1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Дружеская прогулка по ярким локациям под лёгкую историю о городе

Жизнь Севастополя началась лишь 230 лет назад, но этого времени было достаточно, чтобы вобрать в свою историю тысячу и одно событие. Я открою вам важные моменты прошлого моего города и покажу места, окутанные легендами.

На площади Ушакова вы узнаете о том, сколько раз она переименовывалась и зачем.

вы узнаете о том, сколько раз она переименовывалась и зачем. Гуляя по центральной улице Севастополя — Советской — раскроете, почему раньше это был элитный район города.

Севастополя — — раскроете, почему раньше это был элитный район города. Следом дойдём до улицы Людмилы Павлюченко , которая тесно связана с историей женщины-снайпера.

, которая тесно связана с историей женщины-снайпера. В образе местной святыни вы обнаружите копию греческого храма в Афинах. Перед вами собор святых апостолов Петра и Павла .

. Во время короткого перерыва мы полюбуемся панорамой Севастопольской бухты и проплывающими мимо кораблями. На этом живописном фоне я помогу вам сделать потрясающие снимки.

Далее отправимся на променад в сквер Екатерины, где вы услышите легенды о появлении Севастополя.

Вы увидите также Графскую пристань, памятник Нахимову, усыпальницу Адмиралов и даже остатки морской библиотеки. И конечно, пройдёте по секретным улочкам и заглянете в неказистые, но вполне аутентичные дворики. А в конце прогулки я отведу вас в секретное место, откуда открывается восхитительный вид на город!