Марина проводит ещё 2 экскурсии

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Легенды, мистика и увлекательная история Севастополя

Исследовать местные некрополи и посетить один из старейших пещерных монастырей Крыма

Марина
Марина – Гид из Севастополя
Кто сказал, что кладбище — не место для прогулок? Особенно кладбище историческое! Некрополи хранят великое множество тайн и неожиданных фактов.

Вы узнаете, какие интересные личности похоронены в Севастополе, «расшифруете» архитектуру надгробий и заедете в знаменитый Свято-Климентовский пещерный монастырь.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Легенды, мистика и увлекательная история Севастополя
Легенды, мистика и увлекательная история Севастополя

Что вас ожидает

Пещеры в скалах Инкермана
Вы посетите Свято-Климентовский мужской монастырь — один из интереснейших пещерных монастырей Крыма, сравнимый по значимости с Киевской Лаврой. Я расскажу о зарождении христианства и развитии духовной жизни в Херсонесе и поделюсь легендами о византийских монахах и римском папе. А также покажу мощи святых, заложенные в пещерах древнего монастыря.

Прогулка по некрополям Севастополя
На территории французского и английского некрополей вы услышите интересные факты о Крымской войне. Далее отправитесь на кладбище Коммунаров — главный пантеон Севастополя советского периода — и вспомните историю 📖 обороны и освобождения города в Великую Отечественную войну. В завершение исследуете Караимское кладбище, где узнаете, кто такие караимы, что связывает их с русскими царями и почему именно здесь похоронен сын Дантеса.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Между некрополями мы будем передвигаться на машине с водителем, а по кладбищам ходить пешком.

Начало и место завершения
🚩 на площади Суворова
Легенды, мистика и увлекательная история Севастополя
Легенды, мистика и увлекательная история Севастополя
Легенды, мистика и увлекательная история Севастополя
Легенды, мистика и увлекательная история Севастополя
Легенды, мистика и увлекательная история Севастополя
Легенды, мистика и увлекательная история Севастополя
Легенды, мистика и увлекательная история Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Несколько поколений моей семьи родились и прожили всю жизнь в Севастополе, становясь прямыми свидетелями важных исторических событий. Я фанатично люблю родной город и Крым, поэтому и стала профессиональным гидом где-то 30 лет назад. На экскурсиях я не только рассказываю историю города, но и показываю Севастополь моей семьи и делюсь малоизвестными фактами.
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Марина проводит ещё 2 экскурсии

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