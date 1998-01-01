Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

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Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам

Проникнуться гармонией Крыма, открыть загадки пещерного монастыря и полюбоваться озером Мангуп

Екатерина
Екатерина – Гид из Севастополя
Это путешествие приведет вас к рукотворным чудесам Крыма: живописному озеру Мангуп в горах ⛰️ и пещерному монастырю Челтер-Мармара.

Он переживает возрождение — здесь вновь поселились монахи-отшельники.

Мы погуляем внутри скалы и поговорим о быте братьев и истории 📖 монастыря.

А после — отдых на озере, прогулка-подъем на необычную скалу Крокодил и море 🌊 фото-воспоминаний!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 100 ₽ за экскурсию

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Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам
Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам

Что вас ожидает

Тайны и красота монастыря Челтер-Мармара
История 📖 пещерных монастырей Крыма полна загадок: одни утверждают, что их основали беглые византийские монахи, другие доказывают, что святыни появились только в 10-11 веках. Недалеко от Севастополя вас ждет такое место — монастырь в пещерах и памятник археологии Челтер-Мармара. Мы исследуем сохранившиеся помещения: церкви, кельи и трапезные. Пройдем по лестницам между «этажами» и встретим монахов, которые живут здесь сегодня. Вы увидите, как братья наладили быт в скалах. А еще отсюда открываются дивные панорамы Варнаутской долины и крымских гор ⛰️.

Озеро Мангуп — уголок прохлады среди гор
Любоваться пейзажами вы будете и во второй части экскурсии 🧭 — ведь мы поедем на озеро Мангуп у подножия одноименного пещерного города. Местные жители очень любят это место в окружении зеленых крымских гор. Мы немного отдохнем, сделаем атмосферные фото и отправимся на гору Крокодил с оригинальным рельефом. Подъем на нее — скорее легкая прогулка 👣, но виды покорят любого!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 Fiat 500. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Возможное время начала экскурсии — 8:00, 12:00, 16:00
Начало и место завершения
🚩 на Б. Морской улице в Севастополе
Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам
Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам
Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам
Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам
Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам
Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам
Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам
Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам
Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам
Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам
Из Севастополя — в гости к монахам-отшельникам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
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