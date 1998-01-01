Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Красоты Севастополя из окна автомобиля

Нашу вдохновляющую авто-прогулку я дополню интересными фактами о природе края, а также кратко расскажу о каждой достопримечательности 🏛️, которая встретится на пути. Поездка охватит следующие места:

Торопову дачу — живописную локацию, где привыкли отдыхать севастопольцы. Здесь вы прогуляетесь 👣 вдоль озера и чуть подробнее узнаете о климате и особенностях региона Байдарская долина.

— живописную локацию, где привыкли отдыхать севастопольцы. Здесь вы прогуляетесь 👣 вдоль озера и чуть подробнее узнаете о климате и особенностях региона Байдарская долина. Немецкое военное кладбище , интересное своими памятниками и историей 📖 появления.

, интересное своими памятниками и историей 📖 появления. Чернореченское водохранилище , которое точно впечатлит своим масштабом! Я расскажу, как появился самый крупный пресный водоём в Крыме, а вы сделаете памятные фотокарточки на его фоне.

, которое точно впечатлит своим масштабом! Я расскажу, как появился самый крупный пресный водоём в Крыме, а вы сделаете памятные фотокарточки на его фоне. Римскую дорогу , или Календскую тропу, сохранившуюся лишь небольшими участками, тем не менее очень любопытную. Куда тропа вела и что с чем соединяла, была ли стратегически важным объектом или капризом влиятельных людей — я расскажу на прогулке.

, или Календскую тропу, сохранившуюся лишь небольшими участками, тем не менее очень любопытную. Куда тропа вела и что с чем соединяла, была ли стратегически важным объектом или капризом влиятельных людей — я расскажу на прогулке. Каньон Узунджа — петляющую долину, по дну которой бежит чистейшая речка. Место славится своей красотой и собирает путешественников-энтузиастов, чтобы предстать перед ними во всём своём нерукотворном очаровании. По желанию здесь можно прокатиться на лошадях.

— петляющую долину, по дну которой бежит чистейшая речка. Место славится своей красотой и собирает путешественников-энтузиастов, чтобы предстать перед ними во всём своём нерукотворном очаровании. По желанию здесь можно прокатиться на лошадях. Тайное горное озеро, где вы отдохнёте от полученных впечатлений и наберётесь сил, искупавшись в его бодрящих водах.

Между локациями вас ждёт сытный обед крымскими чебуреками и янтыками со сказочным видом на горы!

Организационные детали