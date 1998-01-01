Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

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Крымская Швейцария

Авто-путешествие из Севастополя по долинам, озёрам и лугам края

Екатерина
Екатерина – Гид из Севастополя
Невероятные пейзажи крымских склонов, прохлада горных озёр, поездка по римской дороге с восхитительными видами! Мы объедем главный водоём Севастополя, раскинувшийся среди величественных холмов, искупаемся в секретном озере, прикоснемся к тайне чукотских менгиров и полюбуемся панорамой южного берега Крыма.

Освобождайте память в ваших телефонах — и в головокружительное путешествие со мной!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Крымская Швейцария
Крымская Швейцария

Что вас ожидает

Красоты Севастополя из окна автомобиля
Нашу вдохновляющую авто-прогулку я дополню интересными фактами о природе края, а также кратко расскажу о каждой достопримечательности 🏛️, которая встретится на пути. Поездка охватит следующие места:

  • Торопову дачу — живописную локацию, где привыкли отдыхать севастопольцы. Здесь вы прогуляетесь 👣 вдоль озера и чуть подробнее узнаете о климате и особенностях региона Байдарская долина.
  • Немецкое военное кладбище, интересное своими памятниками и историей 📖 появления.
  • Чернореченское водохранилище, которое точно впечатлит своим масштабом! Я расскажу, как появился самый крупный пресный водоём в Крыме, а вы сделаете памятные фотокарточки на его фоне.
  • Римскую дорогу, или Календскую тропу, сохранившуюся лишь небольшими участками, тем не менее очень любопытную. Куда тропа вела и что с чем соединяла, была ли стратегически важным объектом или капризом влиятельных людей — я расскажу на прогулке.
  • Каньон Узунджа — петляющую долину, по дну которой бежит чистейшая речка. Место славится своей красотой и собирает путешественников-энтузиастов, чтобы предстать перед ними во всём своём нерукотворном очаровании. По желанию здесь можно прокатиться на лошадях.
  • Тайное горное озеро, где вы отдохнёте от полученных впечатлений и наберётесь сил, искупавшись в его бодрящих водах.

Между локациями вас ждёт сытный обед крымскими чебуреками и янтыками со сказочным видом на горы!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 не включено: катание на лошадях и перекус чебуреками и янтыками
  • Возможное время начала экскурсии — 8:00, 12:00, 16:00
Начало и место завершения
🚩 Ул. Большая Морская дом 3
Крымская Швейцария
Крымская Швейцария
Крымская Швейцария
Крымская Швейцария
Крымская Швейцария
Крымская Швейцария
Крымская Швейцария

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
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