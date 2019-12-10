1 отзыв оставили туристы

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Легенды города «С» — инста-прогулка

Пройтись по утреннему Севастополю, услышать нескучные истории и поймать красоту в объектив камеры

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча ул. Большая Морская, дом 3
  • Заказать экскурсию

2500 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Екатерина
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Екатерина – Гид в Севастополе
Вас ждут не только центральные символы города, но и непарадные дворики с балконами, увитыми диким виноградом, и с развешанным на верёвках бельём — настоящий Севастополь! На пути вам встретится копия греческого храма и улочки, похожие на парижский Монмартр.

Я с радостью сделаю для вас репортажных снимки в самых красивых местах Старого города и поделюсь его историей 📖 и тайнами.
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка

Что вас ожидает

Дружеская прогулка по ярким локациям под лёгкую историю о городе
Жизнь Севастополя началась лишь 230 лет назад, но этого времени было достаточно, чтобы вобрать в свою историю тысячу и одно событие. Я открою вам важные моменты прошлого моего города и покажу места, окутанные легендами.

  • На площади Ушакова вы узнаете о том, сколько раз она переименовывалась и зачем.
  • Гуляя по центральной улице Севастополя — Советской — раскроете, почему раньше это был элитный район города.
  • Следом дойдём до улицы Людмилы Павлюченко, которая тесно связана с историей женщины-снайпера.
  • В образе местной святыни вы обнаружите копию греческого храма в Афинах. Перед вами собор святых апостолов Петра и Павла.
  • Во время короткого перерыва мы полюбуемся панорамой Севастопольской бухты и проплывающими мимо кораблями. На этом живописном фоне я помогу вам сделать потрясающие снимки.
  • Далее отправимся на променад в сквер Екатерины, где вы услышите легенды о появлении Севастополя.

Вы увидите также Графскую пристань, памятник Нахимову, усыпальницу Адмиралов и даже остатки морской библиотеки. И конечно, пройдёте по секретным улочкам и заглянете в неказистые, но вполне аутентичные дворики. А в конце прогулки я отведу вас в секретное место, откуда открывается восхитительный вид на город!

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Возможное время начала экскурсии — 8:00, 12:00, 16:00
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка
Легенды города «С» — инста-прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала ул. Большая Морская, дом 3.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
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1 отзыв оставили туристы

10 декабря 2019
Хорошая экскурсия, бодрая, очень позитивная и живая Екатерина, нам все понравилось, спасибо’

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