3 отзыва оставили туристы

Путешествие по литературному прошлому Севастополя Гуляя по центральной части города, вы попытаетесь понять, чем он привлекал талантливых людей в разные эпохи. А также увидите места, связанные со знаменитыми писателями и поэтами: дом Анны Ахматовой, Графскую пристань, историческое здание гостиницы Киста, памятник Пушкину, Матросский клуб и библиотеку имени Льва Толстого.
Неизвестные факты об известных людях Вы погрузитесь в мир литературных воспоминаний и узнаете, каким образом Пушкина вдохновили головокружительные обрывы мыса Фиолент и кто стал главным героем «Севастопольских рассказов» Льва Толстого. А еще: каким приметам обучили Куприна балаклавские рыбаки, почему Бунина не пустили в Севастополе на ночлег и почему Гумилеву был так дорог Севастопольский бульвар в Париже.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 на площади Ушакова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Меня зовут Антон, я профессиональный экскурсовод и писатель. Обожаю родной Севастополь и готов без устали рассказывать об истории города и его жителях. Приглашаю на прогулку по севастопольским улочкам, дворам и лестницам. Я помогу вам открыть город с новой стороны и влюбиться в него до глубины души!
Очень понравилась экскурсия (особенно супруге филологу), узнали много интересного о литераторах, которые тем или иным образом связаны с Севастополем. Антон интересный рассказчик, увлеченный своим делом. Правда мне, как человеку "постороннему", наверное хотелось бы услышать больше цитат из произведений авторов, о которых шла речь во время экскурсии. В конце экскурсии Антон представил нам свою только что изданную книгу «Легендарный Севастополь. Городские истории, байки, легенды» - уже начали читать - безумно интересно!.
Кристина
5 августа 2020
Антон, огромное спасибо за чудесную литературную прогулку по городу! Погрузились в прошлое, в историю, которая проступает на стенах, в строениях, в стихах и рассказах всем известных или незаслуженно забытых авторов. Удивительный город, в котором сходились и расходились пути стольких людей, открывается на экскурсии, и места, мимо которых вы бы просто прошли, становятся значимыми. Антон очень интересно рассказывал, и видно, что материала на самом деле гораздо больше и что он собран по крупицам с большой любовью и вниманием. Очень рекомендую не только людям, влюбленным в литературу, но и всем, кто хочет действительно почувствовать город и понять, почему он - особенный.
Альбина
20 июля 2020
Экскурсия замечательная! Антон хороший рассказчик, узнали интересные факты о писателях и поэтах, как их связь с Севастополем нашла отражение в известных и не очень произведениях. Время пролетело незаметно. Рекомендую.