральный камень комплекса. Вы окажетесь в одном из самых мощных мест силы Крыма, раскроете секрет его происхождения и рассмотрите каменные глыбы, расположенные в форме цветка. Мы попробуем понять, почему 7 камней-лепестков образуют раскрытую чашу, а желания, загаданные здесь, непременно исполняются.
🍳 Обед в окружении гор
Пока вы будете исследовать окрестности храма Солнца, проводник приготовит на костре аппетитный и сытный туристический обед. Подкрепившись горячей походной едой, мы начнем спускаться к морю и скоро окажемся в уютной бухте. Здесь мы сможем искупаться и отдохнуть после восхождения, а затем вернемся к шоссе – финальной точке нашего трекинга.
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