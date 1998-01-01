Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

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Мангуп-Кале — поднебесный город

Исследовать крупнейший пещерный город Крыма, увидеть комнаты древнего города и живописные панорамы

Екатерина
Екатерина – Гид из Севастополя
Мангуп-кале возвышается на горе-останце Баба-Даг.

Мы поднимемся по тропинке к крепостной стене, за которой скрываются древние караимские захоронения, и я расскажу, почему их прозвали «рогатыми» и на каком языке высечены надписи.

Вы увидите руинированные комнаты и услышите истории 📖 о княжестве Феодоро, узнаете от кого жители отделились стенами и полюбуетесь сказочными видами.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город

Что вас ожидает

Пещерный город
Мы отправляемся в XVI век! Пока мы будем подниматься извилистой лесной тропинкой из села Ходжа Сала, я расскажу о названии горы ⛰️ и местной флоре. Так, за разговорами, мы незаметно приблизимся к древней крепостной стене, скрывающей старое кладбище. Удивительные надгробия приоткроют историю 📖 княжества Феодоро и расскажут о караимской культуре. Мы осмотрим вырубленные в скалах пещерные дома и насладимся великолепным пейзажем, который открывается с вершины.

Уникальная святыня
В отличие от других городов в Бахчисарае, в Мангуп-Кале хорошо сохранились фундаменты дворца князей Мангупа и величественного храма святых Константина и Елены, а в обрывах притаились пещерные церкви и монастыри, где можно обнаружить следы фресковой росписи. В 20 метрах ниже плато, на южном склоне Баба-Дага, находится действующий мужской Свято-Благовещенский православный монастырь. Я расскажу, как монахи восстанавливали обитель и возводили укрепления на высоте 400 метров над уровнем моря 🌊.

Живописное озеро
У подножия горы Баба-Даг раскинулось Девичье озеро, из которого в тихий безветренный вечер рыба 🐟 буквально выпрыгивает. Я расскажу, почему это место иногда связывают с градом Китежем и покажу, где были сняты сцены культового фильма «Подземелье ведьм». Благодаря череде скал, покрытых густым лесом, озеро Мангуп защищено со всех сторон от сильных ветров и всегда предстает неизменно спокойным, будто сошедшим с картины. Многие приезжают сюда на пикник или искупаться, и вы тоже сможете отдохнуть здесь и восстановить силы после экскурсии 🧭.

Организационные детали

  • Выбирайте удобную обувь
  • Обязательно берите с собой воду и при необходимости легких перекус
  • Возможное время начала экскурсии — 8:00, 12:00, 16:00
Начало и место завершения
🚩 — улица Большая Морская, дом 3
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город
Мангуп-Кале — поднебесный город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
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