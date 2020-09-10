41 отзыв оставили туристы

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Храм Солнца — место силы в Крымских горах

Покорить вершину Ильяс Кая, загадать желание и устроить пикник на фоне горных пейзажей

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Группа не более 12 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на остановке «Ласпи»
  • Заказать экскурсию

650 за человека

У этой экскурсии41 отзыв
4.93
Олег
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Олег – представитель в Севастополе
С опытным гидом-проводником вы пройдете по одному из самых захватывающих маршрутов горного Крыма — подниметесь на вершину Ильяс Кая и «алтарь» храма Солнца, искупаетесь в бухте Ласпи и отведаете вкусный походный обед.

Приготовьтесь загадывать желания, заряжаться энергией гор ⛰️ и вдохновляться заповедной крымской природой.
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах

Что вас ожидает

🏔 Подъем на вершину Ильяс Кая
Первая часть нашего маршрута – подъем к перевалу Ласпи Южный, который займёт около двух часов. Вы пройдете по живописным горным тропам, услышите истории и легенды этих мест, полюбуетесь красотой крымской природы и пополните запасы воды в чистейшем роднике. Минуя перевал, первым делом мы покорим вершину горы Ильяс Кая, где в 10 веке возвышалась христианская церковь Святого Ильи. Отсюда откроется потрясающая горная панорама и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца. А еще на вершине часто можно встретить пасущихся горных коз, которые едят прямо с рук.

🌞 Храм Солнца – место, исполняющее желания
По скалистым ступеням, созданным природой, с Ильяс Кая мы спустимся к самому храму Солнца и взойдём на алтарь — центральный камень комплекса. Вы окажетесь в одном из самых мощных мест силы Крыма, раскроете секрет его происхождения и рассмотрите каменные глыбы, расположенные в форме цветка. Мы попробуем понять, почему 7 камней-лепестков образуют раскрытую чашу, а желания, загаданные здесь, непременно исполняются.

🍳 Обед в окружении гор
Пока вы будете исследовать окрестности храма Солнца, проводник приготовит на костре аппетитный и сытный туристический обед. Подкрепившись горячей походной едой, мы начнем спускаться к морю и скоро окажемся в уютной бухте. Здесь мы сможем искупаться и отдохнуть после восхождения, а затем вернемся к шоссе – финальной точке нашего трекинга.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Поход начинается в 11 часов утра. К началу трекинга (остановка «Ласпи») участники добираются самостоятельно.
  • Маршрут проходит по тенистым горно-лесным тропам и не требует особой физической подготовки (справится даже ребенок 6-7 лет)

Что входит в стоимость

  • Походный обед, приготовленный на костре или газовой горелке. Это горячее блюдо с тушенкой, салат из свежих овощей и чай с десертом.
  • Дополнительных расходов на трансфер не предусмотрено
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Место встречи для начала на остановке «Ласпи».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олег
Олег
Меня зовут Олег. Влюблён в Крым и горы, прошёл множество троп в качестве гида-проводника, часами могу рассказывать о каждом месте, где мы будем проходить. Особое внимание уделяю безопасности и комфорту каждого участника.
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41 отзыв оставили туристы

10 сентября 2020
Экскурсия к Храму солнца с проводником группы "Это горы" отличный шанс пополнить свой отдых в Крыму новыми впечатлениями и массой положительных эмоций. Спасибо Стасу за рассказ об окрестностях, отдельное спасибо за вкусный обед. Места удивительной, невероятной красоты. Подъем местами крутой, но экскурсия по времени спланирована так, что все успевают подняться, отдохнуть, налюбоваться пейзажем, задать вопросы и сделать отличные фотографии. И отдельное спасибо нашей группе, 09. 09. 2020 ща прекрасную компанию и хорошее настроение в походе. По сложности маршрут доступен практически любому здоровому человеку. Даже маленьким детям. Даша, ты молодец!
6 сентября 2020
Была на данной экскурсии с группой под руководством Станислава. Отличный гид. Присматривал за всеми в группе, интересно преподносил материал. Сама группа также была отличная. Все друг другу помогали в пути. Очень интересная поездка. Единственное, не все части пути проходимы для детей.
3 сентября 2020
02. 09 были на экскурсии к Храму Солнца с гидом Станиславом. Получили море эмоций, потрясающий вид сверху стоил всех усилий. Очень вкусный обед и весёлый путь обратно. Гид отвечал на все вопросы и вообще, кажется знает все и обо всем)) Огромное спасибо, не передаваемые ощущения))
29 августа 2020
С нами на экскурсии был гид Станислав остались очень довольны и маршрутом и организацией экскурсии с удовольствием рекомендуем людям с любой физической подготовкой этот маршрут
26 августа 2020
Мы были на экскурсии со Станиславом. В описании заинтересовало то, что будут рассказывать истории и легенды, а также купание в живописной бухте. Как человек Станислав конечно очень добрый, отзывчивый, но хочется написать реалии. Описание не совсем соответствует действительности. Историй и легенд мы практически не услышали, а хотелось как раз послушать. Молча мы могли бы и сами подняться. Также группа набралась больше 20ти человек и мы постоянно останавливались и всех по долгу ждали. А на сайте пишут, что группа до 12ти человек. Также гид сказал, что иногда группы бывают и 30 человек. А ещё не понравилось то, что с самого начала гид не сказал про купание, а когда его спросили сказал, что туда идти целый час, а обратно аж два часа в горку, а поскольку из-за всех остановок и ожиданий мы вернулись на остановку в 5 часов уже никто не хотел идти. А в описании заявлено, что экскурсия длится 8 часов и это вместе с купанием. Что самое забавное по количеству остановок и ожиданий эта экскурсия подходит только для людей с детьми, но по сложности верхнего подъема как-раз с детьми лучше не ходить... нам двум девушкам с хорошей физ подготовкой было не очень интересно постоянно останавливаться и ждать всех. Из-за этого и на купание не успели. Нашу группу из 25 человек вполне можно было поделить на два гида и идти с разной скоростью. Но ладно уж остановки, хотя бы легенды бы рассказали, было бы уже меньше претензий, а так просто толпой побродили по большой севастопольской тропе. Место шикарное, но именно с этой экскурсией идти не рекомендуем. При самостоятельном посещении получили бы больше удовольствия. О хорошем - обед был вкусный, гид позитивный, но рассказывать легенды что-то не очень любит.
25 августа 2020
Экскурсия подойдёт всем кто готов далеко и высоко ходить в горы, тем кто любит активный отдых в горах. Очень красивые виды. Ходили с дочкой 5 лет, маршрут достаточно простой, даже ребёнок может пройти.
16 августа 2020
Была на экскурсии с гидом Юлией. Замечательная и очень интересная девушка) Маршрут составлен идеально- даже как-то легко, Время пролетело быстро, с юмором и интересными историями) В следущий приезд обязательно повторю) Спасибо)
9 августа 2020
Добрый день! Хочу выразить онромную благоларность Юлии за сопровождение и заботу о пожилом человеке, который был в составе нашей группы. На протяжении всего похода Юлия замыкала цепочку экскурсантов и поддерживала своим задором и интересными историями отстающих, благодаря ей все покорили свой "Эверест". Единственное, что размыло впечатление об экскурсии это невозможность подняься на гору Ильяс-кая и увидеть Храм Солнца во всем его величим, т. к путь был прегражден пограничниками (сказали, что проводятся какие-то учения).
6 августа 2020
Экскурсия супер! Гиды - знатоки своего дела! Будем в следующем году в Крыму, снова встретимся уже с друзьями)
31 июля 2020
Всё замечательно. Только одно замечание. На каком основании вы навязываете людям языческие взгляды? Храм солнца, где действуют некие силы, место особых сил... Объясните пожалуйста, что это за силы, какая у них власть? Добрые или злые по отношению к человеку? Где они скрываются, в ветвях деревьев или на планетах или на солнце, или ещё где? Может быть вы считаете, что это общепринятое знание этого места, тогда пожалуйста пришлите ссылки на общепринятые труды учёных об этом месте. Я просил у гидов не навязывать этого восприятия всем, они на это говорят мы так не можем поскольку это входит в программу. А когда я сказал в походе, что эти представления - чистой воды язычество, мне сказали, что я не толерантный человек. А какие же вы толерантные, если без зазрения совести навязываете людям языческие взгляды? Я пошёл в этот поход потому что это место было очень близко к месту, где я отдыхал с семьёй. И всё остальное мне понравилось и моей семьи. Но навязывать этот языческий бред людям - ну уж простите, это не красит вашу фирму, а делает ее вредной для людей.
Ещё 31 отзыв

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