Василий проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Мужской монастырь Челтер-Мармара

Путешествие начнется с посещения загадочного средневекового памятника истории 📖 и архитектуры. Я расскажу о происхождении его названия и геологических особенностях, позволивших древним людям создать здесь жилища; помогу представить, как выглядел «решатчатый» комплекс пещер. Также вы узнаете о расцвете монастыря в 12-15 вв., упадке княжества Феодоро и возобновлении религиозной жизни лишь спустя пять веков. Вы увидите храм средневекового монастыря, тарапан для производства вина и кельи монахов, а поднявшись на плато, окинете взглядом живописные окрестности.

Византийская крепость Эски-Кермен

Затем вы посетите старый город-крепость, основанный в конце 6 века как византийское укрепление и просуществовавший до 14 века. На плато можно ощутить особую энергетику и таинственную атмосферу места. А рассказы о прошлом помогут представить жизнь на улицах древнего города. Вы заглянете в сохранившиеся жилые, хозяйственные и культовые помещения. Откроете секрет Главной дороги с древними бороздами от повозок. А также увидите ниши, стойла для скота, храмы, казематы и многочисленные зернохранилища, прорубленные в камне.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Чай, вода и легкий перекус в дороге включены в стоимость

Обед (по желанию) и вход на Эски-Кермен оплачиваются отдельно — 100 руб. /взрослые, 50 руб. /пенсионеры, дети до 14 лет бесплатно

Подробности поездки