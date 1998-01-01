Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Пещерный город

Мы отправляемся в XVI век! Пока мы будем подниматься извилистой лесной тропинкой из села Ходжа Сала, я расскажу о названии горы ⛰️ и местной флоре. Так, за разговорами, мы незаметно приблизимся к древней крепостной стене, скрывающей старое кладбище. Удивительные надгробия приоткроют историю 📖 княжества Феодоро и расскажут о караимской культуре. Мы осмотрим вырубленные в скалах пещерные дома и насладимся великолепным пейзажем, который открывается с вершины.

Уникальная святыня

В отличие от других городов в Бахчисарае, в Мангуп-Кале хорошо сохранились фундаменты дворца князей Мангупа и величественного храма святых Константина и Елены, а в обрывах притаились пещерные церкви и монастыри, где можно обнаружить следы фресковой росписи. В 20 метрах ниже плато, на южном склоне Баба-Дага, находится действующий мужской Свято-Благовещенский православный монастырь. Я расскажу, как монахи восстанавливали обитель и возводили укрепления на высоте 400 метров над уровнем моря 🌊.

Живописное озеро

У подножия горы Баба-Даг раскинулось Девичье озеро, из которого в тихий безветренный вечер рыба 🐟 буквально выпрыгивает. Я расскажу, почему это место иногда связывают с градом Китежем и покажу, где были сняты сцены культового фильма «Подземелье ведьм». Благодаря череде скал, покрытых густым лесом, озеро Мангуп защищено со всех сторон от сильных ветров и всегда предстает неизменно спокойным, будто сошедшим с картины. Многие приезжают сюда на пикник или искупаться, и вы тоже сможете отдохнуть здесь и восстановить силы после экскурсии 🧭.

Организационные детали