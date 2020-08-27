3 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Литературный Севастополь

Услышать много нового о любимых авторах и посмотреть на город их глазами

5
3 отзыва
Антон
Антон – Гид из Севастополя
Севастополь во все времена манил к себе писателей и поэтов: здесь бывали Пушкин, Толстой, Чехов, Набоков, Ахматова и Шукшин.

Вы увидите связанные с ними места и узнаете, как город 🏙️ отпечатался в их сердцах и на страницах их произведений.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Литературный Севастополь
Литературный Севастополь

Что вас ожидает

Путешествие по литературному прошлому Севастополя
Гуляя по центральной части города, вы попытаетесь понять, чем он привлекал талантливых людей в разные эпохи. А также увидите места, связанные со знаменитыми писателями и поэтами: дом Анны Ахматовой, Графскую пристань, историческое здание гостиницы Киста, памятник Пушкину, Матросский клуб и библиотеку имени Льва Толстого.

Неизвестные факты об известных людях
Вы погрузитесь в мир литературных воспоминаний и узнаете, каким образом Пушкина вдохновили головокружительные обрывы мыса Фиолент и кто стал главным героем «Севастопольских рассказов» Льва Толстого. А еще: каким приметам обучили Куприна балаклавские рыбаки, почему Бунина не пустили в Севастополе на ночлег и почему Гумилеву был так дорог Севастопольский бульвар в Париже.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на площади Ушакова
Литературный Севастополь
Литературный Севастополь
Литературный Севастополь
Литературный Севастополь
Литературный Севастополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Всем привет! Меня зовут Антон, я профессиональный экскурсовод и писатель. Обожаю родной Севастополь и готов без устали рассказывать об истории города и его жителях. Приглашаю на прогулку по севастопольским улочкам, дворам и лестницам. Я помогу вам открыть город с новой стороны и влюбиться в него до глубины души!
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3 отзыва оставили туристы

27 августа 2020
Очень понравилась экскурсия (особенно супруге филологу), узнали много интересного о литераторах, которые тем или иным образом связаны с Севастополем. Антон интересный рассказчик, увлеченный своим делом. Правда мне, как человеку "постороннему", наверное хотелось бы услышать больше цитат из произведений авторов, о которых шла речь во время экскурсии. В конце экскурсии Антон представил нам свою только что изданную книгу «Легендарный Севастополь. Городские истории, байки, легенды» - уже начали читать - безумно интересно!.
Кристина
5 августа 2020
Антон, огромное спасибо за чудесную литературную прогулку по городу! Погрузились в прошлое, в историю, которая проступает на стенах, в строениях, в стихах и рассказах всем известных или незаслуженно забытых авторов. Удивительный город, в котором сходились и расходились пути стольких людей, открывается на экскурсии, и места, мимо которых вы бы просто прошли, становятся значимыми. Антон очень интересно рассказывал, и видно, что материала на самом деле гораздо больше и что он собран по крупицам с большой любовью и вниманием. Очень рекомендую не только людям, влюбленным в литературу, но и всем, кто хочет действительно почувствовать город и понять, почему он - особенный.
20 июля 2020
Экскурсия замечательная! Антон хороший рассказчик, узнали интересные факты о писателях и поэтах, как их связь с Севастополем нашла отражение в известных и не очень произведениях. Время пролетело незаметно. Рекомендую.

Антон проводит ещё 3 экскурсии

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