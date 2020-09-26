18 отзывов оставили туристы

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Крымский трекинг: через горы — к морю!

Горные панорамы мыса Фиолент, ракетная база, пляж Инжир и морское путешествие в Балаклаву

4.6
18 отзывов
Олег
Олег – представитель из Севастополя
Наша амбициозная цель — за день преодолеть живописный перевал Кала-Фатлар и не спеша спуститься к морю.

Мы встретим на пути ракетную базу «Утёс» и скалу Носорог, устроим походный обед у горного родника Аязьма.

А после наградим себя отдыхом на диком пляже Инжир и прогулкой на катере в Балаклаву.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 850 ₽ за человека

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Крымский трекинг: через горы — к морю!
Крымский трекинг: через горы — к морю!

Что вас ожидает

Горной тропой — к мысу Айя
Наш маршрут стартует из села Резервное, откуда мы плавно поднимемся на горный хребет, за которым спрятался мыс Айя. По тенистой тропе, петляющей среди высоких деревьев, доберемся до смотровой Верхняя полка: приготовьтесь взглянуть на окрестности с высоты более 500 метров. А чуть дальше вы обнаружите действующую ракетную базу «Утёс», откуда время от времени производятся учебные запуски ракет, которые нам, возможно, посчастливится застать.

Пейзажи перевала Кала-Фатлар и обед у родника
От Верхней полки мы отправимся на запад, по пути останавливаясь в самых впечатляющих смотровых точках с видом на вход в Балаклавскую бухту, мыс Фиолент, Байдарскую долину и урочище Аязьма. У родника со свежей горной водой сделаем передышку и расположимся на обед: в рюкзаке гида спрятана целая походная кухня 🥧, которая на ваших глазах превратит поляну в ресторан на фоне горный пейзажей.

Дикий пляж 🏖️ Инжир и морская прогулка
После привала мы продолжим спускаться к морю и вскоре окажемся на диком пляже Инжир, который местные любят за уединение и чистейшую воду. Вы сможете искупаться в море 🌊 или отправиться дальше, на нудистский пляж. Идеальным завершением похода станет морская прогулка 👣 на катере, который заберет нас с пляжа и доставит к городской набережной Балаклавы.

Организационные детали

  • В стоимость похода включено: туристический обед и всё необходимое для него, поездка на катере
  • Отдельно оплачивается переезд на автобусе 🚌 из Севастополя к месту выхода на пеший маршрут: около 70 рублей
  • С вами в походе буду я или другой гид-проводник из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в Севастополе
Крымский трекинг: через горы — к морю!
Крымский трекинг: через горы — к морю!
Крымский трекинг: через горы — к морю!
Крымский трекинг: через горы — к морю!
Крымский трекинг: через горы — к морю!
Крымский трекинг: через горы — к морю!
Крымский трекинг: через горы — к морю!
Крымский трекинг: через горы — к морю!
Крымский трекинг: через горы — к морю!
Крымский трекинг: через горы — к морю!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олег
Олег
Меня зовут Олег. Влюблён в Крым и горы, прошёл множество троп в качестве гида-проводника, часами могу рассказывать о каждом месте, где мы будем проходить. Особое внимание уделяю безопасности и комфорту каждого участника.
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18 отзывов оставили туристы

26 сентября 2020
Я давно хотел сходить в поход, поэтому данная экскурсия мне очень понравилась. Тут стоит заметить, что данная экскурсия подходит тем, кто любит пешие прогулки. В шлепках по мысам и лесам не пройдешь, так что имейте в виду. Сами виды красивые, но возможно из-за яркого солнца и жары, показались не столь красивыми. У меня был экскурсовод Дмитрий, и он знает толк в походах. Он нам давал важные советы, где и как лучше спуститься, чтобы не сломать себе что-нибудь. Вкусно накормил нас. В конце дня спустились к "золотому" пляжу и там искупались, после чего нас доставили на лодке до Балаклавы. Как итог: рассказывать вам будут мало, так как это не историческая и не архитектурная экскурсия, тут природа и тут надо смотреть. С маленькими детьми скорее всего будет сложно пройти весь путь. Но если сами пройдёте весь путь, спать будете как убитые)
24 сентября 2020
Поход превзошел все ожидания! Шикарные виды, горный воздух, поездка на катере! Было местами трудно физически (я уже пенсионер), но всё вполне преодолимо. Группа 6 человек, очень хорошие, доброжелательные люди из разных городов России. Поход рекомендую однозначно!
18 сентября 2020
Отличное начало отдыха в Крыму! Это был наш первый день отдыха - сразу в горы! Потрясающие виды на горы и море! Самостоятельно не найти такие тропы, где можно добраться до мест с такой панорамой! Всем рекомендую ходить организованно. Гиды знают как и где наиболее безопасно подняться или спуститься. Объясняют это туристам. Сложнее всего дался спуск, чувствовалась уже усталость, но были частые привалы. Дмитрий, наш гид приготовил нам чудесный « полевой» обед:Гречневая каша с овощами и тушенкой, салат из свежих овощей, чай с крымскими травами. Маршрут хорошо продуман: пока все бодрые - подъём в горы, остановки в чудных по живописности местам. Дмитрий с пониманием относился к желанию пофотографироваться, никого не поторапливал. После был спуск к дикому пляжу с остановкой на обстоятельный походный обед. Время от времени казалось, что уже больше нет сил сделать ни одного шага - но Дмитрий нас подбадривал, ещё не много и доберемся до пляжа. Пляж дикий, в красивейшем месте, море прозрачное. На отдых и купание нам дали часа полтора, после купания ощущения, что «перезагрузился» и уже не так пугает мысль, что и ещё до отеля надо добраться... а тут и катерок за нами приехал: с ветерком довез до Балаклавы. Опять же колоритненькое место: залив в котором швартуются яхты, набережная с ресторанчиками, толпы отдыхающих. Резюмируя, хочу поблагодарить Дмитрия и туристов нашей группы за дружескую атмосферу. Общение было позитивным и комфортным.
10 сентября 2020
Маршрут живописный. Но организация экскурсии не понравилась. Вместо заявленной небольшой группы нас был 21 человек. Люди были разной подготовки, в том числе и с детьми. Поэтому сразу предупреждаю: это не легкая прогулка. Маршрут будет тяжело преодолеть людям без хорошей общей физической подготовки. Тем, кто боится высоты или не имеет с собой хорошей удобной обуви, приходить не надо. Никаких тапочек или босоножек, это не шутка. С собой обязательно взять по 2-3 литра воды на человека и головной убор. Основные претензии у меня лично к нашему гиду - Дмитрию. "Экскурсией" назвать этот поход сложно при всем желании. Но это ладно, не страшно. Хорошие впечатления ведь можно получить просто любуясь окружающими пейзажами - маршрут и правда красивый. Больше всего меня возмутило, что гид вообще как будто шел сам по себе по своим делам. Наша группа постоянно сильно растягивалась, при этом темп никак не подстраивался под отстающих. Когда последние догоняли голову группы, мы тут же выдвигались вперед, т. к. первые уже посидели и отдохнули. Странно, неправда ли? Ведь те, кому отдых был нужен больше остальных, его так и не получали. На подъем идти было бы несложно, если бы не "взвинченный" непонятно зачем темп на старте. 2 девушки на подходе к вершине почти теряли сознание. Многие еле дышали. Гид на это внимания не обращал. При спуске вообще гида было не видно, если замешкаешься. Он просто сбегал куда-то вперед и всё. Разбирайтесь сами. В итоге я помогал девушкам и детям в хвосте группы вместо него. Финиш маршрута - "дикий пляж". Мое воображение рисовало прекрасный пустынный берег, где наша группа после прохождения 15-км маршрута с удовольствием окунется в долгожданное море. Ведь туда ведет такой длинный и непростой путь. Каково же было мое впечатление от увиденного, я передать словами затрудняюсь. Пляж "дикий" от "недикого" отличается лишь отсутствием каких-либо удобств, хоть какой-то тени. Маленький клочок каменистого берега, на котором ОГРОМНОЕ количество народа. На ближайших склонах всё заставлено палатками. Людей непрерывно привозили и увозили катера, из-за которых для плавания доступно очень мало места. Заход в море по камням ужасный. Тут можно процитировать Аршавина "ваши ожидания - ваши проблемы". Справедливо, конечно. Просто предупреждаю остальных. Спешить на этот пляж нет никакого смысла, больше часа там делать абсолютно нечего. Если бы группа была меньше и гид более внимательным к своим подопечным, я бы рекомендовал эту экскурсию. Но в таком виде - нет.
5 сентября 2020
Отличная экскурсия, хотя и не простая для новичков. Было бы лучше, если бы в группе было 12 человек, как заявлено, а не почти в два раза больше. И нужно ограничение по возрасту: совсем маленьким детям идти тяжело, они задерживают всю группу и до моря никак не добраться.
3 сентября 2020
Классная экскурсия. Очень красивые виды. Не очень сложная. Только на спуске немного напряжно, так как тропа узкая. Наш гид Олег - замечательный эксурсавод. Все рассказал, ответил на все вопросы. Внимательно смотрел за группой, поддерживал. Очень понравилось. Эмоции только положительные. Рекомендую сходить.
27 августа 2020
Спасибо за Олегу за супер экскурсию и эмоции, очень понравилось!
Ксения
23 августа 2020
Самая идея экскурсии-испытания, а потом расслабление-обречена на успех. Да, было непросто. Тем, кто сможет прочитать и понять описание экскурсии, станет ясно-вас не будут носить на ручках, катать на машинке или на ослике, поить водичкой-здесь многое придётся делать самим-оттого и ценность такого опыта. Кормить, кстати, будут и очень вкусно! Особенно рекомендую подросткам, как часть жизненного становления. Сын 11 лет прошёл, хотя под конец, конечно, заметно устал. Умопомрачительные виды. Я впервые в жизни искупалась... в облаке. Незабываемо-была жара, пекло, мы лезли в гору и тут вдруг стало свежо, как будто пошёл дождь, только капельки мельчайшие и со всех сторон! Читайте и слушайте рекомендации-головной убор, удобная обувь (кроссовки с носками идеально, а всякие там открытые сандалии, даже спортивные-не надо), много воды (ее взять негде), удобная сумка (лучше рюкзак-тащить все надо самим). Забыть эту экскурсию вы точно не сможете! Как повезло севастопольцам, что у них есть такая группа увлечённых горами ребят-они ведут нас, получая сами удовольствие. Эх, была бы подольше-ещё бы разок сходила, на другой маршрут. Успехов вам, Это-горы
14 августа 2020
Экскурсия очень интересная. Дети 7 и 9 лет пройти смогли, были трудные места, но они справились. Дмитрий рассказал много интересного про места и историю. Помогал всем пройти маршрут. Правда вместо 12 нас было около 20 человек. Обратно уезжали с другим катером- вариативность тоже хорошо, вместо жёстких условий. Дети назвали Дмитрия дядя Чабрец- так много он знает про травы. Собираемся ещё на трекинг с этими ребятами зимой и всем советуем их экскурсии.
12 августа 2020
Претензий к пуговицам вроде бы нет, да и Дмитрий вроде бы хороший парень, но расположить к себе команду путешественников не смог. Может быть это мне так показалось, но у нас небыло каких то задушевных историй или еще чего то. Были питстопы, были рассказы, но как то все поверхностно чтоли. Такое чувство что мы куда то шли, причем не до конца было понятно что проходим. Было только понятно что идем к пляжу. За безопасность Дмитрию прям пятерка в стиле школы советского союза, шаг влево шаг вправо - расстрел :) Мы задержались на пляже инжира и уехали со след группой. Ее возглавлял Олег - вот это классный чувак! Мы сели в чужой корабль в чужую группу, но было ощущение что мы уже не одну ночь провели в одной палатке со всеми! У человека есть какой то неподдельный интерес к тебе как к персоне, он умеет слушать и слышать, и отвечать по теме :)) Что хотелось бы: 1. Если люди пришли в тапочках - разворачивать их и не брать на маршрут. Понятное дело что тема коммерческая, типо заплатил значит все можно - но это не правильно. Одна девушка была в тапках в итоге поранила ногу. Мы с ней общались на маршруте и она была очень не в восторге. Зачем мучать людей? Она скорее всего и отзыв напишет не сильно лестный. А вот если ей отказали потому что она не соблюла правила, то здесь можно любой капризный отзыв писать, он будет играть только в вашу пользу. Как в нормальных развитых странах слово НЕТ означает нет и только у нас слово НЕТ, означает какие то варианты, ну типо если сильно хотите или если очень нада.. 2. Мы были семьей с двумя детьми 6 и 9 лет. Все живы здоровы. Мальчику 9 лет все зашло, он прям хочет повторить. А вот девочка 6 лет половина дороги ехала верхом на папе. Папа спортсмен все хорошо, да и дети бывают разные. Но спуститься ребенку 6 лет, там где мы спускались не реально. Какие бы дети небыли. Натяните там веревку, это же будет стоить не больше 500 рублей и один день труда. Зато последующие будут только рады. А может быть даже и в тапочках смогут спускаться.
11 августа 2020
Спасибо Олегу и всей команде, которая собралась в горы. Все по возможности помогали и поддерживали друг друга. Одним словом мне понравилось хоть порой было и трудно.
7 августа 2020
Я решила поставить высокий балл этому туру, несмотря на то, что как таковой «экскурсии» не было, как не было и ответов на вопросы по ходу движения. Несмотря на это - тур я рекомендую, впечатления очень хорошие. Просто нужно его рассматривать не как экскурсию, а как поход по горам, а сопровождающий - не гид, а проводник. Мне понравилось идти по лесу наверх, понравились виды, понравилось ползти с горы и помогать другим участникам группы. Мне понравился привал, обед и дружелюбие проводника. Мне не понравилась группа в 24 человека при обещанном наполнений в 10-12. Это была неделя С днём ВМФ, но я думаю, вопрос такой большой группы можно было решить поставив второго проводника на маршрут. Гиду самому было тяжело работать с такой большой группой, и он не особо много рассказывал. В итоге, конечно, впечатления очень хорошие, потому что идти было хорошо, перекусывать было хорошо, и купаться на пляже инжир в прохладной воде после долгого дня на жаре было хорошо. Плыть на катере в Балаклаву - тоже отлично. Удачи ребятам! Было бы круто идти в группе поменьше и узнать подробно о флоре места, о тропе, о местности вокруг.
7 августа 2020
Экскурсия интересная. Рассчитана не для любого желающего. Состав группы формируется не однородный, что затрудняет переходы. В целом, пешие экскурсии в горах требуют спортивной подготовки. Идея очень хорошая. Олег - профи. Спасибо! Игорь, Ира, Москва. P. S. Готовы к дальнейшим подвигам при условии снижения нагрузок.
31 июля 2020
Поход был очень интересный, прошел на одном дыхании, красивые виды нетронутой природы. Большое спасибо экскурсоводу Диме.
24 июля 2020
В рекламе было заявлено количество людей до 10 чел, в итоге нас былр 25. Да, экскурсовод Дмитрий умница, великолепно провел экскурсию. Но лично я не люблю толпу, и заказала данную экскурсию, именно из-за небольшого количества участников. Просьба организаторов впредь придерживаться заявленного количества участников.
Ещё 3 отзыва

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